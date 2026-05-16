Anzeige
Mehr »
Samstag, 16.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier gerade der nächste AI-Infrastruktur-Highflyer?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
Xetra
15.05.26 | 17:35
46,310 Euro
-1,47 % -0,690
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
GEX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
PORSCHE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORSCHE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,74046,11015.05.
45,97046,46015.05.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3U
3U HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3U HOLDING AG1,100-3,08 %
AUMANN AG12,550-3,09 %
AURUBIS AG205,20-3,30 %
CARL ZEISS MEDITEC AG24,880-0,08 %
DEFAMA DEUTSCHE FACHMARKT AG24,700+3,78 %
MUTARES SE & CO KGAA26,450+0,57 %
PORSCHE AG46,310-1,47 %
SALZGITTER AG54,30-4,57 %
SFC ENERGY AG21,000+0,48 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG63,30-2,16 %
STRATEC SE16,760-5,74 %
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA8,485-3,85 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.