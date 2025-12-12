Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG den geplanten Widerruf der Einbeziehung ihrer Aktien in den Börsenhandel im Freiverkehr in Stuttgart und München angekündigt, eine Delisting-Vereinbarung mit der Mehrheitsaktionärin Brasserie Holding SA abgeschlossen und wird im Rahmen dessen ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu 15,50 Euro/Aktie unterbreiten. In der Folge raten die Analysten zur Annahme des angekündigten Erwerbsangebots.

Nach Analystenaussage handele es sich um ein freiwilliges öffentliches (Teil-)Erwerbsangebot zu einem Preis von 15,50 Euro je Aktie in bar, welches keiner Mindestannahmeschwelle unterliege und rechtlich nicht als klassisches Delisting-Angebot im Sinne des WpÜG einzuordnen sei. Nach Wirksamwerden des Delistings werde die Aktie voraussichtlich nicht mehr an einem inländischen organisierten Markt oder einem vergleichbaren ausländischen Markt gehandelt. Aus Sicht der Minderheitsaktionäre stelle das angekündigte Delisting laut GBC einen substanziellen Einschnitt dar, da künftig mit einer fehlenden oder deutlich reduzierten Handelbarkeit, eingeschränkter Preisfindung und dauerhaft erhöhter Illiquidität zu rechnen sei. Zudem gehe das Analystenteam nach der aktuellen Struktur des Angebots nicht davon aus, dass kurzfristig ein Squeeze-out oder eine sonstige strukturelle Maßnahme mit einem höheren Abfindungspreis folgen werde. Wenngleich die Analysten die Aktie aus fundamentaler Sicht weiterhin als deutlich unterbewertet einschätzen raten sie dennoch dazu, das Angebot anzunehmen und die Exit-Möglichkeit zu nutzen.



