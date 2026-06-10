The following instruments on XETRA do have their first trading 10.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.06.2026
Aktien
1 US86745T1051 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ADR
2 US9845411027 Yakult Honsha Co. Ltd. ADR
3 CA04916K1003 Atlantico Energy Metals Corp.
4 ROTSELACNOR9 C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
5 JP3288200003 Neturen Co. Ltd.
6 US35953C1062 FTAI Infrastructure Inc.
7 US7789203061 Sharonai Holdings Inc.
8 CA0959251038 Blue Jay Gold Corp.
9 CA0037352063 Abound Energy Inc.
10 CA1599161058 Charbone Corp.
11 SE0029278209 Gotland Rederi AB
12 CA52637P1062 Leocor Mining Inc.
13 CA8740851032 Talamore Mining Corp.
Anleihen/ETF
1 IT0005713612 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
2 DE000NLB5545 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
3 US57636QBL77 Mastercard Inc.
4 DE000BU0E428 Deutschland, Bundesrepublik
5 IE000CPG9HG3 First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF
6 IE000XHZP7D3 WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.06.2026
Aktien
1 US86745T1051 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ADR
2 US9845411027 Yakult Honsha Co. Ltd. ADR
3 CA04916K1003 Atlantico Energy Metals Corp.
4 ROTSELACNOR9 C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
5 JP3288200003 Neturen Co. Ltd.
6 US35953C1062 FTAI Infrastructure Inc.
7 US7789203061 Sharonai Holdings Inc.
8 CA0959251038 Blue Jay Gold Corp.
9 CA0037352063 Abound Energy Inc.
10 CA1599161058 Charbone Corp.
11 SE0029278209 Gotland Rederi AB
12 CA52637P1062 Leocor Mining Inc.
13 CA8740851032 Talamore Mining Corp.
Anleihen/ETF
1 IT0005713612 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
2 DE000NLB5545 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
3 US57636QBL77 Mastercard Inc.
4 DE000BU0E428 Deutschland, Bundesrepublik
5 IE000CPG9HG3 First Trust Europe Rising Dividend Achievers UCITS ETF
6 IE000XHZP7D3 WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF
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