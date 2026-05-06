Rohstoffaktien sind für ihre Kurssprünge bekannt. Bei Strategic Resources gibt es gute Gründe, warum die Aktie bald durchstarten könnte. So verfügt man mit BlackRock über ein spannendes Projekt im Bereich der kritischen Mineralien. Gemeinsam will man eine heimische Lieferkette für vanadiumbasiertes Batteriematerial aufbauen. Die Aktie notiert seit wenigen Wochen an der Börse Frankfurt und ist noch ein echter Geheimtipp. Den Durchbruch an der Börse schaffte MP Materials spätestens im vergangenen Jahr mit dem Einstieg der US-Regierung. Auf die Kursexplosion folgte der Abverkauf. Ist das aktuelle Comeback nachhaltig? Und was macht Standard Lithium? Zuletzt wurden einige operative Meilensteine gefeiert. Doch die Börse wartet auf ein ganz anderes Ereignis.Den vollständigen Artikel lesen ...
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