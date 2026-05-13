Junior auf 1.000%-Kurs?: Dieser 4,3-Mio.-Explorer bohrt jetzt neben einem der heißesten Kupferfunde Kanadas

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Ein kleiner Markt bietet ein enormes Potenzial für jeden Erfolg vor Ort

- Advertorial / Anzeige - Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt im Lebenszyklus eines Junior-Explorers genau einen Moment, an dem sich abstrakte Geologie in handfeste Daten verwandelt: wenn die Bohrkrone tatsächlich Gestein berührt. Für viele Werte aus dem Nanocap-Segment ist dieser Augenblick der mit Abstand wichtigste in mehreren Jahren - oft sogar in der gesamten Unternehmensgeschichte. Genau hier befindet sich nach Aussage des Managements derzeit ein kanadischer Junior-Explorer aus Saskatchewan: Inspiration Mining Corp.

Am 1. Mai 2026 hat Inspiration Mining Corp. WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000 den Start des Diamantbohrprogramms auf dem Flaggschiff-Projekt Rottenstone North in Nord-Saskatchewan bekanntgegeben. Eine Woche später, am 8. Mai 2026, folgte die Mobilisierung der Crew zur Bohrstelle. Vertragspartner ist Flamingo Drilling Ltd. - damit ist das Programm aus dem Stadium 'angekündigt' in das Stadium 'läuft' übergegangen. Bei einer Marktkapitalisierung von nur rund 4,3 Mio. CAD (Stand 12. Mai 2026, Shares Issued & Outstanding) könnte jeder belastbare Bohrerfolg in den kommenden Wochen erhebliche Aufmerksamkeit auslösen.

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- Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

- Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende -

Kupfer auf Rekordniveau - und ein Nanocap mit perfektem Timing

Der Kupfermarkt befindet sich 2026 in einer historisch außergewöhnlichen Phase. An der London Metal Exchange hat sich der Spotpreis im Bereich von rund 12.500 bis 13.000 USD je Tonne festgesetzt - ein Niveau, das vor wenigen Jahren noch kaum jemand für realistisch hielt. Citi prognostiziert in einer aktuellen Studie, dass Kupfer mittelfristig im Bereich um die 13.000 USD je Tonne unterstützt bleibt. Goldman Sachs Research sieht ab 2029 ein strukturelles Angebotsdefizit.

Das Team geht davon aus, dass die Nachfrage nach dem Metall ab 2029 das Angebot übersteigen und die Preise in die Höhe treiben wird - was voraussichtlich Anreize für die Erschließung neuer Kupfervorkommen schaffen (vor allem durch die Verlängerung der Lebensdauer von Minen, aber auch durch den verstärkten Einsatz von Altkupfer) und zudem die Nachfrage dämpfen dürfte.

Massives Angebotsdefizit erwartet, Quelle: Goldman Sachs

In einem solchen Umfeld liegt der eigentliche Hebel nicht bei den großen Produzenten - deren Verträge sind teilweise zu deutlich niedrigeren Preisen abgeschlossen -, sondern bei den jungen Explorationsunternehmen, deren mögliches Kupfer überhaupt erst dann in den Markt gelangt, wenn die Preise hoch sind.

Hinzu kommen die strukturellen Treiber: Die Vereinigten Staaten haben Kupfer bereits 2025 als kritisches Metall eingestuft. Der weltweite Ausbau der Stromnetze, die Elektrifizierung von Industrie und Mobilität und die enorme Strom- und Kühlbedarfsdynamik durch KI-Rechenzentren sorgen für eine Nachfrage, die mit dem aktuellen Förderniveau langfristig nicht in Einklang zu bringen ist. Wer in dieser Konstellation neue Vorkommen findet, dem wird das in der Regel deutlich höher angerechnet als noch vor wenigen Jahren.

Genau in dieses Umfeld läuft das Bohrprogramm von Inspiration Mining - mit einer Marktkapitalisierung, die im Verhältnis zur Substanz auf den ersten Blick irritierend wirkt.

Inspiration Mining: Nanocap mit Tier-1-Adresse

Inspiration Mining Corp. wird an der Canadian Securities Exchange unter dem Ticker ISP gehandelt, in den USA über das OTC-Symbol ISPNF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter UZ90 (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000). Das Unternehmen ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mio. CAD (etwa 3,2 Mio. USD) zum aktuellen Kursniveau in einer Größenklasse unterwegs, die für die meisten institutionellen Anleger schlicht nicht investierbar ist. Das erklärt einen Teil der Diskrepanz zwischen Bewertung und Substanz - denn der Wert ist auf den Bildschirmen der großen Häuser schlicht nicht zu sehen.

Die jüngste Kursentwicklung untermauert das Risiko, das mit dieser Größenordnung einhergeht: Auf Monatsbasis hat die Aktie zuletzt rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt - nicht ungewöhnlich für einen Nanocap-Explorer kurz vor einem Bohrprogramm, in dem geringe Volumina ausreichen, um den Kurs deutlich zu bewegen.

Eine niedrige Marktkapitalisierung bedeutet hohes Risiko, weil sehr viel von einzelnen Bohrlöchern abhängt - im Erfolgsfall jedoch auch ein theoretisch großes Aufwärtspotenzial. Selbst ein Tenbagger würde Inspiration Mining lediglich auf rund 32 Mio. USD bringen. Zur Einordnung: Rio Tinto ist heute mit rund 130 Mrd. USD bewertet. Junior-Explorer haben hier strukturell mehr theoretische Hebelwirkung - verbunden mit der ehrlichen Kehrseite eines möglichen Totalverlusts.

Was die Aktie aus der Masse der Nanocap-Explorer heraushebt, ist die Substanz dahinter: Inspiration Mining hält 100% Eigentum an rund 35.500 Hektar (87.700 Acres) in einem der spannendsten neu entstehenden Kupfer-Gold-VMS-Distrikte Kanadas. Saskatchewan ist im Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2025 als Tier-1-Jurisdiktion eingestuft und gilt damit als eine der investorenfreundlichsten Bergbauregionen der Welt.

Üblicherweise findet ein Junior-Explorer dieser Größenklasse Liegenschaften in dieser Dimension eher in afrikanischen oder südamerikanischen Ländern - mit deutlich höherem Länderrisiko und entsprechend abschreckenden Permitting-Verfahren.

Im Februar 2026 hat das Unternehmen seine Namensänderung von Inspiration Energy Corp. auf Inspiration Mining Corp. abgeschlossen und auch ISIN und CUSIP entsprechend neu erhalten. Das ist mehr als Kosmetik: Es signalisiert dem Markt unmissverständlich, dass aus dem früheren Uran-Explorer ein fokussiertes Kupfer-Gold-VMS-Vehikel geworden ist. Wer den alten Namen noch im Hinterkopf hat, geht zwangsläufig in die Irre - und genau in dieser Wahrnehmungslücke liegt ein Teil der Story.

Vier Projekte, ein klarer Fokus

Inspiration Mining besitzt insgesamt vier Liegenschaften - das eigentliche Geschäft konzentriert sich aber klar auf das Flaggschiff Rottenstone Northwest.

Rottenstone Northwest - das Herzstück

Das Rottenstone-Northwest-Projekt setzt sich aus zwei aneinandergrenzenden Liegenschaften zusammen: Rottenstone North (4.512 ha) und Rottenstone West (31.011 ha). Beide liegen im Rottenstone-Domain, einem regionalen Nordost-Südwest-Gesteinsgürtel im Norden Saskatchewans. Auf genau diesem Trend wurden in der jüngeren Vergangenheit einige der bemerkenswertesten Gold- und Kupferfunde Nordamerikas dokumentiert.

Quelle: Inspiration Mining

Für die historische Einordnung interessant: Im Rottenstone-Domain liegt auch die ehemals produzierende Rottenstone-Nickel-Kupfer-PGE-Goldmine, die zwischen 1965 und 1968 rund 26.057 Tonnen hochgradiges Erz mit 3,28% Nickel, 1,83% Kupfer und 9,63 g/t Platin + Palladium + Gold förderte (Saskatchewan Mineral Deposits Index #09587).

Es handelt sich also nicht um eine geologisch unerprobte Gegend, sondern um einen Distrikt mit dokumentierter Produktionshistorie. Auf Rottenstone West wurden zudem bereits in den 1950er-Jahren mehrere Massivsulfid-Vorkommen kartiert, die mit modernen Explorationsmethoden bislang nicht erneut untersucht wurden - ein Datenpunkt, der die Beschreibung 'klassisches Grassroots-Projekt' deutlich relativiert.

Bentley, Maraschino und Stockwork - die Reservebank

Neben dem Flaggschiff verfügt Inspiration Mining über das Bentley-Projekt und das Maraschino-Projekt in Saskatchewan sowie das Stockwork-Projekt in British Columbia. Diese Liegenschaften spielen für die Bewertung 2026 keine treibende Rolle, geben dem Unternehmen aber eine Pipeline für die kommenden Jahre. Im Erfolgsfall bei Rottenstone Northwest bekommen sie automatisch eine andere Wertigkeit - im Misserfolgsfall stellen sie zumindest eine kleine Substanzbasis dar.

Der entstehende VMS-Distrikt im Norden Saskatchewans

Die Rottenstone-Liegenschaften liegen entlang exakt der gleichen Nordost-Südwest-streichenden geologischen Strukturen, auf denen in den vergangenen 24 Monaten einige der hochgradigsten Funde in Nordamerika gemacht wurden. Im benachbarten Rottenstone-SW-Projekt von Ramp Metals Inc. wurden zuvor unter anderem 73,55 g/t Gold über 7,5 Meter beim sogenannten Ranger-Showing und im Rush-VMS-Discovery 0,80% Kupfer über 21,0 Meter, darin enthalten 1,50% Kupfer über 3,0 Meter, angezeigt.

Quelle: Inspiration Mining.

Die Rush-Zone direkt an der Grenze - und was das bedeuten könnte

Aufbauend auf den ersten Erfolgen startete Ramp Metals 2025 ein weiteres Bohrprogramm. Diesmal erweitert um eine völlig neue Zone, die direkt an der Grenze zum Rottenstone-North-Projekt von Inspiration Mining liegt: die sogenannte Rush-Zone. Die Geologen von Ramp hatten dieses Areal anhand verschiedener Analysen als besonders aussichtsreich identifiziert.

Die Probebohrung in Rush hat Ramp Metals zufolge massive Kupfer- und Zinkvorkommen aufgezeigt. Der Kupfergehalt von 1,61% wäre für eine neu entdeckte Lagerstätte in Nordamerika ein hoher Wert. Die Aufmerksamkeit des Marktes lag damals jedoch auf den zentralen Goldzonen des Projekts, in denen die Hochgrad-Treffer nicht bestätigt werden konnten. Die Funde an der Grenze zu Rottenstone North sind dadurch in der Wahrnehmung der breiten Anlegerschaft weitgehend unter dem Radar geblieben.

Quelle: Inspiration Mining.

Inzwischen hat Ramp Metals seinen Newsfluss fortgesetzt: Laut Pressemitteilung vom 15. April 2026 wurde in 9 von 9 Bohrungen Mineralisierung in unmittelbarer Nähe zum geplanten Inspiration-Bohrprogramm angetroffen. Die Treffer liegen direkt an der Grenze zu Inspiration Mining und genau auf demjenigen geologischen Trend, auf dem auch Inspiration Mining nun bohrt. Die vollständigen Detailergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Wichtige Einordnung: Geologische Strukturen halten sich nicht an Grundstücksgrenzen. Wenn ein Gesteinsgürtel mineralisiert ist, dann läuft er typischerweise über mehrere Liegenschaften hinweg weiter. Das ist die Grundlogik, auf der die Inspiration-Mining-These aufbaut. Es ist gleichzeitig auch die Stelle, an der man besonders ehrlich sein muss:

Mineralisierung auf einem Nachbarprojekt ist keine Garantie für Mineralisierung auf dem eigenen Projekt. Genau aus diesem Grund formuliert das Inspiration-Management in seinen offiziellen Pressemitteilungen ausdrücklich, dass Funde auf nahegelegenen oder geologisch ähnlichen Liegenschaften nicht zwangsläufig indikativ für die eigene Mineralisierung sind. Das ist die übliche regulatorische Sorgfalt - und sie ist berechtigt.

Was sich aber sehr wohl sagen lässt: Die Wahrscheinlichkeit, in einem geologisch bestätigten Trend etwas zu finden, ist höher als in einer geologisch unbekannten Gegend. Genau das macht den Unterschied zwischen einem klassischen 'Schuss-ins-Blaue'-Grassroots-Projekt und einem 'Schuss-in-die-Karte'-Projekt entlang eines validierten Trends.

AMRT-Satellitenanalyse: Wo bohrt man eigentlich?

Inspiration Mining hat 2025 mehrere Monate in geologische Vorarbeiten investiert, bevor das erste Bohrgerät überhaupt angerollt ist. Das wichtigste Werkzeug dabei: eine sogenannte Advanced Atomic Mineral Resonance Tomography, kurz AMRT. Hinter dem etwas sperrigen Namen verbirgt sich ein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Verfahren der Satellitenanalyse, das Gesteinsstrukturen auf atomarer Ebene auswertet und damit Hinweise auf potenzielle Mineralisierung gibt, ohne dass dafür ein einziger Quadratmeter Boden bewegt werden muss.

Das Ergebnis der AMRT-Analyse fiel nach Unternehmensangaben deutlich aus: Die Methode identifizierte mehrere hochpriorisierte Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Projektgrenze von Rottenstone North - exakt dort, wo der Gesteinsgürtel aus dem Nachbarprojekt in Inspirations Areal hineinläuft. Die stärksten Anomalien konzentrieren sich im südlichen Teil des Projekts und liegen parallel und auf gleichem Trend wie die Rush-Discovery der Nachbarliegenschaft. Genau diese Targets werden nun mit dem ersten Bohrprogramm getestet.

AMRT ist kein abschließender Beweis für Mineralisierung. Aber als Werkzeug zur Priorisierung von Bohrzielen kann es helfen, das Risiko zu reduzieren, schlicht an der falschen Stelle zu bohren. Für einen Nanocap mit begrenztem Bohrbudget ist das ein nicht unerheblicher Faktor.

Das Bohrprogramm - Status: läuft

Am 1. Mai 2026 hat Inspiration Mining den Vertrag mit Flamingo Drilling Ltd. öffentlich gemacht. Am 8. Mai 2026 folgte die Meldung zur Mobilisierung der Crew zum Bohrstandort, und in den darauffolgenden Tagen sollte das eigentliche Bohren beginnen. Das Programm zielt auf VMS-stil-Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold entlang der südöstlichen Projektgrenze von Rottenstone North - also entlang exakt jener Linie, an der der Gesteinsgürtel aus dem Nachbarprojekt in das Inspiration-Areal hineinläuft.

Geplant sind zunächst drei bis fünf Bohrlöcher mit einer Tiefe von bis zu 150 Metern. Bei aussichtsreichen Befunden ist eine Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher bereits vorbereitet - die entsprechenden Genehmigungen liegen laut Unternehmen bereits vor. Die reine Bohrdauer dürfte sich auf etwa drei bis fünf Wochen belaufen, die anschließende Laborauswertung typischerweise auf weitere vier bis acht Wochen.

Konkret bedeutet das: Erste belastbare Bohrergebnisse könnten schon jetzt im Sommer 2026 vorliegen. Das Management hat zudem angekündigt, kursrelevante Ergebnisse bereits während des laufenden Programms zu kommunizieren - nicht erst nach Abschluss. Für Anleger bedeutet das einen vergleichsweise dichten Newsflow, sobald die ersten Bohrkerne aus dem Boden kommen. Im Erfolgsfall ist das eine der spannendsten Phasen, die ein Junior-Explorer überhaupt haben kann. Im Misserfolgsfall wird der Markt entsprechend reagieren - das gehört zur Ehrlichkeit dazu.

Was der CEO sagt

"Dies sind sehr aufregende Tage für Explorationsunternehmen. Wir stehen kurz vor dem Beginn des Bohrens und sind sehr zuversichtlich in Bezug auf unsere geologische Ausgangslage und unseren systematischen Ansatz bei der Auswahl der Bohrlokationen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und unser direkter Nachbar Ramp Metals Inc. hat in seinen Bohrungen entlang des gleichen Trends und neben unserem Projekt 9 von 9 VMS-Treffer gelandet. Das Management ist sehr optimistisch, was dieses Bohrprogramm zutage fördern wird. Die kommenden Tage und Wochen sind die wichtigste und transformativste Phase in der bisherigen Unternehmensgeschichte."

CEO Charles Desjardins, Pressemitteilung vom 8. Mai 2026.

Das ist eine ausgesprochen selbstbewusste Aussage. Garantien folgen daraus nicht - kein CEO eines Junior-Explorers vor einem Bohrprogramm sagt etwas anderes. Was sich aber sagen lässt: Das Management lässt sich auf die Aussage 'transformativste Phase der Unternehmensgeschichte' tatsächlich öffentlich festnageln. Das schafft eine Erwartungshaltung am Markt - und entsprechend Druck auf das Ergebnis.

Finanzierung gesichert - ohne Verwässerung auf Tiefstkursen

Ein häufiges Problem bei Nanocap-Explorern: Sie laufen mit der falschen Geldmenge in das wichtigste Bohrprogramm ihrer Unternehmensgeschichte und müssen dann mitten in der Kampagne oder kurz danach zu unattraktiven Konditionen Kapital aufnehmen. Inspiration Mining hat im März 2026 vorgesorgt: Das Unternehmen hat eine Private Placement Critical Minerals Flow-Through-Finanzierung über bis zu 7.000.000 Flow-Through-Aktien zu 0,15 CAD je Aktie und damit einem Bruttoerlös von bis zu 1.050.000 CAD strukturiert. Die erste Tranche über 529.999,95 CAD wurde am 18. März 2026 geschlossen.

Diese Strukturierung ist gleich aus zwei Gründen relevant: Erstens wurde die Finanzierung bei 0,15 CAD pro Aktie platziert - also deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Wer hier Kapital reingegeben hat, hat das mit einer klar positiveren Erwartung als der heutige Markt getan. Zweitens werden die Mittel ausdrücklich für Canadian Exploration Expenses und Flow-through Critical Mineral Mining Expenditures verwendet - mit anderen Worten: Das Geld fließt zu erheblichen Teilen in genau das laufende Bohrprogramm. Steuerliche Vorteile für die Zeichner gibt es als Critical-Minerals-Flow-Through obendrein.

Konkret bedeutet das: Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000) startet das wichtigste Bohrprogramm seiner Unternehmensgeschichte mit gefülltem Tank - und nicht mit der Verzweiflung, mitten in der Kampagne nachfinanzieren zu müssen. Das ist im Junior-Mining-Sektor leider keine Selbstverständlichkeit.

Zum Aktienkapital: Issued & Outstanding stehen 47.431.062 Aktien zu Buche, dazu 19.894.000 reservierte Aktien (Optionen, Warrants, Restricted Share Units). Die Aktionärsstruktur ist nach Aussage des Managements bewusst eng gehalten worden - auch das ist eine bewusste Vorbereitung auf das Bohrprogramm: Eine enge Struktur erhöht im Erfolgsfall die Hebelwirkung jeder einzelnen positiven Nachricht.

Was in den kommenden Monaten passieren kann

Der Investitionsfall bei Inspiration Mining steht und fällt mit dem laufenden Bohrprogramm. Trotzdem lohnt ein Blick auf die mögliche Kette von Katalysatoren - wohl wissend, dass jeder dieser Schritte vom Erfolg der vorherigen abhängt.

Mai/Juni 2026: Bohrprogramm auf Rottenstone North läuft (Flamingo Drilling Ltd.). Kursrelevante Treffer werden laut Management noch während des Programms kommuniziert.

Bohrprogramm auf Rottenstone North läuft (Flamingo Drilling Ltd.). Kursrelevante Treffer werden laut Management noch während des Programms kommuniziert. Sommer 2026: Veröffentlichung der ersten Laborergebnisse. Im Erfolgsfall ist eine Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher vorbereitet - die Genehmigungen liegen vor.

Veröffentlichung der ersten Laborergebnisse. Im Erfolgsfall ist eine Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher vorbereitet - die Genehmigungen liegen vor. Herbst 2026: Bei positiven Ergebnissen auf Rottenstone North wird ein zweites Bohrprogramm im östlichen Teil von Rottenstone West geprüft. Hier setzen die historischen Massivsulfid-Hinweise aus den 1950er-Jahren auf.

Bei positiven Ergebnissen auf Rottenstone North wird ein zweites Bohrprogramm im östlichen Teil von Rottenstone West geprüft. Hier setzen die historischen Massivsulfid-Hinweise aus den 1950er-Jahren auf. Parallel: Begleitender Newsflow durch Ramp Metals - die ausstehenden Assay-Ergebnisse des 2026er-Winterprogramms direkt an der Grenze zu Inspiration Mining stehen ebenfalls aus.

Im Idealfall könnte Inspiration Mining 2026 also Mineralvorkommen auf zwei Grassroots-Projekten nachweisen und beide vom Status 'unerprobt' in Richtung 'definiertes Explorationsprojekt' heben - bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mio. CAD. Im negativen Fall bleiben es zwei früh-stadige Liegenschaften ohne validierte Daten. Beide Szenarien sind möglich.

Wo kann die Reise hingehen?

Die ehrliche Antwort: Niemand weiß das im Vorfeld. Es gibt im Junior-Explorer-Sektor keine seriöse Möglichkeit, vor den ersten Bohrergebnissen ein belastbares Kursziel zu nennen. Was sich aber sehr wohl beschreiben lässt, ist die strukturelle Hebelwirkung, die in einer Konstellation dieser Art steckt.

Ausgangspunkt ist eine Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mio. CAD. Im kanadischen Explorationssektor ist es nicht ungewöhnlich, dass die Marktkapitalisierung eines Juniors innerhalb weniger Wochen den Faktor 5 bis 10 oder mehr macht, wenn ein erstes Bohrprogramm hochgradige Treffer in einem aktiven Distrikt liefert. Genauso ist es nicht ungewöhnlich, dass sich der Kurs halbiert, wenn die Bohrungen enttäuschen. Beide Szenarien gehören zur Realität dieses Segments.

Eine Verzehnfachung würde Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000) auf eine Marktkapitalisierung von rund 43 Mio. CAD bringen - immer noch weit unter dem, was ein etablierter Junior mit definiertem Vorkommen üblicherweise wert ist. Eine Verzwanzigfachung (rein theoretisch in den Bereich von 90 Mio. CAD) würde das Unternehmen in eine Größenklasse heben, in der erstmals auch kleinere Family Offices und spezialisierte Mining-Fonds aktiv werden können. Aber: Das setzt voraus, dass die Bohrungen tatsächlich liefern.

Die Bewertung von Inspiration Mining ist heute, vor den Bohrergebnissen, eine Option - kein Cashflow-Investment. Sie spielt das Szenario, dass im Sommer 2026 belastbare Daten auf den Tisch kommen, die die Story tragen. Eintritt: heute. Verfall: mit den Bohrergebnissen.

Was diese Konstellation ungewöhnlich macht

Der typische Nanocap-Explorer hat eines oder mehrere der folgenden Probleme: ein einziges früh-stadiges Projekt ohne Trendvalidierung, kein Bohrprogramm in Sichtweite, eine schlechte Aktionärsstruktur, leere Kasse, ein unerfahrenes Management, eine fragwürdige Jurisdiktion. Inspiration Mining hat diese Probleme nicht - oder zumindest nicht in der typischen Ausprägung.

Bohrprogramm läuft jetzt. Kein 'wir planen, vielleicht im nächsten Jahr', sondern Vertrag mit Flamingo Drilling, Crew vor Ort, Bohren läuft.

Kein 'wir planen, vielleicht im nächsten Jahr', sondern Vertrag mit Flamingo Drilling, Crew vor Ort, Bohren läuft. Tier-1-Jurisdiktion. Saskatchewan, nicht ein politisch fragiles Schwellenland. Permitting funktioniert, Rechtssicherheit gegeben.

Saskatchewan, nicht ein politisch fragiles Schwellenland. Permitting funktioniert, Rechtssicherheit gegeben. Validierter Gesteinsgürtel. Auf dem gleichen Trend wurden bereits hochgradige Funde im Nachbarprojekt dokumentiert. Das ist kein Garant, aber ein Datenpunkt.

Auf dem gleichen Trend wurden bereits hochgradige Funde im Nachbarprojekt dokumentiert. Das ist kein Garant, aber ein Datenpunkt. Historische Produktion in der Region. Die Rottenstone-Mine produzierte 1965 bis 1968 hochgradig Nickel, Kupfer und PGE-Au. Das ist keine geologisch unbekannte Gegend.

Die Rottenstone-Mine produzierte 1965 bis 1968 hochgradig Nickel, Kupfer und PGE-Au. Das ist keine geologisch unbekannte Gegend. AMRT-Vorarbeit. Bohrziele wurden nicht zufällig gewählt, sondern auf Basis von Satellitendaten priorisiert.

Bohrziele wurden nicht zufällig gewählt, sondern auf Basis von Satellitendaten priorisiert. Finanzierung gesichert. Flow-Through-Finanzierung bei 0,15 CAD platziert, erste Tranche über 530.000 CAD geschlossen, Mittel für Exploration zweckgebunden.

Flow-Through-Finanzierung bei 0,15 CAD platziert, erste Tranche über 530.000 CAD geschlossen, Mittel für Exploration zweckgebunden. Enge Aktionärsstruktur. Bewusst niedrig gehaltene Anzahl an Aktien im Streubesitz - Hebel im Erfolgsfall größer.

Bewusst niedrig gehaltene Anzahl an Aktien im Streubesitz - Hebel im Erfolgsfall größer. Kupferpreis auf historischem Niveau. Rund 12.500 bis 13.000 USD je Tonne LME-Spot, Citi mit konstruktiver Prognose, strukturelles Defizit.

Daraus eine bestimmte Kursentwicklung abzuleiten, wäre unseriös. Was sich aber sagen lässt: Es ist eine ungewöhnliche Konstellation für einen Wert dieser Größenordnung - und ungewöhnliche Konstellationen sind in der Regel das, wonach risikobereite Anleger im Junior-Mining-Sektor suchen.

Risiken ohne Schönfärberei

Junior-Explorer wie Inspiration Mining sind hochspekulative Investments. Wer mit dem Gedanken spielt, hier eine Position aufzubauen, muss sich der folgenden Risiken bewusst sein - ohne wenn und aber.

Enttäuschende Bohrergebnisse. Das offensichtlichste Risiko. AMRT, geologischer Trend und gute Vorarbeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit - ersetzen aber keine tatsächlichen Bohrkerne.

Das offensichtlichste Risiko. AMRT, geologischer Trend und gute Vorarbeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit - ersetzen aber keine tatsächlichen Bohrkerne. Verzögerungen. Wetter, Logistik, Laborzeiten - im Norden Saskatchewans kann sich immer etwas verschieben.

Wetter, Logistik, Laborzeiten - im Norden Saskatchewans kann sich immer etwas verschieben. Verwässerung. Sollten die Mittel aus dem Flow-Through-Placement nicht ausreichen, wäre eine weitere Kapitalmaßnahme nötig - möglicherweise auf niedrigem Kursniveau.

Sollten die Mittel aus dem Flow-Through-Placement nicht ausreichen, wäre eine weitere Kapitalmaßnahme nötig - möglicherweise auf niedrigem Kursniveau. Liquidität. Bei einer Marktkapitalisierung in dieser Größenordnung sind die Handelsvolumina dünn. Sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen können scharf ausfallen.

Bei einer Marktkapitalisierung in dieser Größenordnung sind die Handelsvolumina dünn. Sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen können scharf ausfallen. Allgemeines Marktumfeld. Junior-Explorer hängen am breiten Sentiment für Rohstoffe. Eine breite Risk-Off-Phase trifft auch fundamental solide Werte.

Junior-Explorer hängen am breiten Sentiment für Rohstoffe. Eine breite Risk-Off-Phase trifft auch fundamental solide Werte. Totalverlust. Im Worst Case kann ein Junior-Explorer auf null fallen. Niemand sollte einen wesentlichen Teil seines Vermögens in einen einzelnen Nanocap dieser Art investieren - auch nicht, wenn die Story spannend klingt.

Fazit

Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000) befindet sich derzeit in der wahrscheinlich entscheidendsten Phase ihrer kurzen Unternehmensgeschichte. Das erste Bohrprogramm auf Rottenstone North läuft, die Crew ist vor Ort, die Finanzierung ist gesichert, die Vorarbeit liegt vor, der Kupferpreis bewegt sich auf historisch hohem Niveau, und der Gesteinsgürtel ist im direkten Umfeld bereits durch hochgradige Funde validiert. Wenn die Bohrkrone in den kommenden Wochen liefert, was die AMRT-Daten und der geologische Trend vermuten lassen, dann hat Inspiration Mining bei einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mio. CAD theoretisch sehr viel Luft nach oben.

Wenn sie nicht liefert, dann bleibt es ein früh-stadiger Explorer mit zwei großen Grundstücken, der irgendwann ein weiteres Mal Geld am Markt aufnehmen muss. Beides ist möglich - und genau diese Asymmetrie macht den Reiz und das Risiko eines solchen Werts aus.

Risikobereite Anleger, die eine kleine spekulative Beimischung in ihrem Portfolio verkraften können und eine echte Vorliebe für Junior-Mining-Geschichten haben, könnten sich vor diesem Hintergrund näher mit der Aktie beschäftigen. Wer dabei das ehrliche Risiko-/Chance-Profil nicht aus den Augen verliert, sondern als Teil der Gleichung akzeptiert, ist im richtigen Mindset für diesen Wert. Wer einen sicheren Hafen sucht, ist hier nicht richtig - und das ist auch in Ordnung. Junior-Mining ist nicht für jeden.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von Inspiration Mining unter inspirationminingcorp.com sowie in den auf SEDAR+ eingereichten Unterlagen unter sedarplus.ca.

Wir wünschen Ihnen eine gute Hand bei Ihren Investmententscheidungen - und senden spekulative Grüße aus der Mining-Investor-Redaktion.

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