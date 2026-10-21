Rheinmetall soll bei Rock Tech einsteigen: Der Rüstungsboom reicht bis in die Rohstoffverarbeitung

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Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) soll sich an Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) und dessen geplantem deutschen Lithiumkonverter beteiligen. Das berichtete Bloomberg am 16. Oktober unter Berufung auf informierte Personen. Die Nachricht verbindet Europas Verteidigungsindustrie mit einer Frage, die weit vor der Endmontage beginnt: Wie lässt sich die Versorgung mit industriell nutzbaren Rohstoffen sichern?

Bestätigt ist eine Finanzierung bei Rock Tech. Am 9. Oktober meldete das Unternehmen den Abschluss einer Privatplatzierung über rund sechs Millionen kanadische Dollar. Davon zeichnete ein nicht namentlich genannter strategischer Investor 3,25 Millionen Dollar.

Mit diesem Investor erwartet Rock Tech außerdem eine Beteiligung auf Projektebene am vollständig genehmigten Lithiumhydroxid-Konverter in Guben. Die Unternehmensmitteilung bestätigt weder Rheinmetalls Identität noch den Abschluss dieser Projektbeteiligung.

Verarbeitung wird zum strategischen Investmentthema

Der Bloomberg-Bericht lenkt den Blick auf eine industrielle Schnittstelle. Ein Rohstoffvorkommen und ein für die Fertigung geeignetes Material sind zwei unterschiedliche Dinge. Dazwischen stehen Anlagen, Verfahren und verbindliche Qualitätsanforderungen.

Rock Tech plant in Guben die Umwandlung lithiumhaltiger Ausgangsstoffe in Lithiumhydroxid. Die Genehmigungen sind ein wichtiger Entwicklungsschritt; sie bedeuten noch keinen laufenden Produktionsbetrieb.

Auch die Finanzierungsbeträge müssen eingeordnet werden. Die gesamte Privatplatzierung ist nicht als Rheinmetall-Investition bestätigt. Rock Tech nennt als Verwendungszwecke der Nettoerlöse insbesondere Entwicklungsarbeiten an seinen kanadischen Projekten sowie allgemeine Unternehmenszwecke.

Der mögliche Einstieg eines Rüstungskonzerns wäre deshalb vor allem als strategische Verbindung interessant. Eine bereits gesicherte vollständige Anlagenfinanzierung lässt sich daraus nicht ableiten.

Die Lieferfrage reicht über Lithium hinaus

Für industrielle Versorgungssicherheit werden unterschiedliche Rohstoffe benötigt. Lithium ist für Batterien relevant. Neodym und Praseodym ermöglichen leistungsfähige Permanentmagnete. Niob verbessert unter anderem Eigenschaften von Stählen und Speziallegierungen.

Diese Materialien sind nicht austauschbar. Gemeinsam ist ihnen jedoch die Entwicklungsaufgabe: Ressourcen müssen erschlossen und über geeignete Verarbeitungsschritte in verlässlich lieferbare Produkte überführt werden.

Hier liegt die Verbindung zu St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das Unternehmen entwickelt mit Araxá in Brasilien ein Projekt für Seltene Erden und Niob. Sein Investmentargument betrifft damit andere Rohstoffe als Rock Tech, aber dieselbe grundlegende industrielle Herausforderung.

Araxá besitzt eine große definierte Ressourcenbasis

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid.

Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated". Dieser Ressourcenteil enthält nach Unternehmensangaben durchschnittlich 0,69 Prozent Neodym-Praseodym-Oxide.

Araxá liegt im etablierten Bergbaubundesstaat Minas Gerais. Die Kombination aus Ressourcenbasis, industriellem Umfeld und zwei möglichen Rohstoffströmen schafft konkrete Ansatzpunkte für die weitere Entwicklung.

Für die wirtschaftliche Bewertung werden nun erreichbare Ausbeuten, Produktqualitäten und Verarbeitungskosten entscheidend.

St George arbeitet an der industriellen Umsetzung

Im September kündigte St George weitere Pilotversuche mit rund neun Tonnen repräsentativen Materials bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an. Untersucht werden Mahlung, magnetische Trennung und Flotation.

Die Arbeiten sollen die Gewinnung eines Niobkonzentrats und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Ergebnisse wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Zusätzlich prüft St George mit START und staatlichen Stellen ein mögliches Verarbeitungszentrum in Uberlândia. Es könnte künftig Material aus Araxá und anderen Projekten aufnehmen. Verbindliche Vereinbarungen, Finanzierung und Genehmigungen stehen noch aus.

Fazit

Der Bericht über Rheinmetalls möglichen Einstieg bei Rock Tech macht die Rohstoffverarbeitung zu einem aktuellen Thema für deutsche Anleger. Bestätigt ist Rock Techs Kapitalaufnahme mit einem strategischen Investor; dessen Identität und die Projektbeteiligung müssen von der Bloomberg-Berichterstattung getrennt betrachtet werden.

Für St George liegt die Relevanz im übergeordneten industriellen Ansatz. Araxá verbindet eine große definierte Ressource mit laufenden Verarbeitungstests und der Prüfung zusätzlicher nachgelagerter Kapazität. Damit arbeitet das Unternehmen an Voraussetzungen, die für eine spätere Versorgung industrieller Abnehmer entscheidend sind.

Eine Beziehung zu Rheinmetall oder Rock Tech ist nicht bestätigt. Araxá bleibt ein Entwicklungsprojekt; die Ressource ist keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve. Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, Finanzierung und geeignete Abnehmer bleiben wesentliche Hürden.

Anleger sollten deshalb besonders die angekündigten Pilotresultate und konkrete Fortschritte bei der Verarbeitung verfolgen. Strategisches Interesse kann einen Sektor aufwerten. Den Projektwert muss St George durch Umsetzung erschließen: Verlässliche Rohstoffversorgung entsteht dort, wo Ressourcen zu nutzbaren Produkten werden.

Quellen

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-16/rheinmetall-said-to-invest-in-rock-tech-lithium-and-smelter

https://www.tradingview.com/news/reuters.com%2C2026%3Anewsml_L6N46210O%3A0-rheinmetall-said-to-invest-in-rock-tech-lithium-and-smelter-bloomberg-news/ www.tradingview.com

https://rocktechlithium.com/en/rock-tech-lithium-closes-previously-announced-private-placementat-c6-million/ Rock Tech Lithium

https://www.wallstreet-online.de/aktien/rock-tech-lithium-aktie wallstreetONLINE

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