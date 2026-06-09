|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMEREN CORPORATION
|US0236081024
|0,75 USD
|0,6501 EUR
|AMUNDI SA
|FR0004125920
|-
|4,25 EUR
|BECTON DICKINSON AND COMPANY
|US0758871091
|1,05 USD
|0,9101 EUR
|BIOMERIEUX
|FR0013280286
|-
|0,98 EUR
|CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
|KYG210961051
|0,52 CNY
|0,0664 EUR
|CME GROUP INC
|US12572Q1058
|1,3 USD
|1,1268 EUR
|CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD
|CNE1000076P8
|0,4351 HKD
|0,0481 EUR
|D IETEREN GROUP SA/NV
|BE0974259880
|-
|2 EUR
|DONGYUE GROUP LTD
|KYG2816P1072
|0,3 HKD
|0,0331 EUR
|EUROHOLDINGS LTD
|MHY234DY1099
|0,14 USD
|0,1213 EUR
|EUROSEAS LTD
|MHY235921357
|0,8 USD
|0,6934 EUR
|IDT CORPORATION
|US4489475073
|0,07 USD
|0,0606 EUR
|INTER CARS SA
|PLINTCS00010
|1,42 PLN
|0,3347 EUR
|JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG5141L1059
|0,02 HKD
|0,0022 EUR
|KARELIA TOBACCO COMPANY INC SA
|GRS120003009
|-
|14,6 EUR
|LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS CO LTD
|BMG5700D1065
|0,02 HKD
|0,0022 EUR
|MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION
|US03761U5020
|0,31 USD
|0,2687 EUR
|MONNI NV
|BE0974503352
|-
|1,8 EUR
|NISSIN FOODS CO LTD
|HK0000376142
|0,1588 HKD
|0,0175 EUR
|OHB SE
|DE0005936124
|-
|0,6 EUR
|OPUS GLOBAL NYRT
|HU0000110226
|20,11 HUF
|0,0564 EUR
|PHINIA INC
|US71880K1016
|0,3 USD
|0,26 EUR
|POZAVAROVALNICA SAVA DD
|SI0021110513
|-
|2,75 EUR
|ROSS STORES INC
|US7782961038
|0,445 USD
|0,3857 EUR
|SHENZHEN PAGODA INDUSTRIAL GROUP CORP LT ...
|CNE100005RW2
|0,005 CNY
|0,0006 EUR
|SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD
|CNE100001NV2
|0,198 CNY
|0,0252 EUR
|UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
|KYG9222R1065
|0,4747 CNY
|0,0606 EUR
|ZIJIN MINING GROUP CO LTD
|CNE100000502
|0,38 CNY
|0,0485 EUR
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