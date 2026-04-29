The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.04.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2026
ISIN Name
CA73689L2075 PORTOFINO RESOURCES INC.
CA7481197084 QUEBEC NICKEL CORP NEW
CA89620A5061 TRIGON METALS INC.
CA98873A1057 YUMY CANDY COMPANY INC.
CA98956B1031 ZEUS NORTH AMER.MINING C.
US35958W1071 FUJITEC CO. LTD.ADR 1
US47010C8881 JAGUAR HEALTH 25 DL-,0001
US75607T1051 REALPHA TECH CORP
US83600C3016 SOTHERLY HOTEL P.S.B DL25
XS2294372169 A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2026
ISIN Name
CA73689L2075 PORTOFINO RESOURCES INC.
CA7481197084 QUEBEC NICKEL CORP NEW
CA89620A5061 TRIGON METALS INC.
CA98873A1057 YUMY CANDY COMPANY INC.
CA98956B1031 ZEUS NORTH AMER.MINING C.
US35958W1071 FUJITEC CO. LTD.ADR 1
US47010C8881 JAGUAR HEALTH 25 DL-,0001
US75607T1051 REALPHA TECH CORP
US83600C3016 SOTHERLY HOTEL P.S.B DL25
XS2294372169 A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR
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