Unterföhring (ots) -Verführerisch gut! Der neue Reality-Montag in SAT.1 mit "Villa der Versuchung" und "Dschungel Divas" startet erfolgreich. Die zweite Staffel "Villa der Versuchung" performt in der Primetime in SAT.1 mit einer Overnight-Quote von schönen 6,4 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Direkt im Anschluss feierten die "Dschungel Divas" mit starken 6,9 Prozent Marktanteil (Overnight-Quote) ebenfalls einen guten Start. In den kommenden Wochen wird SAT.1 weiterhin auf das neue Reality-Doppel am Montagabend setzen.Das passiert in Folge 2 von "Villa der Versuchung":Unter den Verbliebenen herrscht Streit. Bereits in der ersten Abrechnungszeremonie schrumpft die Gewinnsumme auf 185.050 Euro. Denn in der "Villa der Versuchung" kostet jeder Konsum bares Geld - von brauchbaren Grundnahrungsmitteln bis hin zu verschwenderischen Luxusartikeln. Während einige Stars weiterhin jeder Versuchung nachgeben und Geld ausgeben, profitieren andere geschickt von deren Luxus, während die Sparer leer ausgehen."Villa der Versuchung" läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und "Dschungel Divas" direkt im Anschluss, oder streamen auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 04.08.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Luisa Hollmann, Hendrik Hübnerphone: +49 (0) 89 9507 - 1185 o. -1176email: luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6326892