Warum First Graphene, Tesla und Panasonic Silizium zum Schlüssel der nächsten Batterie machen

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Bei Lithium-Ionen-Batterien entscheidet nicht nur die Kathode darüber, wie viel Energie in einer Zelle steckt. Auch auf der anderen Seite der Batterie läuft längst ein Wettlauf um neue Materialien. Besonders ein Element steht dabei im Mittelpunkt: Silizium.

Der Grund dafür ist eine Zahl, die kaum zu übersehen ist. Silizium kann theoretisch ungefähr zehnmal so viel Lithium aufnehmen wie der heute dominierende Graphit. Panasonic arbeitet deshalb an Silizium-Anoden für Batterien mit höherer Energiedichte. Tesla spricht offen davon, kostengünstiges, energiereiches Silizium in seinen Anoden hochzuskalieren.

Und First Graphene besitzt eine Technologie, die eines der größten Probleme des Materials adressiert: Silizium dehnt sich beim Laden stark aus und zieht sich beim Entladen wieder zusammen. Eine Graphenschicht soll helfen, die Partikel elektrisch leitfähig und mechanisch stabiler zu machen.

Damit arbeiten ein Graphen-Spezialist und zwei der bekanntesten Namen der Batterieindustrie aus unterschiedlichen Richtungen an demselben Problem.

Die Anode wird zum nächsten großen Schlachtfeld

In klassischen Lithium-Ionen-Batterien besteht die Anode überwiegend aus Graphit. Das Material hat sich über Jahrzehnte bewährt: Es ist vergleichsweise stabil, günstig und kann Lithium-Ionen über viele Ladezyklen aufnehmen und wieder abgeben.

Seine Speicherkapazität besitzt allerdings physikalische Grenzen. First Graphene beziffert die theoretische spezifische Kapazität klassischer kohlenstoffbasierter Anoden mit rund 400 Milliamperestunden pro Gramm. Für Silizium liegt der theoretische Wert dagegen bei ungefähr 4.200 Milliamperestunden pro Gramm.

Panasonic beschreibt denselben Größenunterschied aus einer etwas anderen Perspektive: Silizium könne etwa zehnmal so viel Lithium aufnehmen wie herkömmlicher Graphit.

Auf dem Papier ist die Entscheidung damit einfach. In einer realen Batterie beginnt jedoch genau hier das Problem.

Tesla will Silizium auf Terawatt-Maßstab bringen

Tesla (ISIN: US88160R1014) nennt Silizium ausdrücklich als einen der Werkstoffe, die für die nächste Generation seiner Batterien relevant sind. Auf der aktuellen Cell-Team-Seite beschreibt das Unternehmen die Aufgabe als Skalierung von kostengünstigem, energiereichem Silizium in den Anoden.

Der entscheidende Begriff lautet dabei Skalierung. Tesla sagt selbst, dass bei Batteriezellen das Design und Hochfahren der Fertigung mehr als 90% der Herausforderung ausmachen. Künftige sogenannte Terafactories sollen laut Unternehmen aktive Batteriematerialien in einer Größenordnung von Hunderten Tonnen pro Stunde verarbeiten.

Das verändert den Blick auf eine Materialinnovation. Ein neuer Stoff kann im Labor hervorragend funktionieren. Für Tesla muss er jedoch millionenfach reproduzierbar sein, sich schnell verarbeiten lassen und darf die Kosten pro Kilowattstunde nicht nach oben treiben.

Genau deshalb ist Silizium trotz seines theoretischen Vorteils noch nicht einfach zum vollständigen Ersatz für Graphit geworden.

Panasonic peilt 900 Wh/L mit Silizium an

Panasonic Holdings (ISIN: JP3866800000) arbeitet bereits konkret daran, den Siliziumanteil in seinen Anoden zu erhöhen.

Panasonic Energy erreicht bei seinen 2170-Zellen nach aktuellen Unternehmensangaben eine volumetrische Energiedichte von rund 800 Wh/L. Die nächste Entwicklungsstufe soll mithilfe neuer Materialien in Richtung 900 Wh/L führen. Für diese Generation nennt Panasonic ausdrücklich Silizium-Anoden.

Das Problem beschreibt der Hersteller ebenso deutlich: Silizium expandiert und schrumpft während der Lade- und Entladevorgänge. Diese wiederholte Volumenänderung beeinträchtigt Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Zelle.

Panasonic versucht daher nicht einfach, möglichst viel Silizium in die Batterie zu packen. Das Unternehmen arbeitet daran, die Auswirkungen dieser Volumenänderungen zu kontrollieren.

Damit verschiebt sich der Wettbewerb von der theoretischen Speicherkapazität zur Materialtechnik.

First Graphene will das Silizium mit Graphen umhüllen

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) setzt genau an dieser Schwachstelle an. Das Unternehmen besitzt in Großbritannien ein Patent für einen hydrodynamischen Kavitationsprozess, mit dem Partikel direkt mit Graphenplättchen beschichtet werden können. Als besonders interessante Anwendung nennt First Graphene Siliziumpartikel für Batterieanoden.

Die Idee dahinter verbindet zwei Eigenschaften des Graphens. Zum einen leitet Graphen elektrischen Strom sehr gut. Das ist relevant, weil Silizium selbst eine vergleichsweise geringe intrinsische elektrische Leitfähigkeit besitzt. Zum anderen besitzt Graphen eine hohe mechanische Festigkeit. Eine dünne Graphenschicht könnte daher dazu beitragen, die strukturelle Belastung der Siliziumpartikel während ihrer Expansion und Kontraktion abzufangen.

Gleichzeitig muss die Beschichtung durchlässig genug bleiben, damit Lithium-Ionen weiterhin in das Silizium hinein- und wieder herauswandern können.

First Graphene berichtete bei den ursprünglichen Machbarkeitsarbeiten bereits von einer deutlichen Verbesserung der gemessenen elektrischen Leitfähigkeit graphenbeschichteter Siliziumpartikel.

Ein Produktionsprozess könnte zum eigentlichen Vorteil werden

Interessant ist nicht nur das Material, sondern die Art seiner Herstellung. First Graphene zufolge arbeitet das patentierte Kavitationsverfahren unter vergleichsweise milden Bedingungen. Das Unternehmen stellt dies Verfahren gegenüber, die für vergleichbare Materialbearbeitungen Temperaturen von mehr als 900 Grad Celsius benötigen können.

Bei der hydrodynamischen Kavitation entstehen in einer Flüssigkeit winzige Blasen, die kollabieren und dabei lokal extreme Kräfte erzeugen. First Graphene nutzt diesen Effekt, um chemische Reaktionen und Materialumwandlungen anzustoßen.

Für Batteriehersteller wäre ein skalierbarer Beschichtungsprozess entscheidend. Ein Material, das zehnmal mehr Lithium speichern kann, verliert seinen wirtschaftlichen Vorteil, wenn seine Herstellung kompliziert, langsam oder energieintensiv ist.

Hier ähneln sich die Herausforderungen von First Graphene, Tesla und Panasonic stärker, als ihre Unternehmensgrößen vermuten lassen: Alle drei benötigen nicht nur bessere Materialien, sondern Prozesse, die sich industriell reproduzieren lassen.

Der Faktor zehn ist Chance und Warnsignal zugleich

Die zehnfache theoretische Kapazität bedeutet nicht, dass eine Batterie mit Silizium-Anode automatisch die zehnfache Reichweite erreicht.

Eine vollständige Batteriezelle besteht aus vielen Komponenten. Kathode, Elektrolyt, Separator, Stromableiter, Gehäuse und Sicherheitsreserven begrenzen die tatsächlich erzielbare Energiedichte. Hinzu kommt, dass hohe Siliziumanteile neue Probleme bei Lebensdauer, Stabilität und Ladeverhalten verursachen können.

Panasonics Entwicklung zeigt das deutlich. Aus dem theoretischen Faktor zehn wird in der realen Zellarchitektur zunächst der Versuch, von etwa 800 auf 900 Wh/L zu kommen. Darüber hinaus untersucht das Unternehmen bereits Anoden-freie Zellkonzepte für mehr als 1.000 Wh/L.

Auch Tesla spricht nicht vom vollständigen Austausch des Graphits, sondern von der Skalierung energiereicher Siliziumlösungen. Die Materialrevolution erfolgt somit schrittweise.

Für First Graphene beginnt der schwierige Teil erst noch

Das Patent verschafft First Graphene eine technologische Ausgangsposition. Es beweist jedoch noch keine kommerzielle Verwendung in einer Serienbatterie.

Die öffentlich verfügbaren Unternehmensinformationen zeigen bislang einen patentierten Prozess und erfolgreiche Machbarkeitsarbeiten. Ein großvolumiger Liefervertrag für graphenbeschichtete Silizium-Anoden wurde bislang nicht öffentlich gemeldet.

Genau darin liegt der nächste Test. Tesla denkt seine Batterieproduktion bereits in Terawattstunden. Panasonic entwickelt Zellen mit hunderten Wattstunden pro Liter Energiedichte und besitzt eine etablierte Großserienproduktion. First Graphene müsste zeigen, dass sein Verfahren nicht nur einzelne Siliziumpartikel erfolgreich beschichten kann, sondern Material in jener Qualität, Menge und zu jenen Kosten herstellen kann, die Batterieproduzenten verlangen.

Der technologische Ansatz trifft allerdings einen Nerv der Branche. Silizium besitzt eine außergewöhnliche Speicherkapazität. Sein größter Vorteil ist gleichzeitig sein größtes Problem: Je mehr Lithium aufgenommen wird, desto stärker verändert sich das Material.

Graphen könnte dabei weniger der neue Hauptbestandteil der Batterie werden als ein unscheinbarer Helfer, der einen anderen Hochleistungswerkstoff überhaupt erst besser nutzbar macht.

Tesla und Panasonic zeigen, dass der Wettlauf um Silizium längst begonnen hat. First Graphene besitzt eine Technologie, die eines seiner zentralen Probleme adressiert. Jetzt muss aus dem Patent ein Industrieprozess werden.