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Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
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WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
Tradegate
17.07.26 | 15:54
217,00 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
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AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE37,140-7,27 %
AMAZON.COM INC217,00-0,66 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE153,80-4,23 %
HOCHTIEF AG454,60-2,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG61,02-5,70 %
JENOPTIK AG38,280-4,06 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE14,500-9,94 %
NEMETSCHEK SE55,70-0,80 %
SAP SE138,96+0,96 %
SIEMENS ENERGY AG145,06-2,47 %
SILTRONIC AG83,20-6,46 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG63,50+9,11 %
SUSS MICROTEC SE77,25-7,04 %
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