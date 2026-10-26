Die Euphorie ist anscheinend verflogen. Nach kräftigen Kursrückgängen stehen Almonty, Rheinmetall und Renk wieder zunehmend im Fokus. Sind das angesichts der intakten Nachfragetrends neue Einstiegsmöglichkeiten? Denn ohne Rohstoffe keine Munition, ohne Antriebe keine beweglichen Streitkräfte. Almonty hat den kommerziellen Betrieb der Wolframmine Sangdong aufgenommen und damit einen historischen Meilenstein markiert. Rheinmetall und Renk stehen auf dem Prüfstand, wie schnell und profitabel sie Aufträge abwickeln können. Abwarten oder zuschlagen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de