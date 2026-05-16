Aktien - Hoffnungen auf die Öffnung der Strasse von Hormus wurden auch diese Woche enttäuscht. Das Treffen der Egomanen in Peking brachte auch keine wirklichen Ergebnisse. Sah nach einer beginnenden Machtablösung aus. Und so etwas sollte eher die Kursentwicklung an den Börsen, trotz US-Rekorden wegen KI-Spekulation, auf Dauer schwächen. Wie in Frankfurt bereits am Freitag gesehen. Fallende Kurse wegen steigender Inflation, dauerhaft hoher Ölpreise, schwindenden Zinssenkungshoffnungen? Auf jeden Fall scheint Trump immer "verwirrter" und planloser, nur noch auf persönliche Bereicherungsstrategien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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