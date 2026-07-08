Die Zinserwartungen in den Vereinigten Staaten sind drastisch gefallen. Inzwischen preisen die Märkte nur noch eine Zinserhöhung ein. Und selbst diese dürfte mit Blick auf die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh zur Inflation in Gefahr sein. Wenige oder gar keine Zinserhöhungen mehr in diesem Jahr sind Gift für den Dollar. Ein schwächerer Greenback aber treibt im Regelfall die Rohstoffmärkte an. Dementsprechend sollten Gold, Silber und andere Metalle von dieser Gemengelage profitieren. Beim Goldpreis ist jedenfalls der erste Rebound vom Tief bereits geglückt. Deshalb blicken wir heute auf die Aktien von Kinross Gold, Strategic Resources und Barrick Mining.
Enthaltene Werte: CA06849F1080,CA86277X4093,CA4969024047Den vollständigen Artikel lesen ...
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