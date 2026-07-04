Aktien - einfach ein "paar" gute Arbeitsmarktzahlen und der DAX dreht auf. Zinshoffnung lässt den alten Kontinent hoffen - dazu bei einigen KI-gefährdeten Aktien in den USA Erholungstendenzen, wie bei Okta, die Jahreshochs erreichen, oder Block, … Und das passt natürlich nur alles, weil die USA-Iran Verhandlungen laufen und alle auf ein positives Ergebnsi hoffen - einen Trump-TACO-Deal halt. Wenn dann noch die Zinsen vielleicht doch nicht in den USA erhöht werden, weil die aktuellen Arbeitsmarktdaten keine Überthitzung mehr zeigen, eher das Gegenteil. Könnte nächste Woche durchaus weitere Kurssteigerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin