Anleihen-Woche KW 38: BayWa-Hybridanleihe vor tiefem Einschnitt Die BayWa AG hat sich mit nahezu allen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären auf ein Term Sheet für eine angepasste Sanierungsvereinbarung verständigt. Im Mittelpunkt steht dabei nun auch eine drastische Restrukturierung der 100 Mio. Euro Hybridanleihe (ISIN: DE000A351XXX). Die nachrangigen Gläubiger sollen nahezu vollständig auf den Nominalbetrag sowie vollständig auf aufgelaufene Zinsen verzichten. Damit müssen wohl auch die Hybridgläubiger einen außerordentlichen Beitrag zur Sanierung leisten. Der Sanierungszeitraum soll unterdessen verlängert werden. Laut Sanierungsgutachter kann die BayWa mit den geplanten Maßnahmen bilanziell saniert und operativ wieder wettbewerbs- und renditefähig werden. Bei der PANDION AG gibt es indes in dieser Woche weitere Insolvenzanträge. Im Rahmen der laufenden Portfolioüberprüfung wurden für zwei weitere Projektgesellschaften, die PANDION Asperg GmbH & Co. KG und die PANDION OFFICEHOME Altenbergerstraße GmbH & Co. KG, Insolvenzverfahren beantragt.Die Anleihegläubiger der DEAG Deutsche Entertainment AG haben der Anpassung der Anleihebedingungen im Zusammenhang mit dem geplanten Kontrollwechsel zugestimmt. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die geplante Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Apeiron Investment Group geschaffen. Als Gegenleistung erhalten die Anleihegläubiger der DEAG eine Einmalzahlung von 0,10 % des Nominalbetrags. Die A1681X GmbH & Co. KG wird alle von der Triumph Group gehaltenen Aktien der Singulus Technologies AG in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) erwerben. Hauptgesellschafter von A1681X ist der langjährige Vorsitzende des Singulus-Vorstands und Aufsichtsrates Roland Lacher. INFO: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick > Anleihen Finder Mit dem European Space Bond plant die European Space Ventures AG (ESV) eine neue Anleihe, deren Erlöse in Unternehmen entlang der europäischen New-Space-Wertschöpfungskette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...