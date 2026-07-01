Atlantico zielt auf Brasiliens Seltene Erden-Boom

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Seltene Erden sind heute eines der wichtigsten strategischen Lieferketten-Themen der Welt. China kontrolliert eine dominierende Position in der gesamten Lieferkette für Seltene Erden.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) (FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

eine brandneue Aktie aus dem Bereich kritischer Mineralien ist gerade an den Markt gekommen.

Das Unternehmen ist Atlantico Energy Metals Corp.

Ticker: ATLA an der CSE.

Deutsches Symbol: 1CJ1.

WKN: A42CRT.

Die Aktie schloss kürzlich bei 0,17 CAD.

Und das Vorzeigeprojekt befindet sich in einer der wichtigsten Regionen für kritische Mineralien in Südamerika.

Minas Gerais, Brasilien.

Das Projekt heißt Novo Cruzeiro.

Und während viele Anleger wegen Brasiliens berühmtem Lithium Valley vielleicht zuerst auf den Lithium-Winkel schauen, könnte die Seltenerden-Geschichte der eigentliche Grund sein, aufmerksam zu werden.

Atlantico zielt nicht nur auf Lithium.

Atlantico zielt auf Seltene Erden.

Genauer gesagt hat die erste technische Arbeit des Unternehmens eine Anreicherung von Seltenerdoxiden und Werte magnetischer Seltenerdoxide im gesamten Novo-Cruzeiro-Projekt hervorgehoben.

Das ist der Schlüssel.

Magnetische Seltenerdoxide.

MREO.

Dies sind die Seltenerdoxide, die mit hochfesten Permanentmagneten verbunden sind.

Und diese Magnete werden in Elektrofahrzeugen, Windturbinen, Robotik, Elektronik, Industriemotoren, fortschrittlicher Fertigung und Verteidigungstechnologien eingesetzt.

Hier wird die Atlantico-Geschichte viel größer als ein einzelnes Explorationsprojekt.

Denn Seltene Erden sind heute eines der wichtigsten strategischen Lieferketten-Themen der Welt.

China kontrolliert eine dominierende Position in der gesamten Lieferkette für Seltene Erden.

Westliche Regierungen und Hersteller wollen Alternativen.

Brasilien entwickelt sich zu einer ernstzunehmenden Seltene Erden-Jurisdiktion.

Und Atlantico kommt mit einem großen Landpaket für Seltene Erden und Lithium in Minas Gerais ganz am Anfang seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen an den Markt.

Novo Cruzeiro umfasst 15 zusammenhängende Explorationsgenehmigungen mit insgesamt 24.387,28 Hektar in Itaipé, Ladainha und Novo Cruzeiro im nordöstlichen Minas Gerais.

Das gibt Atlantico eine bedeutende Größe.

Und Größe ist in der Frühphasenexploration wichtig.

Ein kleines Landpaket kann ein Unternehmen um eine einzige Anzeige herum gefangen halten.

Ein großes Landpaket gibt dem Unternehmen Raum, mehrere Ziele zu identifizieren, geochemische Signaturen zu vergleichen und die stärksten Zonen für Folgearbeiten zu priorisieren.

Atlanticos erstes Explorationsprogramm sammelte 170 Bachsedimentproben und 61 Gesteinsproben auf dem gesamten Projekt.

Für Anleger ist der wichtige Punkt, dass dies keine enge Ein-Proben-Geschichte war.

Das Programm war darauf ausgelegt, einen ersten breiten technischen Blick über die Liegenschaft zu liefern.

Und die frühen Ergebnisse brachten Seltene Erden direkt auf die Karte.

Das Unternehmen meldete eine Anreicherung von gesamten Seltenerdoxiden, oder TREO, über mehrere Bachsedimentproben hinweg, einschließlich eines durchschnittlichen TREO-Werts von etwa 421 ppm und eines maximalen TREO-Werts von etwa 1.422 ppm.

TREO gibt Anlegern das breite Seltenerden-Bild.

Aber die strategischere Zahl ist MREO.

Magnetische Seltenerdoxide.

Bei Novo Cruzeiro meldete Atlantico im ersten Bachsediment-Datensatz einen maximalen MREO-Wert von 328,49 ppm und einen oberen 95.-Perzentil-MREO-Wert von 259,83 ppm.

Dies ist wichtig, weil MREO der magnetfokussierte Teil der Seltenerden-Suite ist.

Und Magnete sind der Punkt, an dem die Seltenerden-Geschichte strategisch wird.

Neodym.

Praseodym.

Dysprosium.

Terbium.

Dies sind die Seltenen Erden-Elemente, die Anleger verstehen sollten.

Sie sind mit den hochfesten Permanentmagneten verbunden, die in einigen der wichtigsten Technologien der modernen Wirtschaft eingesetzt werden.

Das gibt Atlanticos Novo-Cruzeiro-Projekt einen stärkeren Winkel als generische Seltene Erden-Exploration.

Das Unternehmen sagt nicht einfach "Seltene Erden".

Die frühen Daten weisen auf die Magnetmetall-Seltenerden-Suite hin.

Das ist der Teil des Marktes, der am direktesten mit Elektrifizierung, fortschrittlicher Technologie und Lieferketten-Sicherheit verbunden ist.

Und genau dorthin bewegt sich die globale Aufmerksamkeit.

Brasilien beweist bereits, dass es ein ernstzunehmendes Seltenerden-Land sein kann.

Serra Verde nahm Anfang 2024 in Goiás die kommerzielle Produktion auf und wird voraussichtlich Seltenerdoxide produzieren, die in Permanentmagneten verwendet werden.

Das ist ein wichtiger Machbarkeitsnachweis.

Es zeigt, dass Brasilien Seltenerden-Projekte über bloße Gespräche hinaus und in die Produktion bringen kann.

Gleichzeitig betrachtet die Europäische Union Brasilien aktiv als strategischen Partner für kritische Mineralien.

Das schafft einen starken Hintergrund für Atlantico.

Das Unternehmen versucht nicht, Seltene Erden in einer vergessenen Jurisdiktion einzuführen.

Es kommt an den Markt, während Brasiliens Seltene Erden-Geschichte weltweit Aufmerksamkeit gewinnt.

Der technische Bericht zu Novo Cruzeiro empfiehlt einen klaren Folgepfad.

Für Seltene Erden-Elemente empfiehlt der Bericht, die höchsten Seltenerden-Bachsedimentergebnisse weiterzuverfolgen, freiliegenden Saprolit per Schlitzproben zu beproben, Boden- und Mobil-Element-Geochemie durchzuführen und mechanische Schneckenbohrungen durch das Saprolitprofil zu testen.

Das ist wichtig, weil Teile von Novo Cruzeiro von Saprolit bedeckt sind, einer weichen verwitterten Gesteinsschicht, die verschleiern kann, was unter der Oberfläche geschieht.

In der Frühphasenexploration kann verwitterte Bedeckung den ersten Durchgang komplizierter machen.

Aber sie kann auch Chancen schaffen.

Wenn die stärksten Bachsedimentergebnisse zu Quellgebieten zurückverfolgt werden können, könnte Atlantico beginnen, vorrangige Seltenerden-Ziele im gesamten Landpaket zu definieren.

Der Lithium-Winkel bleibt Teil der Geschichte.

Novo Cruzeiro liegt innerhalb der Ostbrasilianischen Pegmatitprovinz, einer Region, die Brasiliens wichtigste Lithiumminen beherbergt.

Der technische Bericht identifiziert außerdem mindestens vier lithium-anomale Bach-Einzugsgebiete mit übereinstimmender Cäsium- und Rubidium-Pfadfinder-Unterstützung.

Diese sind wichtig, weil Cäsium und Rubidium zusammen mit Lithium in LCT-Pegmatitsystemen vorkommen können.

Aber für diese Geschichte sollte Lithium als Bonus betrachtet werden.

Seltene Erden sind die Schlagzeile.

Der Grund ist einfach.

Lithium wird von Anlegern bereits gut verstanden.

Seltene Erden nicht.

Lithium hatte bereits seinen massiven Bullenmarkt-Moment.

Seltene Erden könnten sich noch in den frühen Innings einer neuen geopolitischen Lieferketten-Neubewertung befinden.

Und Brasilien könnte eines der Länder sein, die davon profitieren.

Für Atlantico ist das Setup klar.

Brandneue börsennotierte Aktie.

Großes Brasilien-Landpaket.

Seltenerden- und Lithiumziele.

Erste TREO- und MREO-Anreicherung.

Magnetmetall-Winkel.

Klar empfohlenes Folgeprogramm.

Exposure zu einem der strategischsten Themen für kritische Mineralien der Welt.

Das ist noch früh.

Anleger müssen das verstehen.

Novo Cruzeiro verfügt noch nicht über eine Mineralressource.

Es verfügt nicht über eine Mineralreserve.

Es verfügt nicht über eine wirtschaftliche Studie.

Die jüngste Seltene Erden-Diskussion des Unternehmens basiert auf ausgewählten Informationen aus dem eingereichten technischen NI-43-101-Bericht und stellt keine neuen Analysen dar.

Aber Junior-Mining-Geschichten werden in Etappen aufgebaut.

Die erste Etappe ist die These.

Die zweite Etappe ist das technische Signal.

Die dritte Etappe ist die Folgearbeit.

Atlantico hat jetzt die These und das erste technische Signal.

Die nächste Etappe ist die Umsetzung.

Wenn die Folgeexploration die Seltenerden-Ziele bei Novo Cruzeiro erweitern und verfeinern kann, könnte Atlantico als Seltenerden-Geschichte im Frühstadium in einer der weltweit wichtigsten aufstrebenden Jurisdiktionen für kritische Mineralien hervorstechen.

Das ist die Gelegenheit.

Brasiliens Seltene Erden-Boom gewinnt an Aufmerksamkeit.

Atlantico zielt früh darauf ab.

Der nächste Schritt ist klar.

Und für diejenigen, die auf die nächste Welle der Exploration kritischer Mineralien achten, ist ATLA jetzt ein Name, den man verfolgen sollte.

CSE: ATLA.

FSE: 1CJ1.

WKN: A42CRT.



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