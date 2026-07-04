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Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 09:58 Uhr
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Nach Almonty: Warum kleinere Wolfram-Explorer plötzlich Aufmerksamkeit gewinnen

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Noch vor wenigen Jahren interessierten sich nur wenige Anleger für Wolfram. Der Rohstoff galt als Nischenmetall, das vor allem in Spezialanwendungen der Industrie eingesetzt wurde. Heute sieht die Lage völlig anders aus. Regierungen sprechen über Versorgungssicherheit, Verteidigungsunternehmen sichern sich langfristige Lieferketten und Investoren verfolgen aufmerksam jede Entwicklung rund um den Wolframmarkt. An der Börse ist ein solcher Verlauf keineswegs ungewöhnlich. Häufig beginnt ein neuer Rohstoffzyklus mit einem oder zwei bekannten Unternehmen. Erst wenn diese deutlich an Wert gewinnen, richtet sich der Blick auf kleinere Gesellschaften, die im selben Markt aktiv sind. Genau dieser Prozess scheint sich derzeit im Wolframsektor abzuzeichnen.

An der Börse läuft es oft nach demselben Muster

Wer sich frühere Rohstoffzyklen ansieht, erkennt ein wiederkehrendes Muster. Zunächst entdeckt der Markt einen strukturellen Trend. Danach profitieren die etablierten Produzenten, weil sie als Erste von höheren Preisen und steigender Nachfrage profitieren können. Erst in einem zweiten Schritt beginnen Investoren nach kleineren Unternehmen zu suchen, die noch nicht im Mittelpunkt stehen. Dieses Muster war bei Gold, Lithium, Uran und Seltenen Erden zu beobachten. Immer wieder entstanden die größten Kursbewegungen nicht ausschließlich bei den Marktführern, sondern auch bei Explorationsunternehmen, sobald der Markt begann, den gesamten Sektor neu zu bewerten. Natürlich gibt es dafür keine Garantie. Exploration bleibt spekulativ. Dennoch lohnt sich für viele Anleger genau in dieser Phase ein genauerer Blick auf die zweite Reihe.

Almonty hat Wolfram zurück auf die Landkarte gebracht

Ein Unternehmen, das derzeit sinnbildlich für diese Entwicklung steht, ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten Wolframproduzenten außerhalb Chinas entwickelt. Der Zeitpunkt hätte kaum besser sein können. China kontrolliert weiterhin den überwiegenden Teil der weltweiten Wolframproduktion und -verarbeitung. Gleichzeitig sorgen Exportkontrollen, geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben dafür, dass westliche Staaten nach alternativen Bezugsquellen suchen. Hinzu kommt die jüngste Aufnahme Almontys in wichtige Russell-Indizes. Solche Schritte erhöhen häufig die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren und sorgen dafür, dass sich ein gesamter Rohstoffsektor stärker in den Fokus der Kapitalmärkte verschiebt.

Wenn die Großen laufen, werden die Kleinen plötzlich interessant

Historisch betrachtet endet das Interesse der Börse selten bei einem einzigen Unternehmen. Sobald Produzenten ihre Rolle im Markt gefestigt haben, beginnt häufig die Suche nach Explorationsgesellschaften mit aussichtsreichen Projekten in denselben Rohstoffregionen. Der Grund ist nachvollziehbar: Während Produzenten bereits einen Teil ihres Potenzials realisiert haben, verbinden viele Anleger mit Explorern die Chance auf zukünftige Entdeckungen oder eine Neubewertung durch erfolgreiche Explorationsprogramme. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf Unternehmen, die bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten haben.

Adelayde positioniert sich in einem strategischen Umfeld

Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase und sollte entsprechend eingeordnet werden. Das Unternehmen besitzt jedoch mehrere Projekte, die sich auf kritische Rohstoffe konzentrieren, deren strategische Bedeutung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Besonders im Mittelpunkt steht das Sisson North Tungsten Project in New Brunswick. Das Projekt grenzt direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine, die rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium erhalten hat und später von Premierminister Mark Carney als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt wurde. Die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte garantiert selbstverständlich keinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Sie sorgt jedoch dafür, dass ein gesamter Rohstoffdistrikt stärker beobachtet wird, sobald seine strategische Bedeutung zunimmt. Parallel dazu hat Adelayde umfangreiche geophysikalische Arbeiten auf seinen Wolfram- und Antimonprojekten abgeschlossen und bereitet weitere Explorationsprogramme vor. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Lithiumprojekte im Clayton Valley in Nevada sowie ein Goldprojekt, für das ebenfalls weitere Arbeiten geplant sind.

Mehrere Rohstofftrends unter einem Dach

Während viele Junior-Explorer nur auf einen einzelnen Rohstoff setzen, vereint Adelayde mehrere Themen, die derzeit von geopolitischen Entwicklungen geprägt werden. Neben Wolfram verfügt das Unternehmen mit George Lake South über ein Antimonprojekt in unmittelbarer Nähe der historischen Lake-George-Mine. Antimon gewinnt aufgrund seiner Bedeutung für Halbleiter, Batteriespeicher und Verteidigungsanwendungen ebenfalls zunehmend an Aufmerksamkeit. Hinzu kommen die Lithiumprojekte im Clayton Valley. Besonders interessant ist die McGee-Lithiumlagerstätte, die unmittelbar an Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066) angrenzt. Tatsächlich handelt es sich um dieselbe geologische Lagerstätte, die sich über die Grundstücke beider Unternehmen erstreckt. Darüber hinaus liegt das CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture vollständig innerhalb eines Gebiets, das von Lithiumprojekten des Energietechnologiekonzerns SLB (ISIN: AN8068571086) umgeben ist. Diese Kombination unterschiedlicher kritischer Rohstoffe unterscheidet Adelayde von vielen Explorationsgesellschaften, die ausschließlich auf ein einzelnes Projekt angewiesen sind.

Vielleicht beginnt die eigentliche Suche erst jetzt

Die Geschichte des Wolframmarktes könnte noch längst nicht zu Ende erzählt sein. Während Produzenten wie Almonty bereits von steigender Aufmerksamkeit profitieren, verändert sich gleichzeitig das Umfeld für den gesamten Sektor. Regierungen investieren Milliarden in sichere Lieferketten, Industrieunternehmen schließen langfristige Rohstoffpartnerschaften und kritische Mineralien entwickeln sich zunehmend zu einer geopolitischen Priorität. In solchen Marktphasen richtet sich der Blick vieler Anleger zwangsläufig auf die zweite Reihe.

Fazit: Nach den Produzenten rücken oft die Explorer in den Fokus

Ob ein Explorationsunternehmen später tatsächlich eine wirtschaftlich bedeutende Lagerstätte entwickelt, lässt sich heute nicht seriös vorhersagen. Exploration bleibt mit geologischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden. Dennoch zeigt die Börsengeschichte immer wieder ein ähnliches Muster: Zunächst profitieren die etablierten Produzenten. Danach beginnen Investoren, nach kleineren Unternehmen mit aussichtsreichen Projekten zu suchen. Mit seiner Ausrichtung auf Wolfram, Antimon, Lithium und Gold, mehreren laufenden Explorationsprogrammen und einer vergleichsweise kleinen Marktkapitalisierung gehört Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zu jener Gruppe von Explorationsunternehmen, die in einem sich wandelnden Marktumfeld zunehmend Aufmerksamkeit erhalten könnten. Ob daraus einmal der "nächste Almonty" entsteht, kann heute niemand beantworten. Sicher ist jedoch: Genau nach solchen Geschichten suchen viele Rohstoffinvestoren, sobald ein neuer Rohstoffzyklus Fahrt aufnimmt.

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Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/
https://www.siennaresources.com/
Adelayde Exploration - News Releases: https://www.adelaydeexploration.com/news
Adelayde Exploration - Projects: https://www.adelaydeexploration.com/projects
Almonty Industries - News: https://almonty.com/news/
Government of Canada - Nation-Building Projects (Mark Carney): https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects
U.S. Geological Survey - Tungsten Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information
European Commission - Critical Raw Materials Act: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources" oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.
Land: Kanada
ISIN: CA0068131097
https://www.adelaydeexp.com/

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