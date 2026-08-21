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Small- & Micro Cap Investment
21.08.2026 05:34 Uhr
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UV-Schutz reicht nicht mehr? Warum die nächste Generation von Brillengläsern für EssilorLuxottica, Alcon & Co. zum Technologiethema wird

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UV-Schutz gehört bei modernen Sonnenbrillen längst zum Standard. Doch die Augenoptik entwickelt sich weiter. Hersteller beschäftigen sich zunehmend damit, wie sich Licht gezielter steuern lässt - von photochromen und medizinischen Spezialgläsern bis zu neuen Filtertechnologien. Damit entsteht aus einem klassischen Konsumprodukt zunehmend ein Feld für Materialwissenschaft, Nanotechnologie und Augengesundheit.

Wie groß der Markt dahinter ist, zeigt Deutschland: 2024 wurden mit Brillen und anderen Eyewear-Produkten laut Grand View Research rund 11,9 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Bis 2030 sollen es knapp 18,9 Milliarden US-Dollar sein.

Die interessante Frage lautet deshalb: Welche Technologie steckt künftig im Brillenglas?

EssilorLuxottica macht das Glas zum Technologieprodukt

EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) steht exemplarisch für diesen Wandel. Der Konzern verbindet Marken wie Ray-Ban und Oakley mit einem der weltweit bedeutendsten Geschäfte für Brillengläser und optische Technologien.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um klassische Sehkorrektur. Neue Lösungen reichen von selbsttönenden Gläsern bis zum Myopie-Management. Parallel verbindet EssilorLuxottica über intelligente Brillen klassische Optik mit digitaler Technologie.

Die Entwicklung zeigt: Zusätzlicher Wert entsteht zunehmend durch die Funktion des Glases.

Auch Alcon (ISIN: CH0432492467) liefert dafür einen Anhaltspunkt. Der Schweizer Augenheilkunde-Konzern erzielte 2025 mit seinem Bereich Vision Care einen Umsatz von rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Kontaktlinsen wuchs um sechs Prozent, wobei Alcon Produktinnovationen ausdrücklich als einen Wachstumstreiber nennt.

Für Investoren entsteht damit ein interessanter Trend: Augengesundheit und optische Produkte werden technologieintensiver.

Aber braucht das Auge überhaupt mehr als UV-Schutz?

Genau hier wird die Geschichte komplizierter - und interessanter.

Seit Jahren werden Brillengläser angeboten, die neben UV-Strahlung auch Teile des sichtbaren blauen Lichts filtern. Die wissenschaftliche Evidenz für weitreichende Gesundheitsversprechen ist allerdings keineswegs eindeutig.

Ein Cochrane Review wertete 17 randomisierte Studien mit insgesamt 619 Teilnehmern aus. Das Ergebnis: Blaulichtfilternde Brillengläser reduzieren kurzfristige Augenbelastung bei Computerarbeit wahrscheinlich nicht besser als herkömmliche Gläser. Für Schlafqualität, Makulagesundheit und verschiedene weitere mögliche Effekte reichte die vorhandene Evidenz nicht für klare Schlussfolgerungen aus.

Das ist für Anleger eine wichtige Trennlinie. Technisch messbare Filterleistung und medizinisch nachgewiesener Nutzen sind nicht dasselbe.

Gerade deshalb könnte die nächste Entwicklungsstufe weniger darin bestehen, möglichst pauschal "blaues Licht" zu blockieren. Interessanter werden Technologien, die bestimmte Wellenlängen gezielt beeinflussen und gleichzeitig Farbtreue und optische Klarheit erhalten sollen.

Rise Nano Optics setzt auf Nanotechnologie

Hier kommt Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) ins Spiel. Das kanadische Health-Tech-Unternehmen entwickelt mit SpectraGuard eine patentierte nanopartikelbasierte Technologie für optische Linsen.

Nach Unternehmensangaben ist SpectraGuard darauf ausgelegt, 100 Prozent des UV-Lichts sowie bis zu mehr als 90 Prozent der Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu filtern und dabei natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit zu erhalten.

Rise positioniert SpectraGuard zudem als FDA-registriertes Class-I-Medizinprodukt.

Auch hier gilt jedoch: Daraus lässt sich nicht automatisch ableiten, dass die Technologie bestimmte Augenerkrankungen verhindert oder behandelt. Entscheidend ist zunächst, ob Rise seine technischen Eigenschaften in ein Produkt übersetzen kann, das Augenoptiker, Labore und letztlich Kunden tatsächlich nachfragen.

Der entscheidende Schritt: vom Patent zum Markt

Genau diese Kommerzialisierung hat inzwischen begonnen.

Mit SportifEye Optics arbeitet Rise mit einem US-Optiklabor zusammen, das SpectraGuard-Linsen herstellen und über bestehende Beziehungen zu Eye Care Professionals und Handelspartnern vertreiben soll. Der Ansatz ermöglicht Rise nach eigenen Angaben eine Skalierung ohne erhebliche Investitionen in eigene Produktionsinfrastruktur.

Im Juli folgte die erste direkte US-Partnerschaft im klinischen Vertriebskanal. LI Opticians in New York soll SpectraGuard Patienten anbieten und Rise gleichzeitig Feedback aus der praktischen Anwendung liefern.

Damit unterscheidet sich die Situation von einem klassischen Forschungsprojekt: Rise versucht bereits, eine vorhandene Technologie in bestehende optische Vertriebskanäle einzubauen.

Der Ausgang ist offen. Rise befindet sich in einer frühen kommerziellen Phase, und erst Umsätze, weitere Partner sowie wiederkehrende Nachfrage werden zeigen, ob SpectraGuard eine relevante Marktnische besetzen kann.

Doch EssilorLuxottica, Alcon und andere große Anbieter zeigen, warum das Thema grundsätzlich interessant ist: Das Brillenglas entwickelt sich zunehmend zu einem Technologieprodukt. Die nächste Frage ist nicht nur, wie gut ein Glas korrigiert - sondern welche zusätzlichen Funktionen sich darin wirtschaftlich sinnvoll integrieren lassen.

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Quellen

https://risenanooptics.com/
https://www.essilorluxottica.com/en/
https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

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Rise Nano Optics Ltd
Land: kanadisch
ISIN: CA76761X1069
Rise Nano Optics Ltd

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