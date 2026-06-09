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WKN: A0MW32 | ISIN: US12572Q1058 | Ticker-Symbol: MX4A
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09.06.26 | 07:32
216,90 Euro
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AMEREN
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AMEREN CORPORATION91,60-1,36 %
AMUNDI SA81,05-5,26 %
BECTON DICKINSON AND COMPANY130,40+0,23 %
BIOMERIEUX70,95-1,32 %
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD1,725-4,93 %
CME GROUP INC216,90-0,76 %
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD3,540+5,36 %
D IETEREN GROUP SA/NV161,20+0,06 %
DONGYUE GROUP LTD1,790-2,19 %
EUROHOLDINGS LTD8,810-1,01 %
EUROSEAS LTD58,90+1,55 %
IDT CORPORATION48,120+0,67 %
INTER CARS SA181,000,00 %
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,1500,00 %
KARELIA TOBACCO COMPANY INC SA424,000,00 %
LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS CO LTD0,0930,00 %
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION9,000-1,64 %
MONNI NV9,060+2,49 %
NISSIN FOODS CO LTD0,7050,00 %
OHB SE412,500,00 %
OPUS GLOBAL NYRT1,1760,00 %
PHINIA INC67,500,00 %
POZAVAROVALNICA SAVA DD85,400,00 %
ROSS STORES INC197,32+0,04 %
SHENZHEN PAGODA INDUSTRIAL GROUP CORP LTD0,1720,00 %
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD0,665+3,46 %
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD0,8450,00 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD3,419-2,13 %
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