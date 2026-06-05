© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIBroadcom reißt den KI-Trade nach unten: Samsung, SK Hynix und weitere Chipwerte geben nach. Anleger fragen sich nun: Handelte es sich lediglich um eine Korrektur - oder ist der ganze Hype am Ende?Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) bekommt einen harten Dämpfer: In Asien gerieten Technologiewerte am Freitag massiv unter Druck, nachdem Broadcom an der Wall Street einen Ausverkauf bei Chipaktien ausgelöst hatte. Grund dafür war, dass Broadcom im zweiten Geschäftsquartal die Umsatzschätzungen verfehlte. Die Aktie stürzte daraufhin um mehr als 12 Prozent ab und zog den gesamten KI-Trade mit nach unten. In den USA verlor der VanEck Semiconductor ETF mehr als ein Prozent, Arm Holdings gab über …
Enthaltene Werte: JP3802400006,US50186V1026,JP3914400001,US7960502018,JP3571400005,US8740391003,JP3122400009,US7960542030,US6311011026,JP9010C00002,2455717,US78392B1070,TW0002317005,US11135F1012,US22788C1053Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE