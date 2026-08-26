2,2 Milliarden Menschen mit Sehbeeinträchtigungen: Warum Augengesundheit für Carl Zeiss Meditec, Alcon & Co. zum Technologiemarkt wird - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Sehen gehört zu den wichtigsten menschlichen Fähigkeiten - und gleichzeitig sind Sehprobleme längst zu einer globalen Herausforderung geworden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leben weltweit mindestens 2,2 Milliarden Menschen mit einer Beeinträchtigung des Nah- oder Fernsehens. Bei mindestens einer Milliarde davon hätte die Beeinträchtigung verhindert werden können oder ist bislang nicht ausreichend behandelt worden. Die WHO beziffert den weltweiten Produktivitätsverlust durch Sehbeeinträchtigungen auf rund 411 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Für Anleger macht diese Dimension Augengesundheit zu einem Markt, der weit über Brillen und Kontaktlinsen hinausgeht. Diagnostik, Operationstechnik, Implantate und immer leistungsfähigere optische Lösungen bilden ein wachsendes Technologie-Ökosystem.

Warum der Bedarf weiter steigen könnte

Das Problem dürfte sich durch den demografischen Wandel weiter verschärfen. Zwar können Sehverluste Menschen jeden Alters betreffen, doch laut WHO ist die Mehrheit der Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit älter als 50 Jahre. Gleichzeitig gehören unkorrigierte Fehlsichtigkeit und Katarakte zu den weltweit wichtigsten Ursachen.

Damit treffen zwei langfristige Entwicklungen aufeinander: eine alternde Weltbevölkerung und technologische Fortschritte in der Augenmedizin.

Wie wirtschaftlich bedeutend dieser Markt bereits ist, zeigt Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704). Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte der deutsche Medizintechnikkonzern einen Umsatz von rund 2,23 Milliarden Euro. Allein auf den Geschäftsbereich Ophthalmology entfielen rund 1,72 Milliarden Euro - 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Wachstumstreiber waren unter anderem höhere Volumina bei Intraokularlinsen und eine Erholung des Gerätegeschäfts.

Auch Alcon (ISIN: CH0432492467) steht mit chirurgischen Lösungen, Kontaktlinsen und weiteren Vision-Care-Produkten für die zunehmende technologische Spezialisierung rund um das Auge.

Vom Behandeln zum technologischen Management des Sehens

Dabei findet Innovation längst nicht mehr ausschließlich im Operationssaal statt.

Moderne Kontakt- und Brillengläser übernehmen zunehmend zusätzliche Funktionen. Selbsttönende Materialien, Myopie-Management, Spezialgläser und Technologien zur gezielten Beeinflussung bestimmter Lichtbereiche erweitern die klassische Aufgabe der Sehkorrektur.

Das ist für Investoren interessant, weil sich dadurch zusätzliche Wertschöpfung direkt im Glas entwickeln kann.

Die entscheidende Frage lautet zunehmend: Welche Funktionen können künftig in ein Produkt integriert werden, das Millionen Menschen ohnehin täglich vor den Augen tragen?

Genau an dieser Schnittstelle versucht ein deutlich kleineres Unternehmen, eine eigene technologische Nische aufzubauen.

Rise Nano Optics setzt auf Nanotechnologie im Brillenglas

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) versteht sich als Health-Technology-Unternehmen. Im Mittelpunkt steht SpectraGuard, eine patentierte nanopartikelbasierte Technologie für optische Linsen.

Nach Unternehmensangaben ist SpectraGuard darauf ausgelegt, 100 Prozent des UV-Lichts und bis zu 90 Prozent hochenergetischer Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu filtern, einschließlich blauen Lichts, ohne dabei visuelle Klarheit oder Farbwahrnehmung wesentlich zu beeinträchtigen.

SpectraGuard ist nach Angaben des Unternehmens bei der US-amerikanischen FDA als Class-I-Produkt registriert.

Eine wichtige Abgrenzung bleibt dabei notwendig: Die WHO-Zahlen zu 2,2 Milliarden Menschen mit Sehbeeinträchtigungen beschreiben die enorme globale Bedeutung der Augengesundheit. Sie stellen nicht den adressierbaren Patientenmarkt von SpectraGuard dar. Ebenso lassen sich aus technischen Filtereigenschaften allein keine Aussagen ableiten, dass bestimmte Augenerkrankungen verhindert oder behandelt werden.

Für Rise geht es zunächst um etwas viel Konkreteres: Kann aus der Technologie ein kommerziell nachgefragtes Produkt werden?

Vom Patent in bestehende Eye-Care-Netzwerke

2026 hat Rise begonnen, genau diese Frage im Markt zu testen.

Mit Sierra Optical Lab in Nevada gewann das Unternehmen seinen ersten US-Laborpartner. Das VSP-autorisierte Labor soll SpectraGuard-Linsen herstellen und über sein bestehendes Netzwerk von Eye Care Professionals vertreiben.

Anschließend kam mit SportifEye Optics ein zweites US-Labor hinzu. Auch dort setzt Rise auf vorhandene Produktions- und Vertriebsinfrastruktur, anstatt zunächst selbst kapitalintensive Fertigungskapazitäten aufzubauen.

Im Juli folgte mit LI Opticians in New York die erste direkte US-Partnerschaft auf Ebene der Eye Care Professionals. SpectraGuard soll dort Patienten angeboten werden, während Rise gleichzeitig Feedback aus dem praktischen Vertrieb erhält.

Damit entsteht schrittweise eine kommerzielle Kette:

Technologie ? optisches Labor ? Eye Care Professional ? Patient.

Ein großer Markt - aber der kommerzielle Beweis steht noch aus

Die 2,2 Milliarden Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zeigen vor allem eines: Augengesundheit ist keine kleine medizinische Nische. Eine alternde Bevölkerung und ein enormer wirtschaftlicher Schaden erhöhen den Druck, bessere Lösungen rund um Prävention, Diagnose, Behandlung und Sehkorrektur zu entwickeln.

Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec und Alcon zeigen bereits heute, welche wirtschaftliche Bedeutung Augenmedizin und Vision Care besitzen.

Rise Nano Optics befindet sich dagegen erst am Anfang seiner kommerziellen Entwicklung. Weitere Labor- und ECP-Partnerschaften, verkaufte Stückzahlen, Wiederholungsbestellungen und schließlich Umsätze müssen zeigen, ob SpectraGuard eine relevante Position im Markt erreichen kann.

Doch genau deshalb lohnt der Blick auf das größere Bild: Wenn Augengesundheit für Milliarden Menschen zum Thema wird, dürfte Technologie rund um das Auge weiter an Bedeutung gewinnen - und Innovation könnte dabei zunehmend auch direkt im Brillenglas stattfinden.