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BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY55,49+2,10 %
CATERPILLAR INC643,40+0,19 %
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CROCS INC108,00+0,47 %
ELI LILLY AND COMPANY1.178,20+1,19 %
GILEAD SCIENCES INC145,56+0,41 %
HERSHEY COMPANY146,30-0,48 %
INTEL CORPORATION82,19-1,94 %
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MASTERCARD INC552,60+0,91 %
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MICROSOFT CORPORATION493,30+0,82 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC56,83+1,30 %
MTU AERO ENGINES AG321,70-3,10 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD14,496+2,10 %
REDCARE PHARMACY NV76,90-2,97 %
REPSOL SA29,040+2,25 %
SANDISK CORPORATION1.220,00-0,81 %
SHELL PLC48,955+3,39 %
STARBUCKS CORPORATION94,29+0,50 %
STMICROELECTRONICS NV43,270-0,32 %
STRATEGY INC126,60-2,44 %
TOTALENERGIES SE84,27+1,23 %
WACKER CHEMIE AG83,80+0,78 %
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