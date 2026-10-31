Warum bei Status epilepticus schon 5 Minuten zählen: UCB, Jazz Pharmaceuticals, SK Biopharmaceuticals und NeuroThera im Wettlauf gegen schwere Anfälle

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Fünf Minuten können in der Epilepsiemedizin die Grenze zwischen einem einzelnen Anfall und einem neurologischen Notfall markieren. Die International League Against Epilepsy setzt den ersten kritischen Zeitpunkt bei generalisierten tonisch-klonischen Anfällen nach fünf Minuten an. Bei fokalen Anfällen liegt dieser Zeitpunkt bei zehn Minuten, bei Absencen bei zehn bis 15 Minuten.

Status epilepticus gilt als einer der häufigsten neurologischen Notfälle. Die ILAE nennt eine geschätzte Inzidenz von 15 bis 20 Fällen je 100.000 Menschen und eine durchschnittliche Sterblichkeit von rund 20 Prozent. Die Zahlen verdeutlichen, weshalb etablierte Pharmakonzerne ebenso wie kleinere Entwickler an unterschiedlichen Punkten der Epilepsiebehandlung ansetzen.

UCB deckt zahlreiche Formen der Epilepsie ab

UCB S.A. (ISIN: BE0003739530) verfügt mit Briviact, Vimpat und Fintepla über ein breit aufgestelltes Epilepsieportfolio. Briviact wird bei fokalen Anfällen eingesetzt, während Fintepla für Anfälle im Zusammenhang mit dem Dravet- und dem Lennox-Gastaut-Syndrom zugelassen ist. Diese seltenen Epilepsieformen beginnen häufig im Kindesalter und können trotz mehrerer Medikamente schwer kontrollierbar bleiben.

UCB beschäftigt sich zusätzlich mit der schnellen Beendigung länger anhaltender Anfälle. Ein vom Unternehmen unterstütztes Expertenprojekt formulierte als Idealziel, dass eine Akuttherapie innerhalb von zwei Minuten nach der Verabreichung wirken sollte. Damit reicht das Spektrum von der langfristigen Anfallskontrolle bis zur Frage, wie eine Eskalation zum medizinischen Notfall möglichst früh verhindert werden kann.

Jazz hat Cannabidiol zum regulierten Epilepsiemedikament gemacht

Jazz Pharmaceuticals plc (ISIN: IE00B4Q5ZN47) besitzt mit Epidiolex beziehungsweise Epidyolex eines der wichtigsten Beispiele für ein zugelassenes cannabinoidbasiertes Arzneimittel. Die hochgereinigte Cannabidiol-Lösung ist in den USA für Anfälle im Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom, dem Dravet-Syndrom und der tuberösen Sklerose zugelassen.

Der Erfolg von Epidiolex bedeutet nicht, dass CBD automatisch bei jeder Form von Epilepsie oder bei Status epilepticus wirkt. Jazz musste für exakt definierte Patientengruppen, Dosierungen und eine kontrolliert hergestellte Formulierung klinische Wirksamkeit und Sicherheit belegen. Das Programm liefert damit einen regulatorischen Präzedenzfall für Cannabinoidmedizin - aber keinen übertragbaren Wirksamkeitsnachweis für andere Kombinationen.

SK Biopharmaceuticals baut eine zweite Säule auf

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. (ISIN: KR7326030XXX) vermarktet mit Xcopri bereits eine eigene Therapie gegen fokale Anfälle bei Erwachsenen. Der Wirkstoff Cenobamat unterscheidet sich von vielen etablierten Medikamenten durch seinen kombinierten Einfluss auf spannungsabhängige Natriumkanäle und GABA-vermittelte Signalwege.

Im August 2026 vereinbarte das Unternehmen zusätzlich die Einlizenzierung von Opakalim. Der selektive Kv7-Kaliumkanal-Aktivator befindet sich in Phase-II/III-Studien bei fokalen Anfällen; die vereinbarten Vorab- und Meilensteinzahlungen können insgesamt bis zu 795 Millionen US-Dollar erreichen. SK Biopharmaceuticals versucht damit, aus einem Einproduktgeschäft ein breiteres Epilepsieportfolio aufzubauen.

NeuroThera verfolgt eine frühe Kombinationshypothese

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) untersucht mit SCI-210 eine Kombination aus CBD und CannAmide, einer PEA-basierten Formulierung. Im Gegensatz zu den zugelassenen Produkten von UCB, Jazz und SK Biopharmaceuticals befindet sich das Status-epilepticus-Programm von NeuroThera ausschließlich im präklinischen Stadium.

In einem durch Pilocarpin ausgelösten Mausmodell verglichen die Forscher SCI-210 mit unterschiedlich hohen CBD-Dosierungen und einer unbehandelten Kontrollgruppe. Nach Angaben im offiziellen Jahresbericht zeigte die Kombinationsgruppe eine signifikant höhere neuronale Schutzwirkung gegenüber der Kontrolle; in dieser Gruppe wurde zudem keine Mortalität beobachtet. Solche Tierdaten können eine weitere Entwicklung begründen, erlauben aber keine Aussage darüber, ob die Kombination bei Menschen wirksam oder sicher wäre.

Hinzu kommt ein wichtiger Entwicklungsaspekt: Laut demselben Bericht wird SCI-210 für Status epilepticus derzeit nicht aktiv vorangetrieben. NeuroThera könnte das Programm abhängig von Finanzierung und verfügbaren Ressourcen wieder aufnehmen. Der Ansatz besitzt damit wissenschaftliches Potenzial, aber weder einen laufenden klinischen Wirksamkeitsnachweis noch einen gesicherten Entwicklungszeitplan.

Unterschiedliche Programme - ein gemeinsames Problem

UCB, Jazz Pharmaceuticals und SK Biopharmaceuticals konzentrieren sich überwiegend auf die langfristige Kontrolle verschiedener Epilepsieformen. NeuroTheras präklinisches Programm zielt dagegen auf einen besonders akuten und gefährlichen Zustand. Die Unternehmen sind deshalb keine unmittelbaren Konkurrenten, sondern repräsentieren unterschiedliche Entwicklungs- und Behandlungsebenen.

Gerade die Fünf-Minuten-Grenze erklärt, weshalb neue Ansätze gegen Status epilepticus medizinisch relevant sein könnten. Für NeuroThera beginnt der entscheidende Weg allerdings erst nach den Tierdaten: Das Unternehmen müsste die weitere Finanzierung sichern, ein klinisch tragfähiges Entwicklungsprogramm definieren und anschließend zeigen, ob SCI-210 beim Menschen einen messbaren Vorteil gegenüber bestehenden Behandlungsstrategien bieten kann.

Quellen

https://www.ilae.org/journals/epigraph/epigraph-vol-20-issue-2-fall-2018/time-is-brain-treating-status-epilepticus

https://www.ucb.com/newsroom/press-releases/article/ucb-presents-new-data-at-35th-international-epilepsy-congress-iec-highlighting-important-advancements-across-finteplarvfenfluramine-oral-solution-and-broader-epilepsies-portfolio

https://investor.jazzpharma.com/news-releases/news-release-details/jazz-pharmaceuticals-present-research-epidiolexr-cannabidiol-and/

https://www.skbp.com/eng/news/view.do?boardCode=BDCD0001&boardSeq=795¤tPage=1&search=

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm

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