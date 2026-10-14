40 Billionen Dollar Schulden, Gold über 4.000 Dollar - warum Barrick, Newmont & Co. jetzt um die nächsten Goldprojekte kämpfen

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40 Billionen US-Dollar Staatsschulden, Gold wieder bei rund 4.165 US-Dollar und gleichzeitig ein 27,1-Milliarden-Dollar-Poker um einen der größten Goldproduzenten der Welt: Im Goldsektor treffen derzeit mehrere Entwicklungen aufeinander. Während die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank nach schwächeren Arbeitsmarktdaten deutlich zurückgegangen sind, versuchen die großen Minenkonzerne, ihre langfristige Produktion abzusichern. Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont (ISIN: US6516391066) ordnen Milliardenwerte in Nevada neu, Gold Fields versucht einen milliardenschweren Zusammenschluss mit Northern Star voranzutreiben und i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) bohrt mit bis zu sieben Geräten nach zusätzlichen Unzen. Genau in diesem Umfeld läuft auch die aktuelle Kampagne von North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) auf Prospect Mountain in Nevada. Die Unternehmen sind hinsichtlich Größe und Entwicklungsstand nicht vergleichbar. Doch sie verbindet eine langfristige Herausforderung: Die Goldminen von morgen müssen heute erst gefunden und entwickelt werden.

40 Billionen Dollar Schulden werden zum Argument für Gold

Die US-Staatsverschuldung hat im August die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Gleichzeitig nähern sich die jährlichen Zinszahlungen auf die Staatsschulden laut Reuters der Marke von einer Billion US-Dollar. Für Gold ist dieses Umfeld grundsätzlich interessant. Das Edelmetall besitzt kein Gegenparteirisiko und wird von Anlegern unter anderem als Absicherung gegen fiskalische und geldpolitische Unsicherheit genutzt. Nachdem Gold zuletzt deutlich unter seinem Rekordhoch notierte, ging es am heutigen Montag wieder nach oben: Der Spotpreis stieg zeitweise um 0,6 Prozent auf rund 4.165 US-Dollar je Feinunze. Unterstützung kommt dabei nicht nur von der hohen Staatsverschuldung, sondern auch von veränderten Zinserwartungen.

Von 64 auf 18 Prozent: Die Fed-Erwartungen drehen

Nach einem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht hat sich die Einschätzung der Geldpolitik innerhalb weniger Tage deutlich verändert. Laut Reuters preisten Händler heute nur noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 18 Prozent für eine weitere Zinserhöhung im Oktober ein. Noch in der vergangenen Woche waren es 64 Prozent. Für Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung allerdings weiterhin deutlich höher. Gleichzeitig bleibt der starke US-Dollar ein Belastungsfaktor für Gold. Die Richtung ist also keineswegs entschieden. Für die Minenindustrie ist ohnehin etwas anderes entscheidend: Große Goldprojekte werden über Jahrzehnte geplant. Ob Gold an einem einzelnen Handelstag 100 Dollar steigt oder fällt, verändert die langfristige Notwendigkeit neuer Reserven nicht.

27,1 Milliarden Dollar reichen Northern Star bislang nicht

Wie hoch entwickelte Goldportfolios inzwischen bewertet werden können, zeigt derzeit Gold Fields (ISIN: ZAE000018123). Der südafrikanische Goldkonzern hatte einen unverbindlichen Vorschlag für einen Zusammenschluss mit Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8) unterbreitet. Northern Star wäre dabei mit rund 38,7 Milliarden australischen Dollar beziehungsweise etwa 27,1 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Das Board lehnte weitere Gespräche auf dieser Grundlage jedoch ab. Die Geschichte ist damit offenbar noch nicht beendet. Reuters berichtete am 30. September, dass Gold Fields eine Überarbeitung des Vorschlags erwägt und gleichzeitig versucht, Northern-Star-Aktionäre von den Vorteilen eines Zusammenschlusses zu überzeugen. Ein Deal ist ausdrücklich nicht vereinbart. Trotzdem zeigt schon die diskutierte Größenordnung, welchen strategischen Wert große produzierende Goldportfolios besitzen können.

Ein Zusammenschluss hätte einen neuen Goldgiganten geschaffen

Gold Fields und Northern Star würden gemeinsam zu den größten Goldproduzenten der Welt gehören. Genau deshalb ist die Transaktion für die gesamte Branche interessant. Große Produzenten können ihre Reserven auf mehreren Wegen ersetzen: Sie können rund um bestehende Minen explorieren, eigene Entwicklungsprojekte vorantreiben oder bereits vorhandene Produktion und Reserven über Übernahmen zukaufen. Doch Übernahmen haben einen entscheidenden Haken: Wenn ein Konzern einen anderen kauft, wechseln vorhandene Goldunzen lediglich den Eigentümer. Neue Lagerstätten entstehen dadurch nicht. Langfristig bleibt die Branche deshalb auf Exploration angewiesen.

Barrick und Newmont zeigen das Problem ausgerechnet in Nevada

Besonders gut lässt sich das in Nevada beobachten. Barrick und Newmont haben sich im August darauf verständigt, zusätzliche Projekte in Nevada Gold Mines einzubringen. Barrick steuert Fourmile bei, Newmont die Projekte Mike und Fiberline. Newmont zahlt Barrick dafür eine Ausgleichszahlung von 1,95 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig wurden offene Streitigkeiten rund um das Joint Venture beigelegt. Barrick spricht nach der Einbringung der zusätzlichen Projekte von einem nahezu 100 Millionen Unzen umfassenden Goldkomplex. Die Dimension ist gewaltig. Noch bemerkenswerter ist allerdings, dass selbst bei einem solchen Goldbestand weiter in Exploration und Entwicklung investiert wird.

100 Millionen Unzen lösen das langfristige Problem nicht

Denn eine Goldmine verbraucht ihren eigenen Rohstoffbestand. Jede produzierte Unze reduziert die wirtschaftlich gewinnbaren Reserven im Boden. Wer seine Förderung langfristig stabil halten oder sogar erhöhen möchte, benötigt deshalb ständig Nachschub. Genau hier unterscheidet sich die Sichtweise eines Minenkonzerns von der eines kurzfristigen Goldanlegers. Für einen Anleger kann die nächste Fed-Sitzung entscheidend sein. Barrick oder Newmont müssen dagegen darüber nachdenken, welche Minen Ende dieses Jahrzehnts und darüber hinaus produzieren. Die Milliarden-Cashflows eines hohen Goldpreises können die Finanzierung neuer Projekte erleichtern - das Gold selbst müssen Geologen trotzdem erst finden.

225 Meter Gold und Silber zeigen die nächste Entwicklungsstufe

Wie viel Arbeit zwischen Exploration und einer möglichen Mine liegt, zeigt i-80 Gold derzeit auf Mineral Point in Nevada. Das Unternehmen meldete zuletzt unter anderem 225,6 Meter mit 1,33 Gramm Gold und 39,2 Gramm Silber je Tonne sowie 170,7 Meter mit 1,70 Gramm Gold und 61,5 Gramm Silber. Dabei handelt es sich um Bohrlochlängen; die tatsächlichen Mächtigkeiten werden vom Unternehmen auf etwa 75 bis 95 Prozent davon geschätzt. Von den zunächst veröffentlichten 35 Bohrlöchern waren 19 Step-outs außerhalb der bestehenden Mineralressource - alle 19 trafen Mineralisierung. Einzelne Bohrergebnisse garantieren selbstverständlich noch keine zukünftige wirtschaftliche Produktion. Sie liefern jedoch die Daten, mit denen ein bestehendes Ressourcenmodell erweitert und präzisiert werden kann.

Bis zu sieben Bohrgeräte für ein einziges Nevada-Projekt

Die Dimension des Programms ist beachtlich. i-80 plant auf Mineral Point rund 130.000 Meter in ungefähr 300 Bohrlöchern. Bis Ende August waren etwa 30.000 Meter abgeschlossen, zeitweise waren bis zu sieben Bohrgeräte im Einsatz. Mineral Point ist damit kein früher Explorer mehr, sondern ein fortgeschrittenes Projekt mit bereits definierter Gold-Silber-Ressource. Gerade deshalb ist der Vergleich interessant: Selbst nachdem Millionen Unzen identifiziert wurden, sind noch hunderte weitere Bohrungen notwendig, bevor ein Projekt möglicherweise die nächsten Entwicklungsstufen erreicht.

Die Milliardenprojekte von morgen beginnen viel kleiner

Damit schließt sich der Kreis zum aktuellen Übernahmepoker. Northern Star verfügt über produzierende Minen und eine entsprechend hohe Bewertung. Barrick und Newmont kontrollieren einen riesigen Nevada-Komplex. i-80 befindet sich mit Mineral Point weiter vorne in der Projektentwicklung. Aber jedes entwickelte Goldprojekt hatte irgendwann einen wesentlich früheren Ausgangspunkt: Geologen identifizieren ein Ziel, Bohrungen testen das Modell und erst anschließend lässt sich feststellen, ob genügend zusammenhängende Mineralisierung vorhanden ist, um weitere Investitionen zu rechtfertigen. Viele Projekte schaffen diesen Schritt nicht. Genau deshalb ist frühe Exploration mit erheblichen Risiken verbunden.

Bei North Peak geht es zunächst nur um diesen ersten Beweis

North Peak befindet sich mit dem Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District noch in dieser frühen Phase. Für Prospect Mountain existiert derzeit keine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung. Das Projekt darf deshalb weder mit Mineral Point noch mit den Projekten von Barrick und Newmont gleichgesetzt werden. Auch Mineralisierung auf anderen Grundstücken in Nevada ist kein Beweis dafür, dass auf Prospect Mountain eine vergleichbare Lagerstätte existiert. Entscheidend sind ausschließlich die eigenen Bohrdaten. Und genau deshalb ist die laufende 2026er Kampagne für North Peak relevant.

7.000 Meter - und nicht 7.000 Fuß

North Peak startete das Bohrprogramm im August zunächst mit RC-Bohrungen. Nach einer Korrektur der ursprünglichen Unternehmensmeldung umfasst die geplante Kampagne rund 7.000 Meter beziehungsweise etwa 22.966 Fuß und soll fünf Zielgebiete auf Prospect Mountain untersuchen. Die ursprüngliche Meldung hatte irrtümlich 7.000 Fuß genannt; das Unternehmen korrigierte die Angabe noch am selben Tag auf 7.000 Meter. Das Programm soll sowohl neue Bereiche erstmals testen als auch Ziele aus früheren Kampagnen weiterverfolgen.

Seit September läuft zusätzlich der Tiefentest

Am 8. September begann North Peak außerdem mit Diamantbohrungen auf einer magnetotellurischen Anomalie unter Prospect Mountain. Im Mittelpunkt steht zunächst die bereits identifizierte Haupt-Sulphid-Anomalie. Vor Beginn der Bohrungen wurden vorhandene geophysikalische Daten projektweit zusammengeführt und neu interpretiert. Daraufhin veränderte North Peak die geplanten Bohransatzpunkte und Bohrwinkel, um sowohl die ursprüngliche als auch die überarbeitete Interpretation sowie relevante Störungszonen direkter testen zu können.

9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber waren der erste Hinweis

Der aktuelle Tiefentest baut auf dem Diamantbohrloch PM23-001 aus dem Jahr 2023 auf. Dieses hatte innerhalb der interpretierten geophysikalischen Anomalie mehrere schmale Zonen massiver Sulphidmineralisierung getroffen. North Peak meldete unter anderem einen Meter mit 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne sowie 1,9 Meter mit 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber. Das Unternehmen interpretiert die hohen Zinkwerte bei vergleichsweise niedrigen Gold- und Bleigehalten als möglichen Hinweis darauf, dass das damalige Bohrloch einen peripheren Bereich eines mineralisierten Systems getroffen haben könnte.

Jetzt muss aus der Theorie ein Bohrergebnis werden

Genau an diesem Punkt ist eine klare Abgrenzung wichtig. Die Interpretation von North Peak ist bislang eine geologische Hypothese. Eine geophysikalische Anomalie ist keine Lagerstätte und die historischen Abschnitte beweisen keinen mineralisierten Kern. Erst die laufenden Diamantbohrungen können zeigen, ob das überarbeitete Modell zutrifft. Selbst ein positiver Treffer wäre lediglich der Ausgangspunkt für weitere Exploration. Danach wären zusätzliche Bohrungen notwendig, bevor überhaupt eine belastbare Ressourcenschätzung möglich würde. Das Risiko bleibt entsprechend hoch.

40 Billionen Dollar Schulden ändern die Geologie nicht - aber das Umfeld

Die US-Staatsverschuldung und der Goldpreis können Prospect Mountain selbstverständlich nicht erfolgreicher machen. Ob dort ein wirtschaftlich interessantes Vorkommen vorhanden ist, entscheidet ausschließlich die Geologie. Das makroökonomische Umfeld kann jedoch beeinflussen, wie viel Kapital die Branche für Exploration und Entwicklung zur Verfügung hat und welche Projekte bei bestimmten Metallpreisen wirtschaftlich interessant werden. Gold Fields erwirtschaftete beispielsweise allein im ersten Halbjahr 2026 einen bereinigten Free Cashflow von rund 2,23 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig diskutiert der Konzern eine Transaktion im Wert von mehr als 27 Milliarden US-Dollar. Kapital ist in Teilen der Goldbranche also vorhanden - neue hochwertige Lagerstätten lassen sich trotzdem nicht einfach bestellen.

Die Goldbranche kann Unternehmen kaufen - aber keine neuen Entdeckungen

Damit wird der derzeitige Milliardenpoker für Explorer interessant, ohne dass daraus eine Übernahmefantasie konstruiert werden muss. Gold Fields kann Northern Star kaufen oder den Versuch abbrechen. Barrick und Newmont können bestehende Projekte innerhalb ihres Joint Ventures neu ordnen. All diese Transaktionen verändern Besitzverhältnisse und können wirtschaftliche Vorteile schaffen. Die langfristige Versorgung der Branche mit neuen Goldprojekten benötigt trotzdem Exploration. Genau deshalb laufen parallel zu den Milliarden-Deals hunderte Bohrprogramme rund um die Welt.

Jetzt warten Anleger bei North Peak auf das, was wirklich zählt

Für North Peak bedeutet das: Die Schlagzeilen über 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden, Gold über 4.000 Dollar oder milliardenschwere Goldkonzerne schaffen ein interessantes Branchenumfeld. Entscheidend für die eigene Unternehmensgeschichte sind sie jedoch nicht. Der nächste wichtige Schritt muss aus Prospect Mountain selbst kommen. Die laufenden Bohrungen müssen zeigen, ob die geologische Interpretation des historischen Minendistrikts mit neuen Daten untermauert werden kann. Gelingt das, wären weitere Explorationsarbeiten der logische nächste Schritt. Gelingt es nicht, müsste das Modell erneut überprüft werden. Während Barrick, Newmont und Gold Fields bereits Milliarden bewegen, steht North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) damit noch ganz am Anfang der Wertschöpfungskette - dort, wo nicht Geld, sondern zunächst der Bohrer darüber entscheidet, ob aus einer geologischen Idee irgendwann ein Goldprojekt werden kann.

Quellen:

Gold edges up as October rate hike bets ease, stronger dollar cap gains - Reuters

https://www.reuters.com/world/india/gold-gains-october-fed-rate-hike-prospects-fade-2026-10-05/

What will Washington do next if US bond yields keep rising? - Reuters

https://www.reuters.com/business/what-will-washington-do-next-if-us-bond-yields-keep-rising-2026-10-05/

Gold Fields aims to woo Northern Star investors after miner's rebuff - Reuters

https://www.reuters.com/legal/transactional/gold-fields-aims-woo-northern-star-investors-after-miners-rebuff-2026-09-30/

Comment on Northern Star announcement regarding non-binding indicative proposal - Gold Fields

https://www.goldfields.com/sens-announcements.php

Gold Fields H1 2026 Results - Gold Fields

https://www.goldfields.com/reports/q2-2026/ceo-statement.php

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture - Newmont

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results - Barrick Mining

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

i-80 Gold Announces Initial Assay Results From Mineral Point Including 1.33 g/t Au and 39.2 g/t Ag Over 225.6 Meters - i-80 Gold

https://www.i80gold.com/i-80-gold-announces-initial-assay-results-from-mineral-point-open-pit-project-in-nevada-including-a-step-out-hole-of-1-33-g-t-au-and-39-2-g-t-ag-over-225-6-meters/

North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

CORRECTION: North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/308917/CORRECTION-FROM-SOURCE-North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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