Im neuen Power Test Center Cologne in Troisdorf kann der TÜV Rheinland große Batteriespeichersysteme, Komponenten für Photovoltaik-Wechselrichter und leistungsfähige Bauteile für die Elektromobilität prüfen. Der TÜV Rheinland hat in Troisdorf bei Köln ein neues Prüflabor eröffnet. Das "Power Test Center Cologne" ist auf die Prüfung von industriellen Hochleistungskomponenten spezialisiert. Hier testen seit Anfang Mai 2026 Expertinnen und Experten unter anderem Batteriespeichersysteme, Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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