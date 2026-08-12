Der DAX hat am Dienstag bei 26.504,54 Punkten ein neues Rekordhoch markieren können. Aus dem Handel ging er letztendlich mit einem Tagesplus von 0,3 Prozent bei 26.391,42 Zählern. Der Start in den Mittwoch sieht leicht schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 26.366 Punkte.Im Fokus bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Am Dienstag hatte die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Konflikt für Unterstützung an den Märkten gesorgt. Die Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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