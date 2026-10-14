23,3 Milliarden US-Dollar für Neurologie: Wie Johnson & Johnson, AbbVie, Sanofi und NeuroThera um neue Hirnmedikamente ringen

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Neurologie zählt wieder zu den offensivsten Investitionsfeldern der Pharmaindustrie. Allein Johnson & Johnson und AbbVie haben zusammen rund 23,3 Milliarden US-Dollar für zwei Unternehmen ausgegeben, die Medikamente gegen psychiatrische und neurologische Erkrankungen entwickeln. Hinzu kommen kleinere, strategisch gezielte Transaktionen wie Sanofis Übernahme von Vigil Neuroscience.

Die vier Unternehmen verfolgen sehr unterschiedliche Ansätze. Während die großen Pharmakonzerne zugelassene Medikamente und fortgeschrittene klinische Programme einkaufen, arbeitet NeuroThera an einer cannabinoidbasierten Kombination für das Tourette-Syndrom. Gerade dieser Unterschied zeigt, welche klinischen Fortschritte erforderlich sind, bevor aus einer wissenschaftlichen Hypothese ein wertvolles Pharma-Asset werden kann.

Johnson & Johnson setzt 14,6 Milliarden US-Dollar auf Psychiatrie

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) zahlte rund 14,6 Milliarden US-Dollar für Intra-Cellular Therapies. Das Herzstück der Übernahme war Caplyta, ein bereits zugelassenes Medikament gegen Schizophrenie und bipolare Depression. Johnson & Johnson bezifferte das mögliche Spitzenumsatzpotenzial auf mehr als fünf Milliarden US-Dollar jährlich.

Der Konzern kaufte zugleich eine klinische Pipeline für weitere psychiatrische und neurologische Indikationen. Dazu gehörten Programme gegen generalisierte Angststörungen sowie Psychosen und Agitation bei Alzheimer. Der Kaufpreis beruhte damit auf einem zugelassenen Produkt mit bestehenden Umsätzen, einer etablierten Vermarktungsstruktur und zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Genau diese Kombination macht fortgeschrittene Neurologieplattformen für große Pharmakonzerne interessant.

AbbVie zeigt Chancen und Risiken großer Übernahmen

AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091) übernahm Cerevel Therapeutics für rund 8,7 Milliarden US-Dollar. Cerevel hatte mehrere Wirkstoffe entwickelt, die gezielt bestimmte Rezeptoren im Gehirn ansprechen. Einer der wichtigsten Kandidaten war Tavapadon, ein selektiver D1/D5-Rezeptoragonist gegen Parkinson.

Im September 2026 erteilte die FDA Tavapadon unter dem Markennamen Juvmo die Zulassung. Damit hat ein wesentliches Programm aus der übernommenen Pipeline die regulatorische Ziellinie erreicht. Gleichzeitig verdeutlicht Cerevel die Risiken solcher Transaktionen: Zwei Phase-II-Studien mit dem Schizophreniekandidaten Emraclidin verfehlten ihre primären Endpunkte. AbbVie verbuchte anschließend eine Wertminderung von 4,5 Milliarden US-Dollar. Selbst ein milliardenschwerer Kauf schützt somit nicht vor klinischen Rückschlägen.

Sanofi greift früher in der Entwicklung zu

Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578) wählte mit Vigil Neuroscience einen anderen Einstiegspunkt. Der französische Pharmakonzern zahlte rund 470 Millionen US-Dollar und vereinbarte zusätzlich eine erfolgsabhängige Zahlung von zwei US-Dollar je Vigil-Aktie. Im Mittelpunkt steht VG-3927, inzwischen als SAR448851 bezeichnet, ein oral einzunehmender TREM2-Agonist für Alzheimer.

TREM2 spielt eine Rolle bei der Funktion der Mikroglia, den Immunzellen des zentralen Nervensystems. Sanofi will den Kandidaten in einer Phase-II-Studie untersuchen und setzt damit auf einen Ansatz, der Immunologie und Neurodegeneration verbindet. Im Unterschied zu Johnson & Johnson kaufte Sanofi kein vermarktetes Medikament, sondern eine frühe klinische Wette mit erheblich geringerem Transaktionsvolumen.

NeuroThera muss aus 21 Prozent ein kontrolliertes Ergebnis machen

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) befindet sich noch deutlich früher in der Wertschöpfungskette. Das wichtigste Programm SCI-110 kombiniert Dronabinol beziehungsweise THC mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA. NeuroThera untersucht die orale Kombination in einer Phase-IIb-Studie bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom.

Die Ausgangsbasis bildet eine offene Phase-IIa-Studie, in der die Tic-Schwere nach Unternehmensangaben durchschnittlich um rund 21 Prozent sank. Wegen der kleinen Teilnehmerzahl und des fehlenden Placeboarms liefert das Ergebnis ein klinisches Signal, aber noch keinen belastbaren Wirksamkeitsnachweis. Die randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-IIb-Studie soll deshalb zeigen, ob sich der beobachtete Effekt gegenüber Placebo bestätigen lässt. Zu den Studienzentren zählen Yale, die Medizinische Hochschule Hannover und das Tel Aviv Sourasky Medical Cente.

Klinische Daten entscheiden über den Abstand zu den Pharmakonzernen

Johnson & Johnson, AbbVie, Sanofi und NeuroThera sind keine direkten Wettbewerber in einer einzigen Indikation. Zusammen bilden sie jedoch verschiedene Stufen des Neurologiemarktes ab: zugelassene Milliardenprodukte, übernommene Phase-III-Programme, frühe Alzheimerforschung und ein kontrolliert zu prüfender Tourette-Kandidat.

Für NeuroThera lässt sich aus den hohen Übernahmepreisen keine Unternehmensbewertung ableiten. Die Transaktionen zeigen vielmehr, wofür große Pharmakonzerne bezahlen: reproduzierbare klinische Daten, regulatorischer Fortschritt und klar abgegrenzte Produktrechte. Bei SCI-110 entscheidet daher zunächst die Phase-IIb-Studie, ob der Kandidat den Abstand zwischen einem frühen Signal und einem tatsächlich belastbaren Entwicklungsprogramm verkürzen kann.

Quellen

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-strengthens-neuroscience-leadership-with-acquisition-of-intra-cellular-therapies-inc

https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-closes-landmark-intra-cellular-therapies-acquisition-to-solidify-neuroscience-leadership

https://news.abbvie.com/2023-12-06-AbbVie-to-Acquire-Cerevel-Therapeutics-in-Transformative-Transaction-to-Strengthen-Neuroscience-Pipeline

https://news.abbvie.com/2026-09-28-U-S-FDA-Approves-AbbVies-JUVMO-TM-tavapadon-for-Parkinsons-Disease

https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2025/2025-08-06-05-00-00-3128014

https://www.thenewswire.com/press-releases/1AwGFpWXb-scisparc-subsidiary-neurothera-labs-pursues-fda-orphan-drug-designation-for-adult-tourette-syndrome-drug-engages-government-and-public-affairs-firm-rk-strategies.html

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Neurothera Labs Inc

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ISIN: CA64136J2002

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