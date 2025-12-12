Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG



12.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG ISIN: DE0007318008 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Andienen (Tender) Kursziel: 15,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Geplantes Delisting. Empfehlung zum Andienen zu 15,50 €. Die STINAG Stuttgart Invest AG hat kürzlich den geplanten Widerruf der Einbeziehung ihrer Aktien in den Börsenhandel im Freiverkehr in Stuttgart und München angekündigt und hierzu eine Delistingvereinbarung mit ihrer Mehrheitsaktionärin, der Brasserie Holding SA, abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wird ein freiwilliges öffentliches (Teil-)Erwerbsangebot zu einem Preis von 15,50 € je Aktie in bar unterbreitet, das keiner Mindestannahmeschwelle unterliegt und rechtlich nicht als klassisches Delisting-Angebot im Sinne des WpÜG einzuordnen ist. Nach Wirksamwerden des Delistings werden die Aktien voraussichtlich nicht mehr an einem inländischen organisierten Markt oder einem vergleichbaren ausländischen Markt gehandelt werden. Aus Sicht der Minderheitsaktionäre stellt das angekündigte Delisting unseres Erachtens einen substantiellen Einschnitt dar, da künftig mit einer fehlenden oder deutlich reduzierten Handelbarkeit, eingeschränkter Preisfindung und dauerhaft erhöhter Illiquidität zu rechnen ist. Die Möglichkeit, größere Positionen nach dem Rückzug von der Börse marktgerecht zu veräußern, wird erwartungsgemäß erheblich eingeschränkt sein und typischerweise nur noch mit signifikanten Abschlägen auf den inneren Wert möglich werden. Gleichzeitig ist nach der aktuellen Struktur des Angebots nicht davon auszugehen, dass kurzfristig ein Squeeze-out oder eine sonstige strukturelle Maßnahme mit einem höheren Abfindungspreis folgen wird. Obgleich wir die Aktie aus fundamentaler Sicht weiterhin als deutlich unterbewertet einschätzen (unser bisheriges Kursziel der Studie vom 18.09.2025 lag bei 26,55 €) und der Angebotspreis von EUR 15,50 je Aktie diese langfristige Werterwartung keineswegs widerspiegelt, ist der Angebotspreis unseres Erachtens vor dem Hintergrund des anstehenden Delistings dennoch die beste Möglichkeit, einen sicheren Exit zu realisieren. Angesichts der künftigen Nachteile eines Verbleibs in einer nicht börsennotierten Gesellschaft überwiegt aus unserer Sicht klar der Nutzen einer Annahme des Angebots. Eine Realisierung des höheren fairen Bewertungsniveaus sehen wir nicht mehr als wahrscheinlich an. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir, das angekündigte Erwerbsangebot anzudienen und die Exit-Möglichkeit zu EUR 15,50 je Aktie zu nutzen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20251212_STINAG_Comment



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum der Fertigstellung: 11.12.2025 (13:30 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 12.12.2025 (11:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News