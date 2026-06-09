The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.06.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2026
.
ISIN Name
CA0037351073 ABOUND ENERGY INC. O.N.
CA15956X1096 CHARBONE HYDROGEN CORP.
CA35958L1013 FUERTE METALS CORP.
CA52637M1032 LEOCOR MINING
DE000A35JS99 TICK TRADING SOFTW. NA ON
JP3948900000 YUTAKA GIKEN CO.
SE0000105397 GOTLAND REDERI AB B SK 1
SE0011415710 HOTEL FAST SSE
US02071M5076 ALPHA BANK ADR1/4/EO 3,90
US15235A1025 AXIA ENERGIA ADRB
US8923301019 TOYOTA INDUSTR. CORP. ADR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.06.2026
.
ISIN Name
CA0037351073 ABOUND ENERGY INC. O.N.
CA15956X1096 CHARBONE HYDROGEN CORP.
CA35958L1013 FUERTE METALS CORP.
CA52637M1032 LEOCOR MINING
DE000A35JS99 TICK TRADING SOFTW. NA ON
JP3948900000 YUTAKA GIKEN CO.
SE0000105397 GOTLAND REDERI AB B SK 1
SE0011415710 HOTEL FAST SSE
US02071M5076 ALPHA BANK ADR1/4/EO 3,90
US15235A1025 AXIA ENERGIA ADRB
US8923301019 TOYOTA INDUSTR. CORP. ADR
© 2026 Xetra Newsboard