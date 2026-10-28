Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die Rahmenbedingungen im Bausektor verbessern sich allmählich. Vor wenigen Tagen sprach Heidelberg-Materials-Chef Dominik von Achten gegenüber Reuters von vorsichtigen Erholungssignalen im dritten Quartal. Investitionen in Energieinfrastruktur und Rechenzentren kämen langsam voran. Für die Industrie ist das eine willkommene Perspektive. Neue Infrastruktur braucht Stahl und Beton. Gleichzeitig müssen die Produzenten Emissionen senken, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Genau an dieser Schnittstelle treffen die Unternehmen zusammen. Strategic Resources plant eine Anlage für hochwertige Eisenerzpellets, die in der emissionsärmeren Stahlproduktion gebraucht werden. thyssenkrupp geht mit der Abspaltung seiner Werkstoffhandels- und Logistiksparte einen weiteren konsequenten Schritt in Richtung Finanzholding. Heidelberg Materials vermarktet zwar schon CO2-armen Zement, kämpft aber mit diversen Herausforderungen. Wer verwandelt die Chancen am schnellsten in steigende Aktienkurse?
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0007500001,DE0006047004Den vollständigen Artikel lesen ...
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