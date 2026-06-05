© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIIn einem umfangreichen Marktkommentar mit dem Titel "Es ist schlimmer als die Dotcom-Blase" warnt Tech-Analyst Ed Zitron vor einer KI-Blase. Warum jeder KI-Anleger diesen Text kennen sollte. Die Hintergründe. Die Dotcom-Blase gilt bis heute als Mahnmal der Börsengeschichte. Doch Tech-Analyst Ed Zitron hält den aktuellen KI-Hype für noch gefährlicher. Seine im Januar ausgesprochene, aber wenig beachtete Warnung: Nicht nur die Bewertungen vieler KI-Aktien könnten aus dem Ruder geraten sein, sondern das gesamte Fundament des KI-Booms sei wackliger, als viele Anleger glaubten. Zitron zufolge war die Dotcom-Blase schlimm, aber nach dem Crash blieb wenigstens etwas Nützliches übrig: …
Enthaltene Werte: US0378331005,JP3802400006,US50186V1026,US5949181045,JP3914400001,US67066G1040,US7960502018,JP3571400005,US8740391003,JP3122400009,US7960542030,US6311011026,US30303M1027,US78392B1070,TW0002317005,US11135F1012,US22788C1053Den vollständigen Artikel lesen
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