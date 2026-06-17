Waffensysteme werden zum Nachfrage-Treiber: Kritische Rohstoffe treten in eine neue Ära ein. Almonty, MP Materials und St George Mining im Fokus

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Die Beschaffungspolitik der Verteidigungsindustrie verändert die globalen Rohstoffmärkte und eröffnet strategische Chancen für Almonty, MP Materials und St George Mining.

Über viele Jahre betrachteten Investoren kritische Rohstoffe vor allem durch die Brille des industriellen Wachstums. Nachfrageprognosen basierten auf Infrastrukturinvestitionen, Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Unterhaltungselektronik. Im Jahr 2026 greift dieses Erklärungsmodell jedoch zunehmend zu kurz.

Ein neuer Käufer rückt ins Zentrum der Rohstoffmärkte: der Verteidigungssektor.

Von Wolfram für panzerbrechende Munition über Seltene-Erden-Magnete in Radarsystemen bis hin zu Niob für moderne Luft- und Raumfahrtlegierungen - militärische Beschaffung beeinflusst die Investitionsentscheidungen der Bergbauindustrie immer stärker. Anders als kommerzielle Abnehmer optimieren Verteidigungsbehörden ihre Beschaffung nicht auf den niedrigsten Preis. Im Mittelpunkt stehen Versorgungssicherheit, heimische Verarbeitungskapazitäten und geopolitische Verlässlichkeit.

Dieser Wandel macht kritische Rohstoffe zunehmend von einem wirtschaftlichen zu einem sicherheitspolitischen Thema.

Lieferketten werden zu strategischen Vermögenswerten

Westliche Regierungen analysieren seit Jahren die Verwundbarkeit globaler Rohstoff-Lieferketten. Das Ergebnis ist eindeutig: Der Zugang zu Lagerstätten ist wichtig, die Kontrolle über Verarbeitung und Raffination jedoch noch wichtiger.

China dominiert weiterhin zahlreiche strategische Rohstoffmärkte und kontrolliert große Teile der weltweiten Aufbereitung von Seltenen Erden, Wolfram, Antimon und Gallium. Die zwischen 2024 und 2025 eingeführten Exportbeschränkungen haben verdeutlicht, wie stark diese Lieferketten konzentriert sind.

Für Verteidigungsplaner ist die Problematik offensichtlich. Moderne Waffensysteme sind auf Materialien angewiesen, die sich nicht ohne Weiteres ersetzen lassen.

Seltene Erden sind unverzichtbar für Radaranlagen, Lenkwaffensysteme und elektrische Antriebstechnologien. Wolfram wird für panzerbrechende Munition und Hyperschallwaffen benötigt. Niob erhöht die Festigkeit moderner Stähle und Luftfahrtlegierungen und spielt zugleich eine wachsende Rolle in neuen Batterietechnologien.

Die strategische Herausforderung ist längst keine theoretische Diskussion mehr. Sie beeinflusst inzwischen konkrete Beschaffungs- und Industriepolitik.

Kapital folgt der nationalen Sicherheit

Die Folge ist eine Welle staatlich unterstützter Investitionen zum Wiederaufbau westlicher Rohstoff-Lieferketten.

In Nordamerika und anderen verbündeten Staaten fließt zunehmend Kapital in Unternehmen, die sichere Bezugsquellen für strategische Rohstoffe schaffen können. Anders als in früheren Rohstoffzyklen werden Projekte heute nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet, sondern auch nach ihrem geopolitischen Nutzen.

Langfristige Abnahmeverträge, staatliche Förderprogramme und verteidigungsnahe Liefervereinbarungen werden immer häufiger.

Dieser Trend zeigt sich in mehreren Segmenten des Marktes für kritische Rohstoffe - von Seltenen Erden über Wolfram bis hin zu Niob.

MP Materials baut Amerikas Seltene-Erden-Plattform auf

Zu den sichtbarsten Profiteuren gehört MP Materials (ISIN: US5533681012).

Das Unternehmen hat sich zu einem Eckpfeiler der US-Strategie entwickelt, eine vollständig integrierte heimische Lieferkette für Seltene Erden aufzubauen. Im Februar kündigte MP Materials Investitionen von mehr als 1,25 Milliarden US-Dollar in seinen neuen "10X"-Magnetproduktionsstandort in Nordtexas an. Das Projekt wird durch eine zehnjährige Abnahmevereinbarung mit dem Pentagon unterstützt und soll mehr als 1.500 Arbeitsplätze schaffen.

Die Bedeutung reicht weit über den Bergbau hinaus.

MP Materials hat über Jahre hinweg den Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette vorangetrieben - von der Förderung über die Aufbereitung bis hin zur Legierungs- und Magnetproduktion. Die neue Anlage soll die Produktionskapazität für Seltene-Erden-Magnete auf rund 10.000 Tonnen pro Jahr steigern und Lieferketten für Verteidigungstechnologien, Halbleiter, Robotik und moderne Fertigung stärken.

In einer Welt, in der Verarbeitungssouveränität immer wichtiger wird, steht MP Materials exemplarisch für den Versuch, verloren gegangene industrielle Fähigkeiten wieder im eigenen Land aufzubauen.

Almonty besetzt einen strategischen Engpassmarkt

Wenn Seltene Erden für elektronische Kriegsführung und Lenksysteme unverzichtbar sind, nimmt Wolfram eine ähnlich bedeutende Rolle bei Munition und Panzerung ein.

Davon profitiert insbesondere Almonty Industries (ISIN: CA0203987072).

Das Unternehmen entwickelt sich zu einem der wenigen bedeutenden westlichen Wolframproduzenten in einer Zeit, in der geopolitische Restriktionen den Markt grundlegend verändern. Die Sangdong-Mine in Südkorea befindet sich inzwischen in der Inbetriebnahme und soll zu den größten Wolframminen außerhalb Chinas gehören.

Almonty liefert bereits Wolframkonzentrat für verteidigungsrelevante Anwendungen über mehrjährige Abnahmeverträge und arbeitet an weiteren Partnerschaften innerhalb der Verteidigungsindustrie.

Das Management sieht in den chinesischen Exportkontrollen sowie den bevorstehenden US-Beschränkungen für militärische Beschaffungen von Wolfram chinesischen Ursprungs eine strukturelle Versorgungslücke für westliche Staaten. Diese Position wurde zusätzlich durch den Erwerb von Wolframprojekten in den USA und Pläne zur vertikalen Integration gestärkt.

Da China weiterhin den Großteil der weltweiten Wolframproduktion und -verarbeitung kontrolliert, bleibt sicheres westliches Angebot knapp - und diese Knappheit erhält zunehmend einen strategischen Wert.

St George Mining adressiert die nächste Versorgungslücke

Weiter entlang der Entwicklungskurve verfolgt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) eine Chance, die zwei der strategisch wichtigsten Rohstoffmärkte miteinander verbindet: Seltene Erden und Niob.

Das Araxá-Projekt in Brasilien beherbergt eine große Ressource an Seltenen Erden und Niob und liegt unmittelbar neben einem der bedeutendsten Niob-Distrikte der Welt. Aktuelle Ressourcenerweiterungen haben Araxá zu einem der größeren Seltene-Erden-Entwicklungsprojekte außerhalb Chinas gemacht - mit erheblichem Anteil an den Magnetmetallen Neodym und Praseodym.

Bemerkenswert ist zudem, dass St George bereits aktiv an der nachgelagerten Wertschöpfung arbeitet.

Kooperationen mit Brasiliens MagBras-Initiative und dem US-Unternehmen REalloys sollen den Aufbau künftiger Magnetproduktionen unterstützen und den Zugang zu westlichen Industrie- und Verteidigungs-Lieferketten erleichtern.

Besonders interessant könnte sich dabei das Niob-Potenzial erweisen. Das globale Angebot ist stark konzentriert, während die Nachfrage aus Luft- und Raumfahrt, Hochleistungsfertigung und Verteidigungsanwendungen kontinuierlich wächst. Mit seinem Engagement in beiden Rohstoffsegmenten bietet St George Zugang zu zwei Bereichen, in denen Regierungen weltweit aktiv nach neuen Bezugsquellen suchen.

Ein anderer Rohstoffzyklus

Das prägende Merkmal des aktuellen Rohstoffzyklus ist, dass er nicht mehr ausschließlich von Wirtschaftswachstum getragen wird.

Militärische Einsatzbereitschaft, industrielle Resilienz und geopolitischer Wettbewerb bestimmen zunehmend, wohin Kapital fließt und welche Projekte strategische Unterstützung erhalten.

Für Investoren entsteht dadurch eine grundlegend neue Marktlandschaft. Die Gewinner könnten künftig nicht nur die Unternehmen mit den größten Lagerstätten sein, sondern jene, die sich in vertrauenswürdigen Jurisdiktionen befinden, über integrierte Verarbeitungskapazitäten verfügen und Teil verteidigungsrelevanter Lieferketten werden.

In diesem Umfeld entwickeln sich Unternehmen wie MP Materials, Almonty Industries und St George Mining zunehmend von klassischen Rohstoffentwicklern zu Bausteinen beim Wiederaufbau westlicher strategischer Lieferketten - ein Trend, der die Märkte für kritische Rohstoffe voraussichtlich noch viele Jahre prägen wird.

Quellen

https://discoveryalert.com.au/critical-minerals-defence-demand-us-listings-2026/

https://www.stgm.com.au/

https://almonty.com/

https://mpmaterials.com/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012,CA0203987072