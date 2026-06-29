China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein

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Über Jahrzehnte hinweg hat China seine Vormachtstellung entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Seltene Erden konsequent aufgebaut.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) (FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

es gibt eine Geschichte im Bereich der kritischen Rohstoffe, die der Markt bis heute noch nicht vollständig verstanden hat.

Seltene Erden.

Nicht Lithium.

Nicht Kupfer.

Nicht Uran.

Seltene Erden.

Denn Seltene Erden sind längst nicht einfach nur ein weiteres Bergbau-Thema.

Sie sind ein Thema der Lieferketten.

Sie sind ein Technologiethema.

Sie sind ein Thema der nationalen Sicherheit.

Und vor allem sind sie eine Geschichte über die weltweite Abhängigkeit von China.

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Über Jahrzehnte hinweg hat China seine Vormachtstellung entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Seltene Erden konsequent aufgebaut.

Vom Bergbau.

Über die Verarbeitung.

Die Separation.

Die Raffination.

Bis hin zur Herstellung von Permanentmagneten.

Diese Dominanz entstand nicht zufällig.

Sie wurde über viele Jahre hinweg strategisch, konsequent und mit enormem Nachdruck aufgebaut.

Doch inzwischen beginnt der Westen aufzuwachen.

Elektrofahrzeuge benötigen Magnete aus Seltenen Erden.

Windkraftanlagen benötigen Magnete aus Seltenen Erden.

Roboter benötigen Magnete aus Seltenen Erden.

Moderne Elektronik benötigt Magnete aus Seltenen Erden.

Industriemotoren benötigen Magnete aus Seltenen Erden.

Auch moderne Verteidigungstechnologien sind auf Magnete aus Seltenen Erden angewiesen.

Die Welt setzt auf Elektrifizierung.

Die Welt strebt nach Energiesicherheit.

Die Welt möchte unabhängiger von einzelnen Lieferanten werden.

Doch viele Schlüsseltechnologien der Zukunft hängen nach wie vor von Lieferketten ab, die in weiten Teilen von China kontrolliert werden.

Genau darin liegt der entscheidende Engpass.

Und genau deshalb könnte Brasilien zu einer der wichtigsten Regionen für Seltene Erden weltweit werden.

Brasilien verfügt über enorme geologische Ressourcen.

Brasilien besitzt jahrzehntelange Bergbauerfahrung.

Brasilien gewinnt als Standort für kritische Rohstoffe zunehmend an Bedeutung.

Und Brasilien hat bereits bewiesen, dass dort internationale Erfolgsgeschichten entstehen können.

Sigma Lithium hat Investoren eindrucksvoll gezeigt, dass in Minas Gerais Unternehmen mit weltweiter Bedeutung aufgebaut werden können.

Der Erfolg von Sigma machte Brasiliens Lithium Valley zu einer der bekanntesten Batteriemetall-Regionen der Welt.

Doch heute sollten Investoren eine neue Frage stellen.

Was wäre, wenn Brasiliens nächste große Erfolgsgeschichte im Bereich kritischer Rohstoffe nicht Lithium wäre?

Was wäre, wenn es Seltene Erden wären?

Genau hier beginnt die Geschichte von Atlantico Energy Metals Corp.

Atlantico wird an der CSE unter dem Kürzel ATLA gehandelt.

In Deutschland lautet das Börsensymbol 1CJ1.

Die WKN lautet A42CRT.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Novo Cruzeiro Lithium and Rare Earth Elements Project im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

Und der wichtigste Hinweis steckt bereits im Namen.

Rare Earth Elements.

Seltene Erden.

Die ersten technischen Arbeiten von Atlantico auf Novo Cruzeiro lieferten Hinweise auf eine Anreicherung von Seltene-Erden-Oxiden, bedeutende Gehalte magnetischer Seltene-Erden-Oxide sowie Lithium-Pathfinder über ein großes, bislang nur wenig erkundetes Landpaket.

Gerade die Seltene-Erden-Komponente verdient besondere Aufmerksamkeit.

Warum?

Weil Seltene Erden genau jener Bereich der kritischen Rohstoffe sind, in dem Chinas Dominanz am deutlichsten sichtbar ist und der Druck auf westliche Lieferketten am größten wird.

Die ersten Stream-Sediment-Untersuchungen auf Novo Cruzeiro zeigten eine Anreicherung der gesamten Seltene-Erden-Oxide (TREO).

Dabei wurde ein durchschnittlicher TREO-Wert von rund 421 ppm sowie ein Höchstwert von rund 1.422 ppm ermittelt.

TREO steht für Total Rare Earth Oxides, also die Summe aller Seltene-Erden-Oxide.

Doch Investoren sollten insbesondere auf eine zweite Kennzahl achten.

MREO.

Magnetische Seltene-Erden-Oxide.

Dazu zählen jene Seltenen Erden, die für Hochleistungs-Permanentmagnete entscheidend sind - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium.

Genau diese Elemente stehen heute im Zentrum des weltweiten Wettbewerbs um sichere Lieferketten.

Neodym und Praseodym bilden die Grundlage moderner Hochleistungsmagnete.

Dysprosium und Terbium verbessern deren Leistungsfähigkeit, insbesondere bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen industriellen Anwendungen.

Deshalb ist MREO weit aussagekräftiger als der bloße Hinweis auf "Seltene Erden".

Ein Projekt kann über Seltene Erden verfügen - ohne zwangsläufig über den strategisch besonders wichtigen Magnetmetall-Anteil zu verfügen.

Gerade deshalb verdienen die Ergebnisse von Atlantico besondere Aufmerksamkeit.

Bei Novo Cruzeiro ergaben die ersten Stream-Sediment-Untersuchungen einen maximalen MREO-Wert von 328,49 ppm sowie einen Wert des oberen 95. Perzentils von 259,83 ppm.

Noch einmal: Das Projekt befindet sich in einem sehr frühen Stadium.

Es handelt sich nicht um eine Mineralressource.

Es handelt sich nicht um eine Mineralreserve.

Und es liegt keine Wirtschaftlichkeitsstudie vor.

Doch genau solche frühen technischen Signale sind es, nach denen Explorationsunternehmen suchen, um die nächste Phase der Arbeiten zu rechtfertigen.

Und das Timing könnte kaum spannender sein.

China hat Seltene Erden bereits mehrfach als geopolitisches Druckmittel eingesetzt und Exportkontrollen für bestimmte Seltene-Erden-Produkte eingeführt.

Dadurch ist westlichen Regierungen und Industrieunternehmen noch deutlicher bewusst geworden, wie abhängig ihre Lieferketten von China sind.

Heute suchen Nordamerika und Europa aktiv nach alternativen Bezugsquellen.

Auch die Europäische Union richtet ihren Blick zunehmend auf Brasilien als strategischen Partner für kritische Rohstoffe.

Und genau deshalb rückt Brasiliens Potenzial bei Seltenen Erden immer stärker in den Mittelpunkt.

Mit Serra Verde verfügt Brasilien inzwischen bereits über einen Produzenten von Seltenen Erden, dessen Produktion magnetrelevante Seltene-Erden-Oxide umfasst.

Das ist von großer Bedeutung.

Denn damit wurde bewiesen, dass Brasilien nicht nur theoretisches Potenzial besitzt.

Das Land kann Seltene Erden tatsächlich produzieren.

Für Atlantico schafft das einen wesentlich stärkeren regionalen Hintergrund.

Das Unternehmen versucht nicht, eine Geschichte aus dem Nichts zu erschaffen.

Vielmehr entwickelt Atlantico sein Projekt in einem Land, das zunehmend als glaubwürdige Alternative zu China im Bereich kritischer Rohstoffe wahrgenommen wird.

Natürlich wird Brasilien China nicht von heute auf morgen ersetzen.

Das behauptet auch niemand.

Doch Brasilien muss China gar nicht vollständig ersetzen.

Es genügt, sich als verlässlicher, skalierbarer und geopolitisch attraktiver Partner für westliche Lieferketten zu etablieren.

Genau darauf sollten Investoren achten.

Und genau deshalb ist Novo Cruzeiro so interessant.

Das Projekt umfasst 15 zusammenhängende Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 24.387,28 Hektar in den Gemeinden Itaipé, Ladainha und Novo Cruzeiro im Nordosten des Bundesstaates Minas Gerais.

Damit verfügt Atlantico über ein außergewöhnlich großes Landpaket.

Im Rahmen des ersten Explorationsprogramms wurden 170 Stream-Sediment-Proben sowie 61 Gesteinsproben entnommen.

Die Ergebnisse zeigten sowohl eine Anreicherung von Seltenen Erden als auch bedeutende Werte bei den magnetischen Seltene-Erden-Oxiden.

Der technische NI 43-101-Bericht empfiehlt nun gezielte Folgearbeiten.

Dazu gehören zusätzliche Beprobungen, mobile Geochemie, Kanalbeprobungen sowie mechanische Auger-Bohrungen durch das Saprolit-Profil, um die vielversprechendsten Zielgebiete genauer zu untersuchen.

Vereinfacht gesagt:

Atlantico verfügt heute über konkrete Explorationsziele.

Der nächste Schritt besteht darin, diese systematisch weiterzuentwickeln.

Die Anomalien zurückzuverfolgen.

Die stärksten Bereiche genauer zu untersuchen.

Die Verwitterungsdecke zu durchdringen.

Und herauszufinden, ob die ersten geochemischen Hinweise auf eine bedeutende Mineralisierung im Untergrund zurückzuführen sind.

Genau so funktioniert erfolgreiche Exploration.

In der ersten Phase geht es nicht darum, bereits alle Antworten zu kennen.

Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen.

Und genau diese Fragen hat Novo Cruzeiro inzwischen aufgeworfen.

Wo liegen die eigentlichen Ursprungsbereiche der Anomalien?

Wie kontinuierlich setzt sich die Mineralisierung fort?

Lässt sich die MREO-Signatur weiter ausdehnen?

Kann das Saprolit-Profil wirtschaftlich interessante Seltene-Erden-Mineralisierungen beherbergen?

Und besitzt das Projekt letztlich das Potenzial, jene Größenordnung zu erreichen, die den Kapitalmarkt aufhorchen lässt?

Das sind die Fragen, denen Atlantico nun nachgeht.

Sollte sich der Markt für Seltene Erden weiter positiv entwickeln, könnten genau solche frühen Explorationsgesellschaften zunehmend in den Fokus der Investoren rücken.

Denn das übergeordnete Bild ist eindeutig.

China kontrolliert weiterhin einen Großteil der weltweiten Lieferkette für Seltene Erden.

Der Westen sucht nach Alternativen.

Brasilien verfügt über enormes geologisches Potenzial.

Serra Verde hat gezeigt, dass Produktion möglich ist.

Die Europäische Union richtet ihren Blick zunehmend auf Brasilien.

Und Atlantico Energy Metals ist ein junges börsennotiertes Unternehmen, das sich mit seinem Projekt in Minas Gerais frühzeitig in genau diesem strategischen Umfeld positioniert.

Natürlich bleibt das Investment mit entsprechenden Risiken verbunden.

Das Unternehmen befindet sich in einer frühen Explorationsphase.

Es existiert noch keine definierte Mineralressource.

Der wirtschaftliche Erfolg muss erst durch weitere Exploration bestätigt werden.

Doch genau in dieser frühen Phase entstehen häufig die größten Hebel für Investoren.

Die Kombination aus einem großen Landpaket, ersten vielversprechenden technischen Ergebnissen, einem klar definierten Explorationsprogramm und einem weltweit immer wichtigeren Rohstoffthema macht Atlantico zu einer Gesellschaft, die man aufmerksam beobachten sollte.

China kontrolliert heute einen Großteil der weltweiten Seltene-Erden-Lieferkette.

Brasilien könnte ein wichtiger Teil der Lösung werden.

Und Atlantico Energy Metals Corp. könnte zu den spannendsten neuen Explorationsunternehmen gehören, die Investoren in diesem aufkommenden Rohstofftrend im Auge behalten sollten.

CSE: ATLA

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