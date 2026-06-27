© Foto: Peter Kneffel/dpaDas erste Börsenhalbjahr 2026 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf stärksten Gewinner im DAX. Der Juni 2026 neigt sich dem Ende und damit auch das erste Börsenhalbjahr. Im DAX konnten vor allem Technologie-, Infrastruktur- und Energiewerte mit deutlichen Kursgewinnen überzeugen. Angeführt wird das Ranking von Infineon Technologies, dessen Aktie ihren Wert seit Jahresbeginn um mehr als 120 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgen Hochtief und Siemens Energy mit ebenfalls beeindruckenden Kursgewinnen. Die 5 Top-Performer im DAX im ersten Halbjahr 2026 Infineon Technologies Infineon Technologies war im ersten Halbjahr 2026 der mit Abstand stärkste Wert im …
Enthaltene Werte: DE0006070006,DE0006231004,DE0007037129,DE000SYM9999,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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