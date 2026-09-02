Vonovia aroundtown DEFAMA Branicks Group Noratis - Immobilienaktien unter Druck. Nach einigen Erholungsversuchen, einigen Pleiten, davon einige überraschend wie bei Pandion, Erwe, Noratis oder Eyemaxx, sieht es derzeit wieder ziemlich traurig aus. Seit eingien Tagen scheinen die alten Ängste wieder zu kommen - Zinsänderung, hohe Fremdkapitalquoten und dazu noch explodierte Baupreise. Gemengelage, die den Anlegern nicht gefällt. Aktuell scheinen die Immobilienaktien wieder im freien Fall: Von Noratis bis Vonovia - wenig Licht, viel Schatten. Die Zeiten, in denen Immobilienaktien als solide Dividendenzahler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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