Die deutschen Aktienindizes haben die zurückliegende Handelswoche am Freitag, 23. Oktober 2026, mit Verlusten auf breiter Front beendet. Der DAX gab um 0,75 Prozent auf 25.182 Punkte nach und büßte damit auf Wochensicht 1,7 Prozent ein. Auch die Nebenwerte gerieten unter Druck. Der MDAX fiel um 0,7 Prozent auf 29.876 Punkte, der SDAX verlor 0,5 Prozent auf 18.107 Zähler. Am deutlichsten traf es den TecDAX mit rund 0,9 Prozent Minus auf gut 4.020 Punkte. Hier belasteten die Schwäche der US-Technologiewerte und Zweifel am schnellen Nutzen der hohen KI-Investitionen. Gegen den Trend legte Evonik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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