© Foto: Boris Roessler - dpaDie Fed legt wie erwartet eine Zinspause hin. Nun richten sich alle Augen auf die EZB, die am Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Während die Microsoft-Aktie nach den Zahlen stieg, crasht die Alphabet-Aktie.
Enthaltene Werte: FR0000120073,US0231351067,FR0000120628,US1101221083,US2270461096,US1491231015,US02079K3059,US3755581036,US4278661081,US4581401001,US5324571083,US5949724083,DE0006599905,US5949181045,DE000A0D9PT0,GB00BP6MXD84,ES0173516115,NL0000226223,US8552441094,FR0000120271,DE0008469XXX,DE000WCH8881,US57636Q1040,XC0009677XXX,XD0002747XXX,DE000A1EWWW0,US6092071058,BMG667211046,XC0007924XXX,NL0012044747,US19260Q1076,IE000S9YS762,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen