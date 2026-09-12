45 Mio. Aktien, 73,55 g/t Gold nebenan: Warum Sienna jetzt zwei Explorationsfronten gleichzeitig öffnet

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Bei kleinen Explorationsgesellschaften hängt häufig ein ganzes Jahr von einem einzigen Bohrprogramm ab. Sienna Resources befindet sich derzeit in einer ungewöhnlich anderen Situation: Das Unternehmen hat zwei voneinander unabhängige Edelmetall- und Basismetallgeschichten, die gleichzeitig operative Daten liefern können.

In Nevada steht das erste Bohrprogramm auf dem Esmeralda County Gold Project an. In Saskatchewan besitzt Sienna mit Stonesthrow ein 31.718 Acres großes Gold-Kupfer-Projekt unmittelbar neben dem Rottenstone-SW-Projekt von Ramp Metals. Und während viele Junior-Explorer vor mehreren Programmen zunächst neues Kapital aufnehmen müssen, meldete Sienna zuletzt nur etwas mehr als 45 Mio. ausstehende Aktien und eine intakte Cashposition zur Finanzierung mehrerer Arbeitsprogramme.

In Saskatchewan liegen 73,55 g/t Gold unmittelbar nebenan

Ramp Metals (ISIN: CA75174B1XXX) hat gezeigt, warum das Gebiet um Rottenstone inzwischen deutlich genauer untersucht wird. Das Unternehmen traf bereits 2024 im Bohrloch Ranger-01 über 7,5 Meter auf durchschnittlich 73,55 Gramm Gold je Tonne und 19,50 Gramm Silber je Tonne. Darin lagen einzelne 1,5-Meter-Abschnitte mit 164 beziehungsweise 182 g/t Gold.

Inzwischen hat die Geschichte eine zweite Richtung bekommen. Beim Rush-Ziel konzentriert sich Ramp stärker auf Kupfer-Zink-Silber-Mineralisierung. Im August 2026 meldete das Unternehmen unter anderem 4,0 Meter mit 4,84% Kupferäquivalent innerhalb eines breiteren Abschnitts von 28,23 Metern mit 0,86% Kupferäquivalent.

Damit entsteht bei Rottenstone kein reines Goldthema. Gold, Kupfer, Zink und Silber treten innerhalb unterschiedlicher Ziele desselben großen Explorationsgebietes auf. Genau deshalb sind geophysikalische Daten dort besonders relevant: Sie helfen, Strukturen zu identifizieren, bevor kostspielige Bohrungen angesetzt werden.

Sienna besitzt 31.718 Acres direkt am Rottenstone-Gebiet

Siennas Stonesthrow Project umfasst rund 31.718 zusammenhängende Acres und grenzt unmittelbar an Ramp Metals' Rottenstone SW. Für das Projekt beauftragte Sienna Terraquest mit einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung.

Das Ziel ist nicht, die Ergebnisse von Ramp einfach auf Siennas Land zu übertragen. Das wäre geologisch unzulässig. Vielmehr soll eine solche Untersuchung magnetische und elektromagnetische Strukturen sichtbar machen, aus denen später konkrete Explorationsziele abgeleitet werden können.

Gerade die jüngsten Ramp-Ergebnisse geben dafür zusätzlichen regionalen Kontext. Ramp hat auf Rottenstone inzwischen sowohl hochgradiges Gold am Ranger-Ziel als auch ein wachsendes VMS-System mit Kupfer, Zink und Silber am Rush-Ziel nachgewiesen. Das macht die Frage interessanter, welche größeren Strukturen sich durch diesen bislang vergleichsweise wenig erforschten Teil Saskatchewans ziehen.

Gleichzeitig beginnt in Nevada ein völlig anderer Test

Während Saskatchewan auf Distriktebene untersucht wird, befindet sich Sienna in Nevada bereits vor dem nächsten direkten Schritt: dem Bohren.

Das Esmeralda County Gold Project umfasst 1.156 Acres. Sienna hat Titan Drilling mit dem ersten Bohrprogramm auf dem Projekt beauftragt. In der bislang jüngsten öffentlichen Unternehmensmeldung wurde der Beginn für die folgenden Wochen vorgesehen.

Die Ausgangslage basiert unter anderem auf Arsen-Indikatoren. Arsen tritt in bestimmten geologischen Goldsystemen als sogenanntes Pfadfinderelement auf. Es ist aber kein Beweis für eine wirtschaftliche Goldlagerstätte. Genau deshalb verändert ein erstes Bohrprogramm die Informationslage so grundlegend: Zum ersten Mal entstehen direkte Daten aus dem Untergrund.

Barrick zeigt, was nach einer Entdeckung noch alles folgt

Wie lang dieser Prozess selbst nach einer bedeutenden Entdeckung sein kann, zeigt Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) bei Fourmile in Nevada. Im zweiten Quartal 2026 arbeiteten dort bereits 20 Bohrgeräte. Die Bohrungen dienen nicht mehr primär der ersten Entdeckung, sondern der Umwandlung und besseren Definition einer bereits umfangreichen Ressource für eine geplante Vormachbarkeitsstudie.

Fourmile liefert damit einen interessanten Gegenpol zu Esmeralda. Barrick investiert auf einem fortgeschrittenen Projekt massiv, um immer feinere geologische Sicherheit zu gewinnen. Sienna beginnt am anderen Ende: Die ersten Bohrungen sollen überhaupt erst zeigen, ob sich die bisherige geologische Hypothese bestätigt.

Beide Fälle verdeutlichen, weshalb Bohrdaten in der Explorationsbranche der zentrale Übergang von einer Idee zu messbaren Fakten sind.

45 Mio. Aktien machen die Kapitalstruktur ungewöhnlich kompakt

Für Sienna kommt eine zweite Besonderheit hinzu. Das Unternehmen meldete zuletzt nur etwas mehr als 45 Mio. ausstehende Aktien. Gleichzeitig erklärte das Management, dass die Cashposition intakt sei, um mehrere Arbeitsprogramme in der zweiten Jahreshälfte voranzutreiben.

Eine geringe Aktienzahl garantiert selbstverständlich weder erfolgreiche Bohrungen noch steigende Kurse. Sie bedeutet aber, dass neue operative Erkenntnisse auf eine vergleichsweise kompakte Kapitalstruktur treffen. Gleichzeitig besteht für die bereits angekündigten Programme nach Unternehmensangaben eine vorhandene Finanzierungsbasis.

Damit liegt der Fokus zunächst dort, wo er bei einem Explorer liegen sollte: auf den Daten.

Zwei Regionen, zwei geologische Fragen, ein außergewöhnlich aktiver Zeitraum

Saskatchewan und Nevada könnten unterschiedlicher kaum sein. Bei Stonesthrow geht es darum, aus einem großen Landpaket geophysikalisch interessante Zielgebiete herauszufiltern - direkt angrenzend an eine Region, in der Ramp bereits 73,55 g/t Gold sowie neue Kupfer-Zink-Silber-Mineralisierung gemeldet hat. Bei Esmeralda geht es um den ersten direkten Test des Untergrunds.

Für ein Unternehmen mit etwas mehr als 45 Mio. Aktien sind zwei parallele Explorationsgeschichten ungewöhnlich. Noch wichtiger ist aber: Beide können neue Informationen liefern, die es bislang schlicht nicht gibt.

Genau das macht die kommende operative Phase für Sienna entscheidend. Nicht Goldpreisprognosen oder allgemeine Rohstofftrends müssen jetzt die Geschichte schreiben - sondern die Daten aus Nevada und Saskatchewan.

Quellen

Sienna Resources - Beauftragung von Titan Drilling und rund 45 Mio. ausstehende Aktien

Sienna Resources - Terraquest und Stonesthrow Copper-Gold Project

Ramp Metals - aktuelle Ergebnisse vom Rottenstone-SW-Projekt

Barrick Mining - Q2 2026 und 20 Bohrgeräte bei Fourmile

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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