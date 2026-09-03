Unterföhring (ots) -Bundesliga (https://sport.sky.de/fussball/artikel/bundesliga-uebertragung-alle-spiele-live-im-tv-und-stream/12385049/34090): Schalke empfängt den RekordmeisterDer 2. Spieltag der Saison 2026/27 ist zugleich der erste nach dem Deadline Day und dem Ende der Transferperiode. Am kommenden Wochenende dürfen sich die Fans somit auf zahlreiche neue Gesichter im Trikot ihres Vereins freuen. Am Samstagabend ist die Bundesliga zurück auf Schalke. Zum ersten Heimspiel im Oberhaus nach über drei Jahren empfängt der Aufsteiger den FC Bayern München. Ab 17:30 Uhr begrüßen die RTL/Sky Experten Julia Simic und Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" in der Veltins-Arena, das ebenfalls in UHD/HDR übertragen wird.Eröffnet wird der 2. Spieltag am "Flutlicht-Freitag" in Stuttgart, wo der VfB den 1. FC Köln empfängt. Während die Schwaben zum Auftakt in München eine deutliche Niederlage kassierten, fuhren die Kölner drei Punkte gegen Hoffenheim ein. Durch die Übertragung ab 19:30 Uhr führen Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Sky Experte Shkodran Mustafi sowie das Kommentatoren-Duo Hansi und Corni Küpper. Am Samstag ab 14:00 Uhr stimmen Britta Hofmann und die RTL/Sky Experten Didi Hamann und Patrick Helmes im "NEO.bet Countdown" auf den Bundesliga-Nachmittag ein, an dem unter die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund, Werder Bremen und RB Leipzig und Bayer Leverkusen und Union Berlin aufeinandertreffen.Formel 1 (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/formel-1-live-im-tv-stream-uebertragung-zeitplan-und-rennen-auf-sky-sport/12605138/34959): Triumphiert nach 60 Jahren wieder ein Italiener in Monza?Zwei Wochen nach dem Rennen in Zandvoort steht an diesem Wochenende der Grand Prix von Italien auf dem Programm. Auf dem traditionsreichen Autodromo Nazionale Monza jagen die Piloten in 53 Runden wichtigen Punkten im Kampf um die WM hinterher. Zuletzt meldete sich der amtierende Weltmeister Lando Norris mit seinem Sieg in den Niederlanden zurück. Die Gesamtwertung führt weiter Jungstar Kimi Antonelli vor den drei Briten George Russell, Lewis Hamilton und Lando Norris an. Der 20-jährige Italiener steht an diesem Wochenende noch mehr im Fokus als ohnehin: er könnte am Sonntag der erste italienische Fahrer seit Ludovico Scarfiotti 1966 werden, der den Grand Prix von Italien gewinnt. Sky Sport zeigt das gesamte Rennwochenende von Freitag bis Sonntag live - mit RTL/Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke.2. Bundesliga (https://www.sky.de/sport/fussball/2-bundesliga/sendeplan): Der 4. Spieltag mit Hertha BSC gegen MagdeburgAm Wochenende geht die 2. Bundesliga in den 4. Spieltag. Den Auftakt macht am Freitagabend unter anderem das Duell zwischen Hannover und Karlsruhe, das von RTL/Sky Experte Torsten Mattuschka begleitet wird. Am Samstagmittag ist das aktuelle Schlusslicht Darmstadt bei Kaiserslautern zu Gast, während Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg parallel Aufsteiger Energie Cottbus empfängt und der Tabellenführer aus Nürnberg in Kiel zu Gast ist. Am Abend steht das Topspiel zwischen den punktgleichen Teams aus Dresden und Bochum auf dem Programm, durch das Moderator Florian König und RTL/Sky Experte Simon Terodde führen. Zum Abschluss des Spieltags richtet sich der Blick am Sonntagmittag auf das Duell an der Tabellenspitze zwischen Hertha und Magdeburg mit Sky Experte Torsten Mattuschka, während parallel Greuther Fürth auf Heidenheim trifft. Sky Sport überträgt alle Partien wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league/sendeplan): FC Arsenal gegen den FC ChelseaIn England steht am Wochenende der dritte Spieltag auf dem Programm. Am Sonntagabend ab 17:00 Uhr begleiten Markus Götz und die RTL/Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein das "Match of the Week" zwischen dem amtierenden Meister FC Arsenal und dem FC Chelsea. Das Duell zwischen den beiden Londoner Schwergewichten ist zugleich das Aufeinandertreffen zwei der vier Teams, die ihre beiden Auftaktspiele gewinnen konnten. Ebenfalls mit zwei Siegen startete Aufsteiger Hull City in die neue Saison. Am Samstagabend ab 18:20 Uhr empfangen die Tigers den noch immer punktlosen Europa-League-Sieger Aston Villa. Ipswich Town und er FC Liverpool eröffnen den Spieltag am Freitagabend ab 20:50 Uhr. Insbesondere für die mit zwei Unentschieden gestarteten Reds sind drei Punkte enorm wichtig, um einen Fehlstart zu vermeiden.US Open (https://sport.sky.de/tennis/artikel/tennis-live-im-tv-und-stream-uebertragung-auf-sky/13065908/34276): Aufschlag zum letzten Grand Slam des JahresDer Höhepunkt der Hartplatzsaison ist in vollem Gange: Die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler sind in New York City und kämpfen um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres. Nachdem Alexander Zverev bei den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen konnte und das Finale in Wimbledon erreichen konnte, geht er in Flushing Meadows als einer der Topfavoriten an den Start, auch wenn er in der ersten Runde nach fünf Sätzen nur knapp überstand. Bei den Damen ist ebenfalls Spannung vorprogrammiert: Sollte Aryna Sabalenka den Titel nicht gewinnen, hätte Elena Rybakina gute Chancen, die Weltranglistenerste zu überholen und die Spitze zu übernehmen. Sky Sport zeigt täglich alle Matches der US Open live mit den Experten Philipp Kohlschreiber, Patrik Kühnen, Benjamin Ebrahimzadeh und Christopher Kas. Durch die Übertragungen führen unter anderem Stefan Hempel, Paul Häuser, Marcel Meinert, Hannes Herrmann, Markus Götz, Michael Fuchs und Julian Jander.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6345006