The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2026
ISIN Name
CA09173B1076 BITFARMS LTD
CA3686501071 GEMINA LABS LTD
CA55973N6019 MAGNUM COLDCORP NEW
DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST
FI4000519228 WITHSECURE CORP.
GB00B013SN63 AFERIAN PLC LS-,01
KYG177661090 CAMBIUM NETWORK DL -,0001
MHY1250N1159 RUBICO INC.
NO0012548819 SPIR GROUP ASA NK-,02
NO0012829847 GO NORTH GRP 23/27 FLR
US0345691036 ANEBULO PHARMAC. DL-,001
US4364401012 HOLOGIC INC. DL-,01
