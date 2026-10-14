Europas Stahlindustrie steckt in der Zwickmühle: Einerseits steigen die Kosten für die nachhaltige Transformation, andererseits müssen strenge regulatorische Vorgaben erfüllt werden. Einige Vorzeigeprojekte für wasserstoffbasierten Stahl haben die Budgets bereits deutlich überschritten. Zugleich werden die Importregeln der Europäischen Union (EU) immer strenger. Die technologische Zukunft der Branche hängt maßgeblich an hochreinen Eisenerz-Pellets, da ohne diesen Grundstoff keine moderne Direktreduktionsanlage funktioniert. Wir blicken auf die Branche und stellen Chancen vor.
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0007500001,AU000000RIO1Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de