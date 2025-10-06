Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Stinag Stuttgart Invest Umsatzerlöse von 14,3 Millionen Euro und lag damit um rund 1,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Nettomieterlöse erhöhten sich auf 12,6 Millionen Euro und kompensierten projektbedingte Beeinträchtigungen. Triebfedern der Topline waren vor allem vertragliche Indexanpassungen in mehreren Bestandsobjekten mit einem Effekt von rund 0,2 Millionen Euro und der Anlauf zusätzlicher Mieten am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de