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Small- & Micro Cap Investment
26.08.2026 07:48 Uhr
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70 Prozent Kurssprung nach FDA-Signal: Warum Zelltherapie-Aktien plötzlich wieder Anleger elektrisieren

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Manchmal reicht an der Börse bereits ein regulatorisches Signal, um die Bewertung eines Biotechnologieunternehmens innerhalb weniger Stunden grundlegend zu verändern. Genau das zeigte sich zuletzt bei Capricor Therapeutics (ISIN: US14070B3096). Nachdem bekannt wurde, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA bereit ist, zusätzliche Langzeitdaten zur experimentellen Zelltherapie Deramiocel zu prüfen, sprang die Aktie zeitweise um rund 70 Prozent. Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil Capricor wenige Wochen zuvor noch einen schweren Rückschlag erlebt hatte: Ein FDA-Beratergremium hatte mit neun zu drei Stimmen gegen die vorgelegten Wirksamkeitsnachweise gestimmt. Die heftige Gegenbewegung zeigt, wie sensibel Anleger derzeit auf neue regulatorische Entwicklungen bei Zelltherapien reagieren. Für den gesamten Sektor ist das interessant - und damit auch für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), das inzwischen selbst mehrere entscheidende klinische und regulatorische Katalysatoren vor sich hat.

Vom Absturz zum 70-Prozent-Sprung

Die Geschichte von Capricor verdeutlicht dabei sowohl das enorme Potenzial als auch die Risiken kleiner Biotechnologieunternehmen. Deramiocel wird gegen Duchenne-Muskeldystrophie entwickelt, eine seltene genetische Erkrankung, die zu fortschreitendem Muskelabbau führt. Ende Juli geriet die Investmentstory massiv unter Druck. Das zuständige FDA-Beratergremium kam mehrheitlich zu dem Schluss, dass die vorliegenden Daten die Wirksamkeit von Deramiocel bei der Behandlung der mit Duchenne verbundenen Kardiomyopathie nicht ausreichend belegten. Die Abstimmung fiel mit drei Stimmen dafür und neun dagegen deutlich aus. Solche Empfehlungen sind für die FDA zwar nicht bindend, besitzen für Anleger aber erhebliches Gewicht. Entsprechend heftig reagierte die Börse: Capricor verlor rund um die Veröffentlichung der FDA-Unterlagen und die anschließende Abstimmung einen erheblichen Teil seines Börsenwerts.

Dann kam das überraschende FDA-Signal

Mitte August änderte sich die Wahrnehmung plötzlich wieder. Capricor teilte im Rahmen seiner Quartalskommunikation mit, dass die FDA bereit sei, zusätzliche 24-Monats-Daten zur Funktion der oberen Extremitäten zu prüfen. Dadurch verschob sich auch die ursprünglich für den 22. August vorgesehene Entscheidung über den Zulassungsantrag. Genau diese Bereitschaft der Behörde löste die heftige Kursreaktion aus. Reuters berichtete von einem zeitweisen Anstieg der Capricor-Aktie um rund 70 Prozent. Entscheidend ist allerdings die richtige Einordnung: Die FDA hat Deramiocel damit nicht zugelassen und auch kein positives Urteil über die Wirksamkeit abgegeben. Sie ist lediglich bereit, zusätzliche Daten in ihre Prüfung einzubeziehen. Gerade die Größenordnung der Kursreaktion zeigt deshalb, wie groß die Erwartungen an regulatorische Fortschritte in diesem Bereich inzwischen wieder geworden sind.

Warum Duchenne für den Zelltherapie-Sektor besonders interessant wird

Capricor ist mit diesem Ansatz nicht allein. Gerade Duchenne entwickelt sich zu einem interessanten Testfeld für neuartige Therapien. Die Erkrankung betrifft nach Angaben von Capricor rund 15.000 Menschen in den USA und führt neben dem Verlust der Skelettmuskelfunktion auch zu schweren Herzproblemen. Deramiocel basiert auf aus menschlichem Herzgewebe gewonnenen Zellen und soll unter anderem immunmodulatorische, entzündungshemmende und antifibrotische Effekte entfalten. In der Phase-III-Studie HOPE-3 mit 106 Patienten erreichte das Programm nach Unternehmensangaben den primären Endpunkt zur Funktion der oberen Extremitäten sowie einen wichtigen sekundären Herzfunktions-Endpunkt. Genau die Interpretation dieser Daten wurde anschließend jedoch zum Gegenstand der regulatorischen Kontroverse. Damit liefert Capricor gerade ein Lehrstück darüber, dass positive Phase-III-Daten allein noch keine Zulassung garantieren.

Auch Mesoblast arbeitet an Duchenne - verfolgt aber eine breitere Strategie

Genau an dieser Stelle wird die Verbindung zu Mesoblast interessant. Auch Mesoblast entwickelt auf Basis seiner Zelltechnologie ein Programm für Duchenne-Muskeldystrophie. Die Investmentstory des australischen Unternehmens hängt inzwischen allerdings nicht mehr ausschließlich an einem einzelnen klinischen Programm. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine von der FDA zugelassene allogene mesenchymale Stromazelltherapie zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei pädiatrischen Patienten. Damit hat das Unternehmen eine Hürde bereits überwunden, die Capricor derzeit noch beschäftigt: den regulatorischen Übergang von einer experimentellen Zelltherapie zu einem zugelassenen kommerziellen Produkt.

Der eigentliche Mesoblast-Katalysator liegt in einem viel größeren Markt

Für Anleger dürfte derzeit allerdings ein anderes Programm noch größere Bedeutung besitzen. Mesoblast entwickelt rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen infolge entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankungen. Mitte August meldete das Unternehmen den Abschluss der Behandlung in seiner zulassungsrelevanten Phase-III-Studie. Insgesamt wurden 350 Patienten randomisiert und behandelt. Ursprünglich sollte bereits bei mindestens 300 behandelten Patienten Schluss sein, aufgrund der Nachfrage der beteiligten Studienzentren wurde die Zahl jedoch erhöht. Der primäre Endpunkt untersucht nach zwölf Monaten, ob eine einzige intradiskale Injektion von rexlemestrocel-L eine dauerhafte Schmerzreduktion gegenüber einer Kontrollbehandlung erzielen kann. Die entscheidenden Top-Line-Ergebnisse werden für Mitte 2027 erwartet.

Sieben Millionen Patienten verändern die Dimension der Geschichte

Warum dieses Programm für Mesoblast so wichtig ist, zeigt die potenzielle Patientenzahl. Nach Angaben des Unternehmens leiden allein in den USA mehr als sieben Millionen Menschen unter chronischen Rückenschmerzen im Zusammenhang mit entzündlicher degenerativer Bandscheibenerkrankung. Mesoblast beziffert das mögliche Spitzenumsatzpotenzial der Indikation auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar und unterstellt dabei lediglich eine einstellige Marktdurchdringung. Diese Größenordnung ist ausdrücklich eine Unternehmensschätzung und kein prognostizierter oder garantierter zukünftiger Umsatz. Trotzdem zeigt sie, was bei einem positiven Studienausgang auf dem Spiel steht: Während Ryoncil Mesoblast erstmals den Schritt in die kommerzielle Zelltherapie ermöglicht hat, könnte das Rückenschmerzprogramm eine wesentlich größere Patientengruppe adressieren.

Der FDA-Kontakt läuft bereits

Hinzu kommt ein Punkt, der angesichts der Erfahrungen von Capricor besonders interessant erscheint. Mesoblast hat den Aufbau seiner aktuellen Phase-III-Studie bereits mit der FDA abgestimmt. Rexlemestrocel-L besitzt für diese Indikation außerdem den Regenerative-Medicine-Advanced-Therapy-Status der Behörde. Dieser RMAT-Status ist keine Vorentscheidung über eine spätere Zulassung, ermöglicht jedoch eine engere regulatorische Zusammenarbeit bei aussichtsreichen regenerativen Therapien für schwere Erkrankungen. Auch hier bleibt deshalb der entscheidende Nachweis klinisch: Die neue Studie muss bestätigen, dass die beobachteten Effekte ausreichend robust und reproduzierbar sind.

Zelltherapie ist längst mehr als CAR-T gegen Krebs

Genau darin könnte auch die größere Börsenstory liegen. Noch immer verbinden viele Anleger Zelltherapie hauptsächlich mit CAR-T und Krebs. Doch inzwischen werden zellbasierte Ansätze in deutlich mehr Krankheitsfeldern untersucht - von Autoimmunerkrankungen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis zu degenerativen und seltenen Muskelerkrankungen. Capricor versucht mit Deramiocel, die Progression von Duchenne zu beeinflussen. Mesoblast entwickelt seine mesenchymale Stromazellplattform neben Graft-versus-Host-Erkrankungen unter anderem für chronische Rückenschmerzen und Herzinsuffizienz. Sollten sich Zelltherapien in solchen größeren Indikationen etablieren, würde sich die wirtschaftliche Dimension des Sektors erheblich erweitern.

Capricor zeigt gleichzeitig, warum Anleger vorsichtig bleiben müssen

Der 70-Prozent-Sprung sollte deshalb nicht nur als Zeichen neuer Euphorie verstanden werden. Er zeigt genauso deutlich das binäre Risiko des Biotechsektors. Wenige Wochen vor dem Kurssprung hatte Capricor nach kritischen FDA-Unterlagen und dem negativen Berater-Votum massive Verluste hinnehmen müssen. Die Behörde prüft nun zusätzliche Daten - das Ergebnis bleibt offen. Für Mesoblast gilt dasselbe Grundprinzip. Eine bereits erreichte Zulassung von Ryoncil validiert nicht automatisch andere Produkte oder Indikationen. Insbesondere die Phase-III-Daten zu rexlemestrocel-L müssen für sich selbst überzeugen. Positive Ergebnisse könnten die Investmentstory deutlich verändern, enttäuschende Daten entsprechend erheblichen Druck auslösen.

Fazit

Der spektakuläre Kurssprung bei Capricor zeigt, wie viel Fantasie im Zelltherapie-Sektor weiterhin vorhanden ist. Dass bereits die Bereitschaft der FDA zur Prüfung zusätzlicher Daten zeitweise einen Kursanstieg von rund 70 Prozent auslösen konnte, verdeutlicht gleichzeitig, wie stark regulatorische Entscheidungen die Bewertung kleiner Biotechunternehmen bestimmen. Für Mesoblast kommt diese Entwicklung in einer interessanten Phase. Mit Ryoncil verfügt das Unternehmen bereits über ein FDA-zugelassenes Zellprodukt, während gleichzeitig mehrere größere Programme vorangetrieben werden. Besonders die Phase-III-Studie gegen chronische Rückenschmerzen könnte zum nächsten entscheidenden Test werden: 350 Patienten sind behandelt, mehr als sieben Millionen Menschen allein in den USA gehören nach Unternehmensangaben zur potenziell relevanten Patientengruppe und Mitte 2027 sollen die entscheidenden Daten vorliegen. Capricor demonstriert gerade eindrucksvoll, wie schnell sich die Börsenwahrnehmung einer Zelltherapie durch ein einziges FDA-Signal verändern kann. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) wird deshalb entscheidend sein, ob auf die bereits erreichten regulatorischen und operativen Meilensteine nun auch überzeugende klinische Daten in den größeren Indikationen folgen.

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Quellen:

Reuters - Capricor shares soar as potential FDA lifeline revives Duchenne drug hopes
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/capricor-shares-skyrocket-fda-agrees-review-new-duchenne-drug-data-2026-08-14/

Reuters - FDA panel votes against Capricor's Duchenne heart disease therapy
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/fda-panel-votes-against-capricors-duchenne-heart-disease-therapy-2026-07-29/

Capricor Therapeutics - Capricor Therapeutics Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Provides Corporate Update
https://www.capricor.com/investors/news-events/press-releases/detail/353/capricor-therapeutics-reports-second-quarter-2026-financial

Capricor Therapeutics - Capricor Therapeutics Provides Update on FDA Advisory Committee Meeting for Deramiocel
https://www.capricor.com/investors/news-events/press-releases/detail/351/capricor-therapeutics-provides-update-on-fda-advisory

SEC - Capricor Therapeutics Form 8-K zum FDA Advisory Committee Vote
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1133869/000110465926088667/capr-20260729x8k.htm

Mesoblast - ASX Announcements
https://investorsmedia.mesoblast.com/asx-announcements/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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