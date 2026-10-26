23,9 Milliarden US-Dollar für drei Neurologie-Wetten: Was Bristol Myers Squibb, Biogen, Lundbeck und NeuroThera über den Kampf um neue Wirkmechanismen zeigen

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Für neue neurologische Therapien greifen Pharmakonzerne tief in die Tasche. Die Übernahmen von Karuna Therapeutics, Reata Pharmaceuticals und Longboard Pharmaceuticals kamen zusammen auf angekündigte Transaktionswerte von rund 23,9 Milliarden US-Dollar. Hinter dieser Zahl stehen drei unterschiedliche Strategien - und eine gemeinsame Erkenntnis: Besonders begehrt sind Programme, die sich wissenschaftlich von etablierten Behandlungswegen abheben und bereits wichtige klinische oder regulatorische Risiken überwunden haben.

Für NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) ergibt sich daraus kein unmittelbarer Bewertungsvergleich. Das Unternehmen befindet sich mit seinem wichtigsten Kandidaten SCI-110 erheblich früher in der Entwicklung. Die milliardenschweren Transaktionen verdeutlichen jedoch, welche Faktoren den Wert eines neurologischen Entwicklungsprogramms bestimmen können: ein differenzierter Wirkmechanismus, kontrollierte klinische Daten, klar definierte Patientengruppen und ein realistischer Weg zur Zulassung.

Bristol Myers Squibb setzt 14 Milliarden US-Dollar auf einen neuen Ansatz

Bristol Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083) kündigte Ende 2023 die Übernahme von Karuna Therapeutics für einen Eigenkapitalwert von 14 Milliarden US-Dollar an. Im Zentrum stand KarXT, heute unter dem Namen Cobenfy zugelassen. Das Medikament kombiniert den Muskarinrezeptor-Agonisten Xanomelin mit Trospium und verfolgt damit einen anderen Ansatz als klassische Antipsychotika, die direkt an Dopaminrezeptoren ansetzen.

Im September 2024 genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Cobenfy zur Behandlung erwachsener Patienten mit Schizophrenie. Damit kaufte Bristol Myers Squibb nicht lediglich eine frühe wissenschaftliche Idee, sondern ein weitgehend klinisch validiertes Programm unmittelbar vor seiner möglichen Markteinführung. Der hohe Kaufpreis spiegelte auch das Potenzial weiterer neuropsychiatrischer Indikationen wider - nicht allein den Schizophreniemarkt.

Biogen bezahlt 7,3 Milliarden US-Dollar für eine zugelassene Nischentherapie

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037) entschied sich für einen anderen Weg. Der Konzern übernahm Reata Pharmaceuticals für einen Unternehmenswert von rund 7,3 Milliarden US-Dollar und erhielt damit Skyclarys, die erste in den USA zugelassene Behandlung der Friedreich-Ataxie.

Die Erkrankung ist selten, schwerwiegend und fortschreitend. Gerade diese Kombination aus hohem medizinischem Bedarf, fehlenden Alternativen und einer bereits erteilten Zulassung machte das Programm strategisch interessant. Biogen musste nicht mehr grundsätzlich beweisen, dass Omaveloxolon wirksam sein kann, sondern konnte seine Infrastruktur für seltene neurologische Erkrankungen zur internationalen Vermarktung einsetzen.

Lundbeck investiert 2,6 Milliarden US-Dollar vor der Zulassung

H. Lundbeck A/S (ISIN der B-Aktie: DK0061804770) übernahm Longboard Pharmaceuticals 2024 für einen Eigenkapitalwert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund war Bexicaserin, ein selektiver 5-HT2C-Rezeptor-Agonist zur Behandlung schwerer entwicklungsbedingter und epileptischer Enzephalopathien.

Bexicaserin befand sich zum Zeitpunkt des Deals noch nicht am Markt. Lundbeck zahlte folglich für ein fortgeschrittenes klinisches Programm, dessen Risiko weiterhin höher war als bei einem bereits zugelassenen Produkt. Inzwischen wird der Kandidat in einem globalen Phase-III-Programm untersucht. Die Transaktion zeigt, dass große Käufer auch vor der Zulassung erhebliche Summen investieren - sofern Wirkmechanismus, klinische Daten und Entwicklungsplan überzeugend genug erscheinen.

NeuroThera steht vor dem entscheidenden Schritt der klinischen Validierung

NeuroTheras SCI-110 kombiniert Dronabinol mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA, in einer gemeinsamen oralen Darreichungsform. Untersucht wird der Kandidat bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom. Das Konzept soll die Wirkung des Cannabinoids unterstützen und zugleich dessen erforderliche Dosierung beziehungsweise Nebenwirkungsbelastung begrenzen - ob dieser Ansatz klinisch trägt, ist jedoch noch nicht bewiesen.

Eine offene Phase-IIa-Studie mit 16 Erwachsenen meldete nach zwölf Wochen eine durchschnittliche Verringerung des Tic-Scores um 21 Prozent. Wegen der kleinen Teilnehmerzahl und des fehlenden Placeboarms handelt es sich um ein frühes Signal, nicht um einen bestätigten Wirksamkeitsnachweis. Die jetzt initiierte Phase-IIb-Studie ist deshalb der wesentlich wichtigere Test: Sie ist randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert und als Crossover-Studie konzipiert. Studienzentren befinden sich unter anderem an der Medizinischen Hochschule Hannover und am Yale Child Study Center.

Milliardenpreise entstehen erst nach der Risikoreduktion

Die rechnerischen 23,9 Milliarden US-Dollar sind keine einheitliche Bewertungskennzahl, weil bei den drei Transaktionen teils Eigenkapital- und teils Unternehmenswerte angegeben wurden. Die Summe zeigt dennoch, wie viel Kapital für differenzierte Neurologieprogramme mobilisiert wird, wenn entscheidende Entwicklungsrisiken bereits reduziert wurden.

Für NeuroThera liegt der nächste Werthebel deshalb nicht in einem Vergleich mit historischen Übernahmepreisen. Entscheidend ist, ob SCI-110 das Phase-IIa-Signal unter kontrollierten Bedingungen gegenüber Placebo bestätigen kann. Bristol Myers Squibb, Biogen und Lundbeck zeigen drei verschiedene Stufen derselben Wertschöpfungskette - NeuroThera muss nun belegen, dass sein Kandidat auf dieser Kette klinisch vorankommen kann.

Quellen

https://news.bms.com/news/details/2023/Bristol-Myers-Squibb-Strengthens-Neuroscience-Portfolio-with-Acquisition-of-Karuna-Therapeutics/default.aspx

https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/biogen-acquire-reata-pharmaceuticals

https://www.lundbeck.com/us/newsroom/2024/lundbeck-to-acquire-longboard-pharmaceuticals-in-a-strategic-deal

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026078316/ea029809502ex99-1.htm

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Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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Enthaltene Werte: US1101221083,US09062X1037,DK0061804770,CA64136J2002