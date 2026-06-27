© Foto: Joerg Waterstraat - picture alliance / SULUPRESS.DEDer Stopp des Fregattenprojekts F126 schickt Rheinmetall auf Talfahrt - im wO-Forum kocht die Debatte. Überreaktion oder Warnsignal? Zwischen Kaufchance und Panik liegen die Meinungen weit auseinander.Der überraschende Stopp des milliardenschweren Fregattenprojekts F126 hat in dieser Woche für einen heftigen Kursrutsch bei Rheinmetall gesorgt (wallstreetONLINE berichtete) und die Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum angeheizt. Nachdem das Verteidigungsministerium dem bisherigen Konsortium den Auftrag entzog, fragen sich Anleger, welche Folgen das für den Rüstungskonzern und insbesondere für die erst kürzlich übernommene Werft NVL haben wird. Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei weniger …
Enthaltene Werte: GB0002634946,IT0003856405,DE0007030009,GB00B63H8491,DE000HAG0005,DE000RENK730,SE0021921269,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
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