Das Instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A.EO-,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.10.2026

The instrument 1DD FR001400H2X4 TONNER DRON. S.A.EO-,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.10.2026



Das Instrument 0VU0 US54975P2011 LUFAX HLDG SP.ADS 2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2026

The instrument 0VU0 US54975P2011 LUFAX HLDG SP.ADS 2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.10.2026 and ex capital adjustment on 23.10.2026



Das Instrument 0LW1 FR0014018EV4 NEOVACS NOM. EO 1,0 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2026

The instrument 0LW1 FR0014018EV4 NEOVACS NOM. EO 1,0 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.10.2026 and ex capital adjustment on 23.10.2026



Das Instrument 8N10 SE0026821852 BIOSERGEN AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.10.2026 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2026

The instrument 8N10 SE0026821852 BIOSERGEN AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.10.2026 and ex capital adjustment on 23.10.2026





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