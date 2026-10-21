550 Millionen Liter Wasser gespart: Wie Veolia und EVN mit digitaler Sensorik die Effizienz der Trinkwassernetze steigern

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Wasserverluste in Leitungsnetzen werden in Trockenperioden besonders sichtbar. Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) setzt deshalb auf regelmäßige Kontrollen und akustische Leckortung. Nach Unternehmensangaben können dadurch täglich rund 1,5 Mio. Liter Trinkwasser eingespart werden - hochgerechnet rund 550 Mio. Liter pro Jahr. Gleichzeitig testet Veolia (ISIN: FR0000124141) in Deutschland ein KI-gestütztes Verfahren, das Rohrgeräusche innerhalb weniger Sekunden analysiert.

Die Beispiele zeigen, wie Digitalisierung und präzise Messtechnik die klassische Wasserinfrastruktur ergänzen können. Denn Versorgungssicherheit hängt nicht allein davon ab, neue Leitungen zu bauen. Ebenso wichtig ist es, Schäden im bestehenden Netz frühzeitig zu erkennen und Wasserverluste zu reduzieren.

EVN spart rund 1,5 Millionen Liter Trinkwasser pro Tag

EVN Wasser kontrolliert die Trinkwasserleitungen in ihrem Versorgungsgebiet regelmäßig auf Leckagen. Dabei kommen moderne akustische Verfahren zum Einsatz: Spezialgeräte zeichnen Signale auf, anhand derer Schäden an Versorgungsleitungen lokalisiert werden können. Anschließend werden die undichten Stellen repariert und durch eine weitere Messung kontrolliert. Besonders relevant sind laut EVN kleinere, zunächst unauffällige Schäden. Während große Rohrbrüche häufig schnell erkannt werden, können kleine Leckagen über längere Zeit Wasserverluste verursachen. Die Größenordnung ist erheblich: Durch die punktgenauen Sanierungen werden laut EVN täglich rund 1,5 Mio. Liter Trinkwasser eingespart. Auf ein Jahr gerechnet sind das rund 550 Mio. Liter - nach Unternehmensangaben entspricht dies dem Verbrauch von etwa 10.000 Menschen.

EVN Wasser betreibt ein weitreichendes Versorgungssystem. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der EVN verfügt über 100 Brunnen und 112 Hochbehälter mit einem Speichervolumen von insgesamt 217.000 Kubikmetern. Das Leitungsnetz umfasst rund 3.340 Kilometer. Jährlich fließen etwa 32 Mio. Kubikmeter Wasser durch dieses Netz.

Veolia testet KI bei der Lecksuche

Auch Veolia setzt auf digitale Unterstützung bei der Suche nach Schäden. Das Unternehmen testet 2026 in Sachsen einen sogenannten Leak-Tracker. Dabei werden die Geräusche im Trinkwassernetz über ein Mikrofon aufgezeichnet und anschließend von einem KI-Algorithmus analysiert. Das System soll störende Nebengeräusche herausfiltern und Hinweise auf mögliche Leckagen liefern. Die Analyse dauert laut Veolia nur wenige Sekunden. Zusätzlich werden Ergebnisse mit GPS-Position und Zeitstempel gespeichert, sodass sie anschließend ausgewertet werden können.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Veolia beschreibt den Leak-Tracker als Test, nicht als bereits flächendeckend etabliertes Verfahren. Die Technologie soll Fachkräfte bei der Ortung und Eingrenzung von Leckagen unterstützen. Damit ähnelt das Grundprinzip dem Ansatz der EVN - Geräusche im Leitungsnetz liefern Hinweise auf Schäden.

Xylem bringt Sensorik direkt in die Leitung

Einen anderen technologischen Ansatz verfolgt Xylem (ISIN: US98419M1009). Das US-amerikanische Wassertechnologieunternehmen bietet mit SmartBall und Sahara Systeme an, die innerhalb von Druckleitungen eingesetzt werden können. SmartBall bewegt sich mit dem Wasserstrom durch die Leitung und zeichnet akustische Daten auf, um unter anderem kleine Leckagen zu erkennen. Sahara arbeitet kabelgebunden und kann Lecks und Lufteinschlüsse lokalisieren sowie zusätzlich Videodaten aus der Leitung erfassen. Nach Angaben von Xylem können die Systeme eingesetzt werden, während die Leitung in Betrieb bleibt. Xylem ist dabei nicht unmittelbar mit EVN Wasser oder Veolia als Wasserversorger gleichzusetzen. Das Unternehmen tritt hier als Technologieanbieter auf. Für die übergeordnete Entwicklung ist das dennoch relevant: Die Beispiele zeigen unterschiedliche Möglichkeiten, vorhandene Wasserinfrastruktur gezielter zu überwachen und Schäden früher zu lokalisieren.

Digitalisierung ersetzt den Leitungsbau nicht

Technologie allein löst die Herausforderungen der Wasserversorgung allerdings nicht. Parallel zur Überwachung bestehender Leitungen muss auch die physische Infrastruktur an steigende Anforderungen angepasst werden. Das zeigt ein weiteres aktuelles EVN-Projekt im östlichen Weinviertel. Zwischen den Hochbehältern Unterolberndorf und Großrußbach hat EVN Wasser eine neue Verbindungsleitung errichtet, die seit dem Frühsommer in Betrieb ist. Hintergrund waren steigende Entnahmemengen und Bevölkerungswachstum. Die bestehende Leitung stieß laut EVN aufgrund ihrer begrenzten Kapazität zunehmend an ihre Grenzen.

Die Investitionssumme für die neue Verbindung liegt bei rund 2,5 Mio. Euro. Durch die leistungsfähigere Leitung soll die Nord-Süd-Verbindung innerhalb des Versorgungsgebietes gestärkt und die Versorgungssicherheit erhöht werden. Damit werden zwei unterschiedliche Aufgaben sichtbar: Bei der Leckortung geht es darum, Verluste innerhalb bestehender Infrastruktur zu reduzieren. Beim Leitungsbau geht es dagegen um zusätzliche Transportkapazität und Versorgungssicherheit.

Daten werden zum Werkzeug für die Wasserinfrastruktur

Gerade bei weit verzweigten Leitungsnetzen ist es aufwendig, Schäden frühzeitig zu finden. Akustische Verfahren können dabei helfen, die Suche räumlich einzugrenzen und Reparaturen gezielter durchzuführen. EVN zeigt mit den nach eigenen Angaben jährlich eingesparten 550 Mio. Litern, welche Größenordnung solche Maßnahmen erreichen können. Veolia erprobt zusätzlich KI-gestützte Auswertung, während Xylem Sensor- und Inspektionssysteme anbietet, die Daten direkt innerhalb von Druckleitungen sammeln können. Sensorik, akustische Messungen und Datenanalyse können helfen, bestehende Netze effizienter zu betreiben. Neue Leitungen und zusätzliche Kapazitäten bleiben dort notwendig, wo die vorhandene Infrastruktur den Versorgungsanforderungen nicht mehr genügt.

Fazit: Jeder vermiedene Wasserverlust stärkt die Versorgung

Wasserinfrastruktur besteht längst nicht mehr nur aus Brunnen, Speichern und Leitungen. Messverfahren, Sensorik und digitale Analyse werden zunehmend zu Werkzeugen, mit denen Versorger den Zustand ihrer Netze besser beurteilen und Schäden gezielter beheben können. Bei der EVN zeigt sich der Nutzen bereits konkret: Nach Unternehmensangaben werden durch punktgenaue Sanierungen täglich rund 1,5 Mio. Liter beziehungsweise jährlich rund 550 Mio. Liter Trinkwasser eingespart. Gleichzeitig investiert EVN Wasser weiter in die physische Infrastruktur, wie die neue Verbindungsleitung im östlichen Weinviertel zeigt.

Veolias KI-Test und die Inspektionstechnologien von Xylem verdeutlichen, wie sich die technischen Möglichkeiten der Leckerkennung weiterentwickeln. Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) bleibt die Aufgabe dabei breiter: bestehende Infrastruktur effizient betreiben, Wasserverluste reduzieren und gleichzeitig die Versorgungskapazitäten dort ausbauen, wo sie benötigt werden.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:



EVN

EVN - Leckortung von Trinkwasserleitungen - 600 Mio. Liter eingespart, 21. August 2026 - akustische Leckortung, täglich 1,5 Mio. Liter bzw. jährlich 550 Mio. Liter eingespartes Trinkwasser sowie Kennzahlen von EVN Wasser

https://www.evn.at/home/presse/leckortung-von-trinkwasserleitungen-600-mio-liter-eingespart-95527c7f544d779d24997bf6e7489165

EVN - Neue Trinkwasseranschlussleitung erhöht Versorgungssicherheit im östlichen Weinviertel, 11. August 2026 - neue Verbindungsleitung Unterolberndorf-Großrußbach und Investitionssumme von rund 2,5 Mio. Euro

https://www.evn.at/home/presse/neue-trinkwasseranschlussleitung-erhoht-versorgungssicherheit

Veolia

Veolia - Wie KI Rohrschäden entdeckt, 20. April 2026 - Test des KI-gestützten Leak-Trackers in Sachsen, Funktionsweise der akustischen Messung und KI-Analyse

https://service.veolia.de/artikel/wie-ki-rohrschaeden-entdeckt-416/

Xylem

Xylem - Inline Leak Detection - Funktionsweise der SmartBall- und Sahara-Plattformen zur akustischen Leckortung in Druckleitungen

https://www.xylem.com/en-150/brands/pure-technologies/inline-leak-detection/

Xylem Deutschland - Pipeline-Inspektionslösungen für die Druck- und Leckageerkennung - SmartBall-Technologie, Leckerkennung und Pipeline-Mapping

https://www.xylem.com/de-de/applications/pipeline-inspection/

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