Warum Magnet-Seltenerden wichtiger sind als Seltene-Erden-Gehalte

Anzeige / Werbung

Immer mehr Geologen, Regierungen und institutionelle Investoren beginnen, eine andere Frage zu stellen. Welche Art von Seltenen Erden befindet sich tatsächlich im Boden? Denn nicht alle Seltenen Erden sind gleich.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) (FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahrenkonzentrieren sich Anleger in der Bewertung von Explorationsunternehmen im Bereich Seltene Erden vor allem auf eine Kennzahl:

Gehalt.



Wie viele Teile pro Million?

Wie viel TREO?

Wie groß ist die Anomalie?

Diese Fragen sind zweifellos wichtig.

Doch sie sind möglicherweise nicht mehr die wichtigsten.

Immer mehr Geologen, Regierungen und institutionelle Investoren beginnen, eine andere Frage zu stellen.

Welche Art von Seltenen Erden befindet sich tatsächlich im Boden?

Denn nicht alle Seltenen Erden sind gleich.

Einige haben vergleichsweise begrenzte industrielle Anwendungen.

Andere stehen im Zentrum einer der wichtigsten strategischen Lieferketten der Welt.

Dieser Unterschied dürfte zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Länder um die Rohstoffe konkurrieren, die für Elektrifizierung, Robotik, künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und nationale Verteidigung benötigt werden.

Und er könnte erklären, warum eine noch wenig bekannte Kennzahl deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält, als vielen Privatanlegern bewusst ist.

MREO.

Seltene Erden sind kein einzelner Rohstoff

Eines der größten Missverständnisse unter Anlegern ist, dass "Seltene Erden" einen einzigen Rohstoff darstellen.

Das tun sie nicht.

Die Familie der Seltenen Erden besteht aus 17 verschiedenen Elementen, von denen jedes einzigartige chemische und industrielle Eigenschaften besitzt.

Einige werden hauptsächlich in Katalysatoren oder Polierpulvern verwendet.

Andere weisen eine vergleichsweise begrenzte kommerzielle Nachfrage auf.

Dann gibt es die Magnet-Seltenerden.

Dazu gehören Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium.

Diese vier Elemente zählen heute zu den strategisch wichtigsten kritischen Mineralien der Welt.

Warum?

Weil sie zur Herstellung leistungsstarker Permanentmagnete verwendet werden.

Diese Magnete sind für die moderne Wirtschaft unverzichtbar geworden.

Motoren für Elektrofahrzeuge.

Windkraftanlagen.

Industrielle Automatisierung.

Robotik.

Präzisionsfertigung.

Fortschrittliche Elektronik.

Medizintechnik.

Lenksysteme für Raketen.

Drohnen.

Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Ohne Permanentmagnete würden viele der Technologien, die das globale industrielle Wachstum antreiben, schlicht nicht so funktionieren, wie sie es heute tun.

Diese Realität hat grundlegend verändert, wie Anleger Seltene-Erden-Projekte bewerten.

Warum Regierungen plötzlich aufmerksam werden

Über Jahrzehnte blieben Seltene Erden ein vergleichsweise wenig beachteter Bereich der Bergbauindustrie.

Heute sind sie zu einem geopolitischen Thema geworden.

China hat über Jahrzehnte hinweg eine dominierende Stellung in praktisch jeder Stufe der Seltene-Erden-Lieferkette aufgebaut.

Bergbau.

Chemische Verarbeitung.

Trennung.

Raffination.

Magnetherstellung.

Heute bleibt China der weltweit dominierende Lieferant von getrennten Seltene-Erden-Produkten und Permanentmagneten.

Diese Konzentration ist für westliche Regierungen zunehmend unangenehm geworden.

Elektrofahrzeuge benötigen Magnete.

Militärische Systeme benötigen Magnete.

Erneuerbare Energien benötigen Magnete.

Moderne Fertigung benötigt Magnete.

Wenn ein einzelnes Land große Teile dieser Lieferkette kontrolliert, entsteht daraus eine strategische Verwundbarkeit.

Deshalb investieren Regierungen in Nordamerika, Europa und verbündeten Ländern Milliardenbeträge, um die Versorgung mit kritischen Mineralien zu diversifizieren.

Das Ziel besteht nicht mehr einfach darin, mehr Seltene Erden zu finden.

Das Ziel besteht darin, die richtigen Seltenen Erden zu finden.

TREO erzählt nur einen Teil der Geschichte

Die meisten Explorationsunternehmen berichten ihre Ergebnisse unter Verwendung von TREO.

TREO steht für Total Rare Earth Oxides, also den Gesamtgehalt an Seltene-Erden-Oxiden.

Es misst die kombinierte Konzentration aller in einer Probe vorhandenen Seltene-Erden-Oxide.

Es ist eine wichtige Vergleichsgröße.

Aber sie hat Grenzen.

Stellen Sie sich zwei Explorationsprojekte vor.

Projekt A meldet 2.000 ppm TREO.

Projekt B meldet 1.400 ppm TREO.

Auf den ersten Blick erscheint Projekt A überlegen.

Was aber, wenn Projekt A von Seltene-Erden-Elementen mit geringerem Wert dominiert wird?

Und was, wenn Projekt B einen deutlich größeren Anteil jener Magnet-Seltenerden enthält, die Regierungen und Hersteller dringend zu sichern versuchen?

Plötzlich verändert sich der Vergleich.

Das Projekt mit dem niedrigeren Gesamtgehalt kann tatsächlich die strategisch wertvollere Seltene-Erden-Zusammensetzung besitzen.

Genau deshalb wird die Zusammensetzung genauso wichtig wie der Gehalt.

MREO tritt in den Vordergrund

Hier wird MREO relevant.

MREO steht für Magnetic Rare Earth Oxides, also Magnet-Seltenerdoxide.

Anstatt den gesamten Seltene-Erden-Gehalt zu messen, konzentriert sich MREO gezielt auf den Anteil, der mit Permanentmagneten verbunden ist.

Dazu gehören Oxide von:

Neodym.

Praseodym.

Dysprosium.

Terbium.

Mit anderen Worten: MREO misst jene Seltene-Erden-Elemente, die derzeit weltweit zu den strategisch gefragtesten gehören.

Damit wird das MREO-zu-TREO-Verhältnis zu einer zunehmend nützlichen Kennzahl.

Statt zu fragen:

"Wie viele Seltene Erden sind vorhanden?"

können Anleger beginnen zu fragen:

"Wie viel dieses Projekts besteht aus den Magnet-Seltenerden, die der Markt tatsächlich nachfragt?"

Das ist eine deutlich aussagekräftigere Frage.

Ein Wandel in der Bewertung von Exploration

Historisch konkurrierten Junior-Explorationsunternehmen vor allem durch die Meldung höherer Gehalte.

Der heutige Markt könnte anspruchsvoller werden.

Die Zusammensetzung zählt.

Die Mineralogie zählt.

Die Verarbeitungseigenschaften zählen.

Das geologische Umfeld zählt.

Projekte, die attraktive Verteilungen von Magnet-Seltenerden liefern könnten, dürften letztlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als Projekte mit beeindruckenden Gesamtgehalten an Seltenen Erden, aber schwächerem Magnetmetall-Anteil.

Das bedeutet nicht, dass der Gehalt nicht mehr wichtig ist.

Ganz im Gegenteil.

Vielmehr bedeutet es, dass Anleger möglicherweise zwei verschiedene Fragen gleichzeitig bewerten müssen.

Wie viele Seltene Erden sind vorhanden?

Und wie viel davon besteht aus den strategisch wichtigen Magnetmetallen?

Die Ergebnisse von Atlantico bieten ein interessantes Beispiel

Damit kommen wir zu Atlantico Energy Metals.

Anstatt lediglich die gesamten Seltene-Erden-Werte hervorzuheben, legte die jüngste technische Erörterung des Unternehmens ungewöhnlich starken Fokus auf MREO-Verhältnisse.

In Atlanticos gemeldetem ersten Datensatz zum Projekt Novo Cruzeiro in Minas Gerais, Brasilien, machten Magnet-Seltenerdoxide in Gesteinsproben bis zu 38,7% der gesamten Seltene-Erden-Oxide und bis zu 27,0% der gesamten Seltene-Erden-Oxide in Bachsedimentproben aus.

Die durchschnittlichen MREO-Verhältnisse erreichten 21,5% in Gesteinsproben und 18,8% in Bachsedimentproben.

Warum ist das bemerkenswert?

Weil es darauf hindeutet, dass die Magnet-Seltenerden-Komponente nicht auf eine einzelne isolierte Probe beschränkt ist.

Stattdessen erscheint sie wiederholt in einem breiten ersten Datensatz, der auf einer Liegenschaft von mehr als 240 Quadratkilometern erhoben wurde.

Für ein Unternehmen im Explorationsstadium kann Beständigkeit ebenso wichtig sein wie einzelne hohe Werte.

Sie gibt Geologen Zuversicht, dass das zugrunde liegende System weitere Untersuchungen verdient.

Genau deshalb treibt Atlantico die Anschluss-Exploration weiter voran.

Mehr als ein geologischer Hinweis

Atlanticos jüngste technische Interpretation endete nicht bei den MREO-Verhältnissen.

Das Unternehmen hob außerdem ein kreisförmiges radiometrisches Thorium-Merkmal hervor, das mit anomaler Bismut-, Molybdän- und Seltene-Erden-Geochemie verbunden ist.

Für viele Anleger mögen diese zusätzlichen Elemente verwirrend erscheinen.

Für Explorationsgeologen liefern sie wertvollen geologischen Kontext.

Thorium ist bei Verwitterungsprozessen relativ immobil.

Daher helfen radiometrische Thoriumanomalien häufig dabei, intrusive geologische Merkmale zu identifizieren, die mit Seltene-Erden-Mineralisierung in Verbindung stehen könnten.

In Kombination mit damit verbundenen Bismut-, Molybdän- und Seltene-Erden-Anomalien bietet das kreisförmige Merkmal Atlantico ein logisches Ziel für die nächste Phase der Kartierung, Beprobung und Feldbewertung.

Auch dies weist noch keine Mineralressource nach.

Es verbessert lediglich das geologische Verständnis dafür, worauf sich die Exploration als Nächstes konzentrieren sollte.

Genau so entwickeln sich erfolgreiche Explorationsprogramme weiter.

Frühphase bedeutet Chance und Risiko

Es ist wichtig, ausgewogen zu bleiben.

Novo Cruzeiro bleibt ein Explorationsprojekt im Frühstadium.

Es wurden bisher keine historischen Bohrungen durchgeführt.

Es wurde keine Mineralressource definiert.

Es wurde keine Wirtschaftlichkeitsstudie abgeschlossen.

Die aktuelle technische Arbeit des Unternehmens dient dazu, Explorationsziele zu entwickeln und zu priorisieren, statt wirtschaftliche Mineralisierung nachzuweisen.

Anleger sollten diese Risiken verstehen.

Doch Exploration im Frühstadium ist auch der Punkt, an dem viele der größten Entdeckungen der Bergbauindustrie beginnen.

Jede produzierende Mine begann einst mit Oberflächenproben, geologischer Kartierung und der Identifizierung vielversprechender geochemischer Signaturen.

Die Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, welche Projekte zusätzliche Arbeiten rechtfertigen.

Atlantico ist der Ansicht, dass Novo Cruzeiro dieses Stadium erreicht hat.

Das Fazit

Der Markt für Seltene Erden entwickelt sich weiter.

Anleger suchen nicht mehr nur nach Projekten mit den höchsten Gehalten.

Zunehmend suchen sie nach Projekten, die die richtigen Seltene-Erden-Elemente enthalten.

Dadurch werden Kennzahlen wie das MREO-zu-TREO-Verhältnis zunehmend relevant.

Sie helfen zu erklären, nicht nur wie viele Seltene Erden vorhanden sind, sondern welche Art von Seltenen Erden letztlich entwickelt werden könnte.

Für Atlantico Energy Metals stellt die jüngste technische Aktualisierung einen weiteren Schritt dar, um die Zusammensetzung des Novo-Cruzeiro-Systems besser zu verstehen.

Ob künftige Exploration dieses Potenzial bestätigt, bleibt abzuwarten.

Doch eines scheint zunehmend klar.

Im Seltene-Erden-Markt von morgen könnte Qualität ebenso wichtig sein wie Quantität.

Und für Anleger, die Zugang zu einem der am schnellsten wachsenden Themen im Bereich kritischer Mineralien suchen, könnte sich dies als eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt erweisen.

CSE: ATLA

FSE: 1CJ1

WKN: A42CRT

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA8265991023,CA53680V1076,CA04916K1003