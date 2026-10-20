Alzheimer betrifft mehr als das Gedächtnis: Neurothera entwickelt einen Ansatz gegen Agitation

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Wenn Menschen mit Alzheimer rastlos umherlaufen, laut werden oder aggressiv reagieren, verändert das den Alltag ganzer Familien. Gedächtnisverlust ist nur ein Teil der Erkrankung. Verhaltenssymptome können die Betreuung erheblich erschweren und dazu beitragen, dass eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist.

Für die Arzneimittelentwicklung entsteht daraus ein eigenständiges Aufgabenfeld: Wie lässt sich belastende Unruhe lindern, ohne die ohnehin empfindlichen Patienten durch zusätzliche Nebenwirkungen zu gefährden? Neue US-Zulassungen zeigen, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten erweitern. NeuroThera Labs untersucht mit SCI-110 einen anderen, cannabinoidbasierten Ansatz.

Ein eigenes Behandlungsziel

Agitation bezeichnet unter anderem ausgeprägte motorische Unruhe sowie verbale oder körperliche Aggression. Sie ist mehr als gelegentliche Gereiztheit. Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschreibt sie als einen besonders belastenden und aufwendigen Aspekt der Demenzversorgung.

Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der Behandlung solcher Symptome und einer Therapie gegen das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung. Ein Medikament, das Agitation reduziert, muss weder das Gedächtnis verbessern noch den zugrunde liegenden Krankheitsprozess verlangsamen. Dennoch kann eine wirksame Symptomkontrolle für Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte erheblichen Wert haben.

Damit reicht das wirtschaftliche Potenzial der Alzheimer-Forschung über Medikamente gegen den kognitiven Abbau hinaus. Auch besser behandelbare Begleiterscheinungen können eigenständige Entwicklungsprogramme rechtfertigen.

Zugelassene Medikamente verändern den Wettbewerb

H. Lundbeck A/S (ISIN: DK0061804697, A-Aktie) und der Pharmabereich von Otsuka Holdings (ISIN: JP3188220002) haben diesen Bereich bereits erschlossen. Ihr Medikament Rexulti mit dem Wirkstoff Brexpiprazol erhielt im Mai 2023 die erste FDA-Zulassung gegen Agitation im Zusammenhang mit Alzheimer-Demenz.

Die Entscheidung beruhte auf zwei zwölfwöchigen, randomisierten und placebokontrollierten Studien. Allerdings bleibt das Sicherheitsprofil wichtig: Rexulti trägt den hervorgehobenen Warnhinweis zum erhöhten Sterberisiko älterer Patienten mit demenzbedingter Psychose unter Antipsychotika.

Axsome Therapeutics (ISIN: US05464T1043) erweiterte das Behandlungsspektrum im April 2026. Die FDA ließ Auvelity für diese Indikation zu - als erstes entsprechendes Medikament, das kein Antipsychotikum ist. Die Behörde verwies auf Wirksamkeitsnachweise aus zwei randomisierten Studien.

Diese Fortschritte bestätigen Agitation als konkretes pharmazeutisches Entwicklungsfeld. Gleichzeitig erhöhen sie die Anforderungen an neue Kandidaten: Weitere Anbieter müssen einen überzeugenden Nutzen und ein tragfähiges Sicherheitsprofil nachweisen.

Neurothera setzt auf eine Wirkstoffkombination

NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) entwickelt SCI-110 als Kombination aus Dronabinol, einer synthetischen Form von THC, und CannAmide, einer proprietären Formulierung von Palmitoylethanolamid, kurz PEA.

Die Entwicklungsstrategie zielt darauf, mit der Kombination therapeutische Wirkungen bei geringeren Cannabinoiddosen zu erreichen. Daraus könnten sich Vorteile bei der Verträglichkeit ergeben. Ein klinischer Nachweis einer Überlegenheit gegenüber zugelassenen Agitationsbehandlungen liegt damit jedoch nicht vor.

Für das Alzheimer-Programm gibt es bereits erste klinische Beobachtungen. Die im Juni 2023 veröffentlichten abschließenden Ergebnisse einer offenen Phase-IIa-Studie berichten über 18 Teilnehmer am israelischen Alzheimer-Zentrum Sophie & Abraham Stuchynski.

Nach Unternehmensangaben wurden die primären Sicherheits- und Verträglichkeitsendpunkte erreicht. Therapiebedingte Sicherheitsprobleme und Abbrüche wegen Unverträglichkeit seien nicht beobachtet worden.

Erste Signale, noch kein belastbarer Vergleich

Für die Auswertung der Agitation wurden 15 Patienten mit wiederholter Behandlung berücksichtigt. Der durchschnittliche Wert auf der Cohen-Mansfield Agitation Inventory, einer Skala zur Erfassung entsprechender Verhaltensweisen, sank laut Ergebnisbericht von 45,87 auf 35,27 Punkte - eine Verringerung um rund 23 Prozent.

Das ist ein Ansatzpunkt für weitere Forschung. Die Studie war jedoch klein, offen und ohne Placebogruppe. Deshalb lässt sich daraus nicht zuverlässig bestimmen, welcher Anteil der Veränderung auf SCI-110 zurückzuführen war. Eine Verbesserung der gemessenen kognitiven Leistungen wurde nicht festgestellt.

Die zentrale Aufgabe besteht nun darin, die frühen Beobachtungen in größeren, kontrollierten Untersuchungen zu überprüfen. Der 2026 veröffentlichte Geschäftsbericht der Muttergesellschaft macht eine mögliche Phase-IIb-Weiterentwicklung bei Alzheimer ausdrücklich von Finanzierung und weiteren Ressourcen abhängig.

Fazit

Alzheimer eröffnet mehrere therapeutische Aufgabenfelder. Neben dem kognitiven Abbau verdienen Symptome Aufmerksamkeit, die das tägliche Zusammenleben besonders stark belasten. Die Zulassungen von Rexulti und Auvelity zeigen, dass Agitation inzwischen ein eigenständiges Ziel erfolgreicher Arzneimittelentwicklung ist.

Neurothera bringt mit SCI-110 eine andere Wirkstoffkombination und erste klinische Beobachtungen in dieses Umfeld ein. Positiv sind die berichteten Verträglichkeitsergebnisse und die gemessene Verringerung der Agitation. Sie liefern eine Grundlage, auf der sich weitere Forschung begründen lässt.

Für eine belastbare Bewertung fehlen jedoch größere kontrollierte Studien, längerfristige Sicherheitsdaten und ein gesicherter weiterer Entwicklungsweg. Hinzu kommen Finanzierungsbedarf und Konkurrenz durch bereits zugelassene Medikamente. Eine Kooperation mit den genannten Wettbewerbern ist daraus nicht abzuleiten.

Für Anleger zählen deshalb insbesondere ein konkretisiertes Studienprogramm, dessen Finanzierung und neue überprüfbare Ergebnisse. Neurotheras Chance liegt darin, aus einem frühen klinischen Signal einen überzeugenden Behandlungsnachweis für ein klar umrissenes Problem der Alzheimer-Versorgung zu entwickeln.

Quellen

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-treat-agitation-symptoms-associated-dementia-due-alzheimers-disease FDA

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-non-antipsychotic-drug-treat-agitation-associated-dementia FDA

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390023045417/ea179661ex99-1_scisparc.htm sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm sec.gov

https://www.thenewswire.com/press-releases/1B2aFNwjo-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation.html thenewswire.com

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ISIN: CA64136J2002

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