Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVSTINAG2XXX.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|10:38
|STINAG AG: "0,48 Euro Dividende", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVSTINAG2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|08.04.
|XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 08.04.2026
|The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.04.2026Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2026ISIN NameCA09173B1076 BITFARMS...
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|23.02.
|XETR DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 23.02.2026
|The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2026.Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2026.ISIN Name DE0007318008 STINAG Stuttgart...
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