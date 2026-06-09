Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA35958L1013 Fuerte Metals Corp. 09.06.2026 CA8740851032 Talamore Mining Corp. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA15956X1096 Charbone Corp. 09.06.2026 CA1599161058 Charbone Corp. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA52637M1032 Leocor Mining Inc. 09.06.2026 CA52637P1062 Leocor Mining Inc. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA0037351073 Abound Energy Inc. 09.06.2026 CA0037352063 Abound Energy Inc. 10.06.2026 Tausch 3:1
SE0000105397 Gotland Rederi AB 09.06.2026 SE0029278209 Gotland Rederi AB 10.06.2026 Tausch 1:10
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA35958L1013 Fuerte Metals Corp. 09.06.2026 CA8740851032 Talamore Mining Corp. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA15956X1096 Charbone Corp. 09.06.2026 CA1599161058 Charbone Corp. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA52637M1032 Leocor Mining Inc. 09.06.2026 CA52637P1062 Leocor Mining Inc. 10.06.2026 Tausch 1:1
CA0037351073 Abound Energy Inc. 09.06.2026 CA0037352063 Abound Energy Inc. 10.06.2026 Tausch 3:1
SE0000105397 Gotland Rederi AB 09.06.2026 SE0029278209 Gotland Rederi AB 10.06.2026 Tausch 1:10
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