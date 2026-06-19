For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 22 June 2026.
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
HOCHTIEF AG HOT DE0006070006 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 50)
Porsche Automobil Holding SE PAH3 DE000PAH0038 DAX1 (partitionID 50) MDX1 (partitionID 55)
Elmos Semiconductor SE ELG DE0005677108 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Siltronic AG WAF DE000WAF3001 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
SUSS MicroTec SE SMHN DE000A1K0235 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Redcare Pharmacy N.V. RDC NL0012044747 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Stroeer SE & Co. KGaA SAX DE0007493991 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Jungheinrich AG JUN3 DE0006219934 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
LPKF Laser & Electronics SE LPK DE0006450000 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
VINCORION SE V1NC DE000VNC0014 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Basler AG BSL DE0005102008 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 1AST AT100ASTA001 AST0 (partitionID 56) SDX1 (partitionID 55)
adesso SE ADN1 DE000A0Z23Q5 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA BVB DE0005493092 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Verve Group SE VRV SE0018538068 SDX1 (partitionID 55) SKA0 (partitionID 56)
ProSiebenSat.1 Media SE PSM DE000PSM7770 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
HOCHTIEF AG HOT DE0006070006 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 50)
Porsche Automobil Holding SE PAH3 DE000PAH0038 DAX1 (partitionID 50) MDX1 (partitionID 55)
Elmos Semiconductor SE ELG DE0005677108 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Siltronic AG WAF DE000WAF3001 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
SUSS MicroTec SE SMHN DE000A1K0235 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Redcare Pharmacy N.V. RDC NL0012044747 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Stroeer SE & Co. KGaA SAX DE0007493991 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Jungheinrich AG JUN3 DE0006219934 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
LPKF Laser & Electronics SE LPK DE0006450000 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
VINCORION SE V1NC DE000VNC0014 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Basler AG BSL DE0005102008 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 1AST AT100ASTA001 AST0 (partitionID 56) SDX1 (partitionID 55)
adesso SE ADN1 DE000A0Z23Q5 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA BVB DE0005493092 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Verve Group SE VRV SE0018538068 SDX1 (partitionID 55) SKA0 (partitionID 56)
ProSiebenSat.1 Media SE PSM DE000PSM7770 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
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